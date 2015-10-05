Atualização do Terminal MetaTrader 4 Versão 600 e Superior

Em 03 de fevereiro de 2014 nós lançamos o novo terminal MetaTrader 4 Versão 600 com linguagem MQL4 completamente revista e com acesso direto ao Mercado de aplicativos.

Em adição a linguagem MQL4 atualizada para programação de estratégias de negociação, a nova versão do terminal MetaTrader 4 oferece ao usuário uma estrutura revisada de armazenamento de dados. Nas versões anteriores todos os programas, templates, perfis, etc, foram armazenados diretamente na pasta de instalação do terminal. Agora todos os dados necessários para um determinado usuário são armazenados numa pasta separada chamada Pasta de Dados. No entanto, alguns traders que nunca trabalharam com as últimas versões do Windows podem ter dúvidas quanto à operação do novo terminal.

Atualização do Novo MetaTrader 4

Aqui está um exemplo de como atualizar a Versão 509 MetaTrader 4 para Versão 610. Suponha que o terminal MetaTrader 4 Versão 509 está instalado na pasta do sistema Arquivos de Programas.





Antes de iniciar o processo de atualização, é recomendado que você faça um backup de seu terminal MetaTrader 4 atual. Você pode usá-lo mais tarde, caso precise transferir seus arquivos para outro computador ou para uma nova cópia do terminal.

Inicie o terminal e se conecte a qualquer servidor de negociação onde a nova versão esteja disponível, por exemplo demo.metaquotes.net. O terminal MetaTrader 4 irá automaticamente iniciar o download da atualização, durante o processo, no canto inferior direito será mostrado o progresso.





Depois que o download estiver concluído, a mensagem "LiveUpdate: terminado" aparece na janela "Terminal", na aba "Diário".





Para completar a atualização, reinicie o terminal manualmente. Feche o terminal e executar novamente.

A nova versão do terminal é facilmente distinguida da anterior: o ícone do MetaEditor mudou e uma nova guia "Mercado" com robôs e indicadores de negociação já está disponível.

Se você tiver programas MQL4 personalizados, a seguinte caixa de diálogo aparece após a atualização da nova versão. Será mostrado uma breve informação sobre as mudanças na estrutura terminal. Todos os detalhes da atualização estão disponíveis no log (registro) do terminal.







Os Dados Copiados Durante a Atualização

Durante a atualização, as pastas \config, \experts, \history, \logs, \profiles, \templates e \tester são transferidos do diretório de instalação à pasta de dados.

Apenas pastas e arquivos padrões são copiados. Outros arquivos não são copiados mesmo que estejam localizadas nas pastas \config, \experts, \history, \logs, \profiles, \templates, \tester.

Os programas do usuário a partir da pasta \experts são copiados da seguinte forma:



Pasta de origem no diretório de instalação

Conteúdo Pasta de destino no diretório de dados do terminal

\experts

Expert Advisors (robôs de negociação)

Nota: somente os arquivos do diretório raiz \experts são copiados. Não havendo subdiretórios copiados, é impossível determinar os seus conteúdos de forma confiável.

<data_folder>\MQL4\Experts

\experts\indicators Indicadores personalizados

<data_folder>\MQL4\Indicators \experts\scripts

Scripts (aplicativos MQL4 para uma única execução no gráfico) <data_folder>\MQL4\Scripts \experts\include Incluir arquivos MQH e MQ4 <data_folder>\MQL4\Include \experts\libraries Bibliotecas de código fonte MQ4 e arquivos compilados EX4

<data_folder>\MQL4\Libraries \experts\files Arquivo especial "sandbox". Aplicativos MQL4 têm permissão para executar operações de arquivo somente dentro desse diretório. <data_folder>\MQL4\Files \experts\logs

Arquivos de registros (log) dos aplicativos MQL4

<data_folder>\MQL4\Logs

\experts\presets

Set- Arquivos de configuração para aplicativos MQL4

<data_folder>\MQL4\Presets

\experts\images

Imagem do arquivo

<data_folder>\MQL4\Images

Por favor, note que programas de usuário são copiados, mas não migram. Depois de copiar os arquivos MQ4/MQH/EX4, eles não são excluídos.



Programas a partir do terminal padrão anterior, no pacote de entrega, não são copiados durante atualização. Em vez disso, os novos programas da entrega padrão são instalados na pasta de dados.



Você visualiza os detalhes do processo da migração de arquivos no Diário do terminal MetaTrader 4.







Estes registros também estão disponíveis no arquivo *.log do Diário.

Para mais detalhes, leia o artigo Estrutura de Dados no Terminal MetaTrader 4 Versão 600 e Superior.





O Que é a Pasta de Dados

A pasta de dados é um diretório especial para armazenar arquivos contendo dados do usuário que mudam durante a operação do terminal MetaTrader 4 Versão 600 e Superior. Por exemplo, templates de gráficos, perfis, arquivos set que contenham parâmetros das configurações de aplicativos, códigos fontes e arquivos EX4 compilados.



Acesse a pasta de dados a partir do terminal, para isto abra o menu "Arquivo" e clique em "Abrir pasta de dados".





