Como Foi Desenvolvido o Serviço de Sinais MetaTrader e Negociação social

Negociação Social MetaTrader surgiu no verão de 2012, foi quando finalmente decidimos lançar um novo serviço para cópia da negociação automática - Sinais de Negociação. A idéia deste projeto era fazer da negociação um fenômeno mais popular: o público-alvo eram os traders inexperientes sem habilidades especiais. Rigorosos requisitos foram estabelecidos para o novo serviço: a clareza, a máxima disponibilidade, independência de habilidades e conhecimentos, um mecanismo de funcionamento transparente e proteção aos assinantes.

O prazo para o lançamento foi o início de outubro, no início da Campeonato de Negociação Automatizada 2012. Esta competição online foi o local ideal para introduzir e testar o novo serviço, pois sempre atraiu a atenção de um grande número de traders. De fato, os sinais foram recebidos pelos traders: o lançamento do serviço durante o Campeonato permitiu aos traders copiarem as negociações dos participantes diretamente em suas próprias contas MetaTrader 5. Este foi um novo recurso na competição.









Um mês depois, em novembro de 2012 o suporte para sinais de negociação apareceu na plataforma MetaTrader 4. Os provedores de sinais receberam acesso a um público de milhões de potenciais investidores, então o serviço começou a ganhar impulso. No início de novembro, cerca de 10 sinais foram adicionados diariamente; no final do mês era 25 sinais registados todos os dias.





Segurança da Assinatura

A nossa tarefa na fase inicial era criar um serviço massivo para a distribuição do sinal com proteção aos assinantes dos sinais não rentáveis. Proteção dos Traders era a prioridade, compreendíamos o perigo da negociação copiada, podendo levar à perda de dinheiro. Por isso, decidimos distribuir sinais no princípio pela avaliação de qualidade, calculada com base numa variedade de parâmetros. Quanto maior a classificação da qualidade, maior a posição do sinal na lista e maior seria sua credibilidade entre os potenciais assinantes. Neste esquema, os sinais potencialmente perigosos aparecem no fim da lista.

No entanto, não é somente a classificação que protege os usuários contra o perigo de assinar um sinal perdedor. Dependendo do grau de risco, a opção de assinatura é desativada para alguns sinais. Em casos especiais, uma mensagem de aviso é exibida, como: "Um grande rebaixamento pode ocorrer na conta novamente", "Esta é uma conta aberta recentemente e os resultados de negociação podem ser de natureza aleatória", "Baixa atividade de negociação - apenas 3 negociações detectadas no último mês", etc.

Além disso, implementamos medidas de segurança adicionais: fornecedores de sinal não sabe quem são seus assinantes (eles conhecem apenas o número de assinantes do sinal), cada negócio carrega uma assinatura digital única, desenvolvedores de serviços não recolhem informações pessoais dos assinantes e não tem acesso a suas contas. Temos feito tudo para garantir a segurança e ajudar o trader a desfrutar do serviço, estando confiante de que sua conta está protegida.







Estatísticas de Sinais

Muito trabalho tem sido feito para melhorar as estatísticas dos sinais. Ao selecionar um sinal adequado, um trader primeiramente verifica com cuidado as estatísticas para compreender qual o grau de sucesso das negociações dos provedores de sinais e assim buscar os sinais que são de confiança. Portanto, sempre foi importante fornecer a informação adequada das estatísticas de negociação.



No início do serviço de Sinais, no Outono de 2012, apenas os dois gráficos básicos de crescimento e balanço estavam disponíveis. O primeiro mostra o crescimento dos depósitos em termos percentuais calculados com base nos resultados das operações de negociação, o segundo gráfico mostra a quantidade de fundos na conta, sem o lucro flutuante não fixado das posições abertas em andamento no tempo real.

Mais adiante, no início de 2013, adicionamos um novo gráfico de Distribuição, mostrando a distribuição dos símbolos (ativos) e a proporção de Venda/Compra. Isto permitiu aos usuários do serviço obterem uma melhor compreensão da estratégia de negociação do provedor de sinais selecionado.









No verão de 2013, foi acrescentado o gráfico "Capital Líquido" para mostrar a liquidez da conta do trader com suas posições em adamentos que estão abertas. Poucos meses depois, as estatísticas novamente foram expandidas de forma significativa: Uma linha vertical apareceu nos gráficos de crescimento e capital líquido para dividir negociação antes da conexão ao monitoramento e, depois disso, uma mudança de cor foi introduzida para cada transação que não é uma operação na conta do trader (depósito ou retirada), também uma nova opção para rastrear a melhorar e a pior série de negociações foi adicionada às estatísticas. O objetivo destas alterações nas estatísticas é fornecer aos potenciais assinantes uma imagem completa dos sinais oferecidos pelos provedores.





Em janeiro de 2013 introduzimos uma inovação exclusiva para toda a indústria - visualização dos gráficos. Esse novo recurso do serviço torna-se ainda mais prático aos traders, pois agora eles podem ver toda o histórico da negociação dos sinais em gráficos. Um único botão abre os gráficos de todos os pares de moedas que foram negociadas na conta do sinal. A despeito da natureza única deste serviço, os traders rapidamente se acostumaram com isso e este recurso passou a ser uma parte integrante da cópia de negociação. Este é um bom exemplo de como podemos definir o padrão de excelência na negociação social. O principal concorrente da MetaQuotes é a própria MetaQuotes, assim o desenvolvimento dos serviços é semelhante a uma corrida contra nós mesmos. A onde os outros teriam descansando sobre os louros das primeiras conquistas, estamos sempre um passo à frente e lutamos constantemente para melhorar os mecanismos da cópia de negociação.





Sinais no Terminal MetaTrader são como um organismo vivo, evoluem de acordo com as leis ditadas pelos desenvolvedores. Nunca estamos contentes com a situação atual e estamos constantemente revendo as classificações de qualidade, selecionando critérios de avaliação do sinal e mudando a fórmula dos cálculos. Estas ações destinam-se a apresentar apenas o melhor e comprovam o sucesso dos sinais no topo da lista.







Compatibilidade das condições de negociação entre o assinante e o provedor de sinais

Outro aspecto importante do serviço de Sinais é a compatibilidade das condições de negociação entre o assinante e o provedor de sinais. Este é um elemento fundamental ao funcionamento normal do serviço, uma vez que as diferenças nas condições podem levar a uma pior qualidade da cópia ou até mesmo a incapacidade completa para copiar negociações. Se as condições de negociação são incompatíveis, um sinal fica invisível para o assinante ou vai para lista de assinatura proibida. É importante que o assinante esteja sempre informado das diferenças com as condições de operação do provedor quanto a assinatura, bem como durante cada sincronização do terminal com o servidor de sinal.





Ao longo do tempo, temos melhorado ainda mais este elemento. Tudo começou como uma comparação das configurações da conta do assinante com as do provedor de sinais (depósito em moeda e alavancagens), então a comparação das definições de cada instrumento de negociação (ativos) foi introduzida. A partir da comparação das condições de negociação no terminal do assinante, nós passamos a fornecer essa comparação para assinaturas que foram executados no site mql5.com, depois de algum tempo, nós adicionamos o mapeamento de instrumentos - agora sem definir a correspondência de um instrumento, o serviço encontra o mais adequado.

Por exemplo, se o assinante tem o instrumento EURUSD.m na sua corretora e o provedor negocia com o símbolo EURUSD, então os sinais podem ser copiados, apesar do ".m". O mapeamento tem expandido grandemente as possibilidades da cópia de negociação, onde corretoras em diferentes servidores personalizam o nome de um instrumento padrão, como no exemplo citado.







Continuamos a melhorar o Serviço de Sinais

Continuamos a melhorar o Serviço de Sinais, os mecanismos, adicionamos novas funções e corrigimos falhas. Os Serviços de Sinais MetaTrader de 2012 e o atual é como se fossem dois serviços completamente diferentes. Atualmente, estamos implementando o serviço Hospedagem Virtual nas Nuvens, que consiste de uma rede de servidores para suportar versões específicas do terminal de cliente MetaTrader. Os Traders terão de preencher apenas 5 passos para locar uma cópia virtual de seu terminal com latência mínima de rede ao servidor de negociação da sua corretora, diretamente do terminal do cliente MetaTrader. Isto possibilitará operar ininterruptamente às 24 horas do dia no terminal, onde os traders poderão copiar as negociações dos provedores de sinal. Além disso, estamos planejando mais melhorias nas estatísticas de sinais e proporcionarmos a opção dos traders terem a sua própria carteira de sinais.



