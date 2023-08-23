Negociação automatizada em grade usando ordens pendentes de stop na Bolsa de Moscou (MOEX)

Introdução

No artigo anterior apresentamos uma abordagem de negociação baseada em ordens pendentes de limite para negociar na Bolsa de Moscou. Neste artigo, focaremos na utilização de uma abordagem de negociação em grade com ordens pendentes de stop, usando stop-loss e/ou take-profit.

O método de negociação em grade não é descrito em livros clássicos sobre negociação, talvez devido ao seu aparecimento relativamente recente.

Ao negociar no mercado, uma das estratégias mais simples é uma grade de ordens projetada para "capturar" o preço de mercado. Sistemas de negociação que aplicam esse método geralmente não têm como objetivo encontrar pontos exatos de entrada e saída - a tarefa é implantar uma grade de posições com operações abrindo automaticamente.





1. Grade com ordens pendentes de stop (Buy Stop, Sell Stop)

Este método é muito comum no arsenal de traders iniciantes, pois não exige conhecimento especial sobre o mercado de câmbio, nem mesmo coisas comuns como análise técnica ou fundamental. No entanto, uma estratégia de grade bem-sucedida requer um conhecimento básico da tendência principal no período de tempo selecionado - movimento de preço para cima, para baixo ou de lado, com um retorno periódico ao valor médio.

Os princípios gerais de construção de uma grade no mercado são bastante simples:

As ordens são alinhadas uma após a outra à mesma distância em pontos



A direção da operação é predeterminada



A grade tem um determinado intervalo definido



A grade é configurada para uma faixa específica.



largura da grade

largura da grade passo da grade

valor de take-profit

valor de stop-loss



A largura da grade é a área coberta pelas ordens colocadas. O passo da grade é a distância entre as ordens. A largura e o passo da grade são calculados em pontos. Assim, chegamos à definição do método de negociação em grade. Um método de negociação no qual a entrada no mercado é realizada usando várias ordens geralmente localizadas a mesma distância umas das outras e de ambos os lados do preço atual é chamado de grade.

Seja qual for a direção em que o preço de mercado se mova, ele ainda passará pela grade de posições. Operações lucrativas podem se acumular até um certo valor, mas também podem ser encerradas assim que o preço transformar a próxima ordem colocada na grade em uma posição de mercado. Colocar novas ordens na grade (por exemplo, quando o preço se movimenta para cima e aciona ordens pendentes de compra, além de acumular volumes de posição de mercado com a subsequente colocação de ordens de venda mais próximas do preço (atualização da grade)), com subsequentes pequenas reversões de preço para baixo que acionam ordens pendentes de venda, desempenha o papel do chamado fechamento parcial da posição, conforme mostrado na Fig. 1.





Fig. 1. Colocação de uma grade de ordens e ativação das ordens





Ao mesmo tempo, os gráficos de saldo e patrimônio no testador de estratégia ficam assim (Fig. 2)







Fig.2 Gráfico do testador de estratégia



Como a ideia desse tipo de abordagem para negociação pode ter surgido? Presumivelmente, o pensamento do trader funcionou da seguinte maneira: primeiro, ele compreende o processo de abrir uma operação para um símbolo e fechá-lo seja pelo take-profit (TP) ou stop-loss (SL). Com o tempo, o trader descobre que é possível entrar no mercado de maneira mais sofisticada, ou seja, de forma gradual.

Ao entrar no mercado em estágios, o trader divide o volume total da posição em várias partes e determina os níveis de preço para abrir as negociações. Esses níveis podem estar tanto acima quanto abaixo do preço atual, e essas entradas serão chamadas de "adicionar posições em uma reversão" ou "adicionar posições ao longo de uma tendência". A maioria dos traders gosta de fechar posições com TP, mas muitas vezes acontece que o preço não alcança um nível predeterminado, no qual ekes definiram seu TP, e reverte. Os operadores perdem parte (se não toda) dos lucros acumulados. Esse fato era bastante perturbador para os traders e, portanto, talvez alguns deles tenham tido a ideia de uma "saída gradual do mercado", de forma semelhante à entrada.

Isso deu origem a táticas de negociação nas quais um trader fecha parte das posições abertas em níveis predeterminados. Finalmente, combinando a entrada passo a passo com a saída passo a passo e transformando-a em uma espécie de "sistema simétrico" independente da análise técnica (ou apenas parcialmente dependente dela), a ideia do trader chegou ao conceito de negociação em grade. Eu disse "simétrico" porque agora os níveis de entrada são definidos a uma mesma distância entre si. O mesmo geralmente vale para os níveis de saída.

A grade é caracterizada pelos seguintes parâmetros: largura da grade, passo da grade, TP (take-profit), SL (stop-loss).

A largura da grade é a área coberta pelas ordens colocadas. O passo da grade é a distância entre as ordens. A largura e o passo da grade são calculados em pontos.

Assim, chegamos à definição do método de negociação em grade. Um método de negociação no qual a entrada no mercado é realizada usando várias ordens geralmente localizadas a mesma distância uma das outras (passo da grade) e normalmente em ambos os lados do preço atual é chamado de grade.

A vantagem significativa desse método de abordagem para a negociação é que agora não é mais necessário realizar um trabalho árduo (e muitas vezes ingrato) de previsão de mercado. Na verdade, o método de negociação em grade se alinha à teoria do mercado eficiente ou à teoria do movimento aleatório dos preços.

Você pode perguntar por que o tipo de negociação em grade pode ser lucrativo ou como podemos ter confiança de que pode haver lucro (usar essa abordagem de negociação frequentemente não envolve análise técnica).

Para entender em que base está fundamentada essa confiança, vamos observar a Figura 3), que retrata a grade de ordens de stop e o movimento do preço do contrato futuro das ações ordinárias da PJSC Sberbank.

A grade de ordens na estratégia baseada em ordens de stop envolve a abertura de negociações pendentes na direção de uma tendência. No entanto, se as ordens de stop forem colocadas em ambos os lados do preço atual, não importa a direção que a tendência seguir, o trader obterá lucro (Figuras 3 e 4 apresentam um teste de um EA com um valor de take-profit definido):









Fig. 3 Princípio de lucratividade da negociação em grade com um take-profit menor que a largura do passo da grade



Ao fechar pelo take-profit menor que o passo da grade, os gráficos de saldo e patrimônio aparecem assim:





Fig. 4. Gráficos de saldo e patrimônio ao fechar pelo take-profit



O tipo dessa grade é baseado no fato de que o trader não tem preferência pela direção futura do movimento do preço, devido ao fato de que ele não faz qualquer análise ou acredita que as mudanças de preço futuras, tanto para cima quanto para baixo, são igualmente prováveis.

A grade é construída a partir do nível selecionado, que está próximo ao preço atual, seguindo o seguinte princípio:

- Ordens Buy Stop são colocadas acima do nível selecionado; - Ordens Sell Stop são colocadas abaixo do nível selecionado;

O passo da grade é determinado pelo trader, mas geralmente varia de alguns pips (acima do spread) até o valor médio verdadeiro diário do símbolo negociado. Esse valor pode ser determinado pelo indicador Average True Range (ATR), que mostra quanto o preço de um símbolo mudou ao longo de um certo período de tempo (uma medida de volatilidade). A escolha do tamanho do passo determina a intensidade da negociação em grade. Naturalmente, quanto menor o passo da grade, mais agressiva ela é e tem uma possível lucratividade aumentada. Portanto, ao configurar e manter a grade, frequentemente são usados scripts e Expert Advisors.

Um stop-loss nesse tipo de abordagem de negociação em grade muitas vezes não é definido em ordens pendentes (controladas visualmente pelo gráfico), e um take-profit também é determinado pelas preferências do usuário (também é possível usar um valor menor que o passo da grade).

As imagens 5 e 5.1 mostram um teste com parâmetros predefinidos:

- largura da grade de 3.500 pontos;

- passo da grade de 184 pontos;

- take profit de 100 pontos (menos do que o passo da grade).





Fig. 5. Valores de variáveis externas







Fig. 5.1. Teste com take-profit de 100 pontos, passo de 184 pontos



Nesta abordagem de negociação em grade apresentada, é possível ajustar os parâmetros da grade, sua frequência (com um número diferente de ordens nos parâmetros externos do EA) e definir os limites superior e inferior. A seguir, o sistema coloca automaticamente ordens a uma distância igual entre si com base nos critérios especificados, acima e abaixo do preço específico do símbolo negociado.

O uso desta estratégia de negociação em grade em ordens pendentes de stop envolve os seguintes passos:



configuração da estrutura inicial da grade. Isso implica na definição dos níveis de preços nas variáveis externas, especificando e colocando ordens de stop com preços acima e abaixo do mercado, de acordo com a quantidade de ordens de stop definida pelo usuário.

abertura de posições. A grade é ativada por uma posição de mercado quando o preço de mercado aciona a ordem de stop mais próxima após o início (acima do preço da ordem de stop de compra, abaixo do preço da ordem de stop de venda).

atualização da grade. A estrutura é atualizada sempre que um dos níveis de preços definidos é atingido dentro do intervalo de preços especificado pelo usuário. Em outras palavras, após a ativação de uma ordem de stop adicional, a ordem de stop é redefinida com base na direção das ativações das ordens (movimento do preço). Em caso de movimento descendente do preço, as ordens de stop de venda são acionadas e, dentro do intervalo de preços definido pelo usuário, ordens de stop de compra adicionais são configuradas mais próximas ao preço.

Por exemplo, o seguinte princípio de negociação é apresentado no testador de estratégia - duas ordens no canto direito (compra pendente) se transformam em posições de mercado após serem ativadas e fecham pelo take-profit quando o preço do símbolo se move para cima. Novas ordens pendentes de venda na grade são colocadas mais próximas ao preço do símbolo testado (Fig. 6):







Fig. 6. Princípio de ativação e colocação de novas ordens de acordo com os critérios de negociação



2. Usando uma estratégia de negociação baseada em ordens pendentes de stop

Vamos considerar o princípio de trabalhar com esse tipo de grade. Após fechar as operações pelo take-profit, novas ordens são colocadas em seu lugar de acordo com a regra:



se a posição atual do preço estiver acima do nível da negociação fechada, então uma ordem pendente Sell Stop é colocada;

se a posição atual do preço estiver abaixo do nível da negociação fechada, então uma ordem pendente Buy Stop é colocada.

Conforme a grade funciona, quando o preço do símbolo se movimenta, a posição é encerrada pelo take-profit se o take-profit for definido como menor que a largura do passo da grade. Isso ocorre tanto com posições de compra quanto de venda. Se o take-profit não estiver definido ou exceder o passo da grade, então, com o movimento unidirecional do símbolo negociado, uma posição de mercado é estabelecida quando as ordens pendentes são ativadas. A chamada descarga da posição de mercado ocorre durante as reversões do movimento principal anterior em uma quantia igual ou maior que o passo da grade, o que faz com que ordens pendentes opostas sejam acionadas e aumente o saldo da conta.



Assim, não importa em qual direção o preço se mova, o lucro é obtido devido à prevalência de posições de negociação na direção da tendência.



A vantagem das grades de ordens Buy Stop e Sell Stop é:

Capacidade de negociar com habilidades mínimas. A negociação é sempre feita na direção da tendência principal.



A desvantagem das grades de ordens Buy Stop e Sell Stop é:

Em caso de um canal de consolidação amplo, as cotações podem ativar imediatamente 5-6 ou mais ordens de stop em ambas as direções, e sair da retração exigirá muito tempo e recursos da conta de negociação.

Não há necessidade de previsão cuidadosa do mercado. No entanto, para aumentar os lucros, é importante considerar muitos fatores. Como regra geral, uma boa escolha para esse tipo de negociação é um símbolo (cuja taxa negociada é caracterizada por aumentos ou quedas frequentes e significativos, de preferência unidirecionais, sem retrações).



Por que a negociação em grade automatizada é tão popular:

É conveniente. Você pode entender rapidamente e não há cálculos muito complicados que exijam muita experiência.

Isso é eficaz em termos de gerenciamento de risco.

É seguro. A abordagem de negociação foi comprovada ao longo dos anos e muitos traders a praticam em uma ampla variedade de mercados.

Tática flexível. Ela se adapta facilmente a diferentes condições de mercado.

Por fim, a negociação em grade é perfeita para automação. É extremamente lógica, possui uma estrutura clara e não depende do comportamento do mercado.



Este é um método de negociação em grade no qual o trader deve tomar a liberdade de decidir que alguma tendência prevalecerá na área negociada. Quanto mais forte a tendência, maior o lucro que o trader receberá. Ordens pendentes são usadas aqui, que são abertas na direção da tendência, ou seja, Buy Stop é aberto para compra e Sell Stop para venda. Ordens pendentes também são usadas em situações em que o preço esteve em uma faixa por muito tempo, e ao sair dela, em qualquer direção, ocorrerá o chamado carregamento adicional (com ordens pendentes co-direcionadas ao movimento) e descarregamento (com retrações de preço e ativação de ordens pendentes na direção oposta).



Para esse tipo de negociação em grade, flutuações reversas fortes não são lucrativas: as ordens extremas de Buy Stop e Sell Stop podem exigir uma quantia significativa de fundos na conta quando o preço retorna ao seu valor original.

3. Configurando os valores dos parâmetros do EA e selecionando símbolos de negociação na Bolsa de Moscou



No código, parte das variáveis externas são as seguintes:

input int Volume = 1 ; input double HIGH_PRICE_BuyStop = 5500.00 ; input double LOW_PRICE_SellStop = 4000.00 ; input double HIGH_PRICE_TP = 100.00 ; input double LOW_PRICE_TP = 100.00 ; input double TakeProfit = 0 ; input double StopLoss = 0 ;

A figura abaixo mostra um exemplo da guia Configurações para testar a negociação por um Expert Advisor na Fig. 7:







Fig. 7. Exemplo de configuração dos valores dos parâmetros para testes







Formas de melhorar sua estratégia de negociação



Além de uma saída parcial da posição de mercado total usando ordens pendentes opostas (em retrações de preço a partir do movimento principal, que está incorporado na lógica do sistema de negociação baseado em uma grade de ordens pendentes) ou por meio de stops loss, você também pode considerar a implementação da saída através da opção de trailing.

Por exemplo, a Bolsa de Moscou oferece as seguintes opções para um contrato futuro das ações ordinárias da PJSC Sberbank (estes são os ativos nos quais os testes preliminares da abordagem de negociação em grade foram realizados). Veja a Fig. 8 e o link:



https://www.moex.com/en/contract.aspx?code=SBRF-6.23



Fig. 8. Parâmetros de um contrato futuro das ações ordinárias da PJSC Sberbank para colocação de novas ordens de acordo com os critérios de negociação







Além disso, ao negociar com o método de grade, não se deve esquecer do cálculo da margem necessária e suficiente para o número total de ordens e posições no volume total de contratos.

Para fins informativos:as Figuras 9 e 9.1 demonstram movimentos unidirecionais bastante bons do contrato futuro das ações ordinárias da PJSC VTB Bank com um valor relativamente baixo de margem.





Fig. 9. Contrato futuro das ações ordinárias da PJSC VTB Bank





Fig. 9.1. Parâmetros do contrato futuro das ações ordinárias da PJSC VTB Bank









Considerações finais



Neste artigo, nos familiarizamos com a negociação em grade e os tipos de ordens de negociação - Buy Stop e Sell Stop. O material apresentado no artigo implica e traz informações ao usuário exclusivamente para fins educacionais e uma compreensão geral do funcionamento e das capacidades do método de negociação em grade baseado em ordens de stop usando o EA (anexado abaixo). Também estou anexando um relatório sobre o uso da estratégia em um contrato futuro das ações ordinárias da PJSC Sberbank. A negociação em grade possui riscos de capital, assim como qualquer outra estratégia de negociação de margem.



Aviso Legal: O artigo não é uma recomendação de negociação. As ideias delineadas no artigo devem ser consideradas apenas como uma possível oportunidade de negociação.