A raiz de cada pasta de dados contém o arquivo origin.txt. Este arquivo mostra o caminho para o diretório do terminal no que se refere a instalação.









O que é a Pasta de Instalação



A pasta de instalação do terminal é o local no seu computador que você especificou durante a instalação do terminal, ou onde você colocou toda a cópia do terminal instalado. A pasta de instalação contém arquivos que não vão mudar durante a operação, por exemplo, os arquivos executáveis terminal.exe e metaeditor.exe.



Você também pode ver onde a pasta de instalação do terminal está localizada através do menu de contexto do programa nas propriedades do atalho no desktop.







Um clique em "Abrir localização do arquivo" no menu de contexto e será aberta a pasta de instalação.











Modo Geral para Iniciar o Terminal



Na maioria dos casos, em computadores com o Windows Vista e versão superior, após a atualização da versão 509 para versão 600 e superior, a pasta de dados do terminal será localizada em separado da pasta de instalação. A pasta de dados estará localizada numa pasta separada dentro de uma pasta especial do usuário, se forem atendidas pelo menos uma das seguintes condições:



User Account Control ou UAC está ativado no Windows (iniciando com Windows Vista).

O usuário que executa o terminal tem direitos limitados para gravar dados do terminal para a pasta de instalação .

. O usuário que executa o terminal funciona através de uma conexão de rede (RDP).

C:\Users\<User_account_name>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Instance_id

A pasta de dados será localizada no drive do sistema no seguinte caminho:



Onde:

С: é o nome de um disco do sistema;



User_account_name é a conta do usuário para trabalhar no Windows;

Instance_id é o nome exclusivo da pasta onde todos os dados do usuário para trabalhar com uma determinada cópia do terminal MetaTrader 4 é armazenado. Um nome exclusivo é composto por 16 caracteres. O nome é gerado com base no caminho para a pasta de instalação do terminal, uma vez que o caminho para o diretório de instalação do terminal não pode ser explicitamente utilizado como um nome de pasta. Um nome extenso e único é usado, porque várias cópias do terminal podem ser instalados num computador.

Se as condições especificadas não forem cumpridas quando você executar o terminal, a pasta de dados será localizado na pasta de instalação.





Modo Portátil



O modo portátil é ativo quando você usa a chave "/portable". Este modo é utilizado para executar o terminal nos dados médios portáteis, em diretórios sem sistema, bem como em computadores com o Windows XP. Para mais comodidade, você pode criar um atalho separado de lançamento do terminal e escrever "/portable" em suas propriedades.





Quando lançado no modo Portátil, o terminal tenta salvar seus dados na pasta de instalação. No entanto, usar o modo Portátil não garante que um sistema operacional permitirá armazenar dados na pasta de instalação (por exemplo, se o terminal está instalado no diretório Arquivos de Programas e o sistema UAC está habilitado).

As seguintes condições devem ser cumpridas para trabalhar no modo Portátil:

Diretório de instalação

Sistema operacional

Requisitos

Arquivos de programas ou outro diretório do sistema (por exemplo, Windows)

Windows XP

Permissão para gravar na pasta de instalação

Outro diretório sem sistema

Windows XP

Permissão para gravar na pasta de instalação HD externo, unidade flash USB, etc. Windows XP O terminal será sempre lançado em modo portátil

Arquivos de programas ou outro diretório do sistema (por exemplo, Windows) Windows Vista\Windows 7

Lançamento do terminal como administrador e UAC desativado

Outro diretório sem sistema Windows Vista\Windows 7

Permissão para gravar na pasta de instalação HD externo, unidade flash USB, etc. Windows Vista\Windows 7 O terminal será sempre lançado em modo portátil Arquivos de programas ou outro diretório do sistema (por exemplo, Windows)

Windows 8 e superior

É impossível utilizar o modo portátil, sistema UAC não pode ser desativado

Outro diretório sem sistema Windows 8 e superior

Permissão para gravar na pasta de instalação HD externo, unidade flash USB, etc. Windows 8 e superior O terminal será sempre lançado em modo portátil







Como Executar o Antigo EX4

Na versão anterior do terminal, todos os usuários MQ4, arquivos MQH e EX4 eram armazenados na pasta raiz \experts. Na nova versão do terminal MetaTrader 4, a raiz da estrutura do arquivo destinada ao armazenamento de programas é o \MQL4 na pasta de dados. Durante a cópia automática, programas do usuário são transferidos de acordo com o seu tipo.

Se um indicador ou Expert Advisor não aparece no Navegador do terminal após a atualização, isso significa que o programa está em um local fora do padrão. Tais programas devem ser copiados manualmente para a subpasta apropriada em <data_folder>\MQL4.







Recompilação de arquivos de programas antigos não é necessário. Aplicativos MQL4 criados na versão 509 ou mais antigas serão executados corretamente na nova versão terminal.

Durante a atualização, arquivos processados são copiados para a nova localização, mas arquivos EX4 antigos são recompilados. Você deve decidir se fará recompilação de seus aplicativos MQL4.

Nós recomendamos que você leia informações adicionais nos seguintes links: