モスクワ取引所(MOEX)におけるストップ注文を利用した取引所グリッド取引の自動化

はじめに

前回の記事では、モスクワ取引所での取引における指値注文に基づく取引方法を掘り下げました。この記事では、損切りや利食いを使用した逆指値注文のグリッド取引方法に焦点を当てます。

グリッド取引法は、比較的最近登場したためか、古典的な取引の本には記載されていません。

市場で取引する場合、最も単純な戦略の1つは、市場価格を「キャッチ」するように設計された注文のグリッドです。この方法を適用した取引システムは通常、正確なエントリポイントとエグジットポイントを見つけるという目標を追求しません。





1.逆指値注文のあるグリッド（買い逆指値、売り逆指値）

この方法は、外国為替市場に関する特別な知識はもちろん、テクニカル分析やファンダメンタル分析といった一般的なものさえ必要としないため、初心者トレーダーの武器として非常に一般的です。しかし、グリッド戦略を成功させるには、選択した期間の主なトレンド（平均値への周期的な戻りを伴う上昇、下降、または横ばいの値動き）について大まかな知識が必要です。

市場でのグリッド構築の一般原則は非常にシンプルです。

注文は等間隔に並んでいる



取引の方向性はあらかじめ決まっている



グリッドは特定の範囲に設定される



グリッドは以下のパラメータで特徴付けられます。



グリッド幅

グリッド幅 グリッドステップ

利食い

損切り



グリッド幅は、発注された注文がカバーする領域です。グリッドステップは注文間の距離です。グリッド幅とグリッドステップはポイント単位で計算されます。こうして、グリッド取引の定義に到達しました。通常、互いに同じ距離に位置し、現在価格の両側にある多数の注文を使用して市場に参入する取引方法は、グリッドと呼ばれます。

市場価格がどの方向に向かおうとも、ポジションのグリッドを通過します。利益となる取引は一定額まで蓄積できるが、価格がグリッドに発注された次の注文を成行ポジションに変えるとすぐに決済することもできます。 グリッドに次の注文を出す（例えば、価格が上昇し、買い逆指値注文がトリガーされた場合、また、その後の価格に近い売り成行注文の発注（グリッドの更新）でマーケットポジションのボリュームを蓄積した場合）、その後の小さな価格の下降ロールバックで売り逆指値注文がトリガーされた場合、いわゆるポジションの部分決済の役割を果たします（図1）。





図1： 注文グリッドの配置と注文のトリガー





同時に、ストラテジーテスターの残高とエクイティのグラフは次のようになります（図2）。







図2：ストラテジーテスターグラフ



どうしてこのような取引方法の考え方が生まれたのでしょうか。トレーダーが始めに理解するのは、1つの銘柄に対して1つの取引を開始し、利食い(TP)または損切り(SL)で決済するプロセスです。時間の経過とともに、トレーダーは、より洗練された方法、すなわち段階的に市場に参入することが可能であることを学びます。

トレーダーは段階的に市場に参入し、ポジションの全量をいくつかの部分に分け、取引を開始する価格水準を決定します。これらの水準は、現在の価格の上にも下にもあります。そして、これらのエントリは、「ロールバックでポジションを追加する」または「トレンドに沿ってポジションを追加する」と呼ばれます。ほとんどのトレーダーはTPでポジションを決済したいものですが、価格がTPを設定した所定のレベルに達せず、反転することがよくあります。トレーダーは蓄積した利益の一部（すべてではないにせよ）を失います。この事実はトレーダーにとってかなり気になるものであったため、おそらく一部のトレーダーはエントリと同様に「市場から段階的にエグジットする」という考えを持ったのでしょう。

このため、トレーダーがあらかじめ決められたレベルでポジションの一部を決済する取引戦術が生まれました。最終的に、ステップバイステップのエントリとステップバイステップのエグジットを組み合わせ、テクニカル分析に依存しない（あるいは部分的に依存する）一種の「対称的システム」に変えることで、トレーダーの思考はグリッド取引という概念にたどり着きました。「対称的」と言ったのは、エントリレベルが互いに同じ距離に設定されているからです。通常、エグジットレベルも同様です。

グリッドは、グリッド幅、グリッドステップ、TP、SLといったパラメータによって特徴付けられます。

この取引方法の大きな利点は、市場予測という大変な（そしてしばしばありがたくない）仕事をする必要がなくなったことです。実際、グリッド取引法は効率的市場理論や価格のランダムウォーク理論に加わっています。

なぜグリッドタイプの取引は利益を上げられるのか、なぜ利益を上げられると確信できるのか（この取引方法ではテクニカル分析をおこなわないことが多い）と疑問に思うかもしれません。

この確信が何に基づいているかを理解するために、ストップ注文のグリッドとPJSC Sberbank普通株式価格の先物契約価格の動きを描いた図3を見てみましょう。

逆指値注文に基づくストラテジーのグリッド注文では、トレンドの方向に指値取引を開始します。しかし、逆指値注文が現在価格の両側に発注されていれば、トレンドがどの方向に向かおうとも、トレーダーは利益を上げることができます（図3と図4は、利食いを設定したEAをテストしたものです）。









図3：利食い幅がグリッドステップ幅より小さい場合のグリッド取引収益性の原則



グリッドステップより少ない利食いで決済する場合、残高とエクイティのグラフは次のようになります。





図4：利食いによる決済時のバランスとエクイティのグラフ



このグリッドのタイプは、トレーダーが全く分析をしていないという事実や、上向きでも下向きでも、さらなる価格変動は同じように起こりうると考えていることから、トレーダーが今後の値動きの方向性に好みを持たないという事実に基づいています。

グリッドは、以下の原則に従って、現在の価格に近い選択されたレベルから構築されます。

- 買い逆指値注文は、選択されたレベルより上で出される - 売り逆指値注文は、選択されたレベルより下で出される

グリッドステップはトレーダーによって決定されますが、通常、数ピップス（スプレッドより上）から取引される銘柄の1日の平均真値までの範囲です。この値は、ATR（平均トゥルーレンジ）指標で判断することができ、この指標は、銘柄の価格が一定期間にどれだけ変動したかを示します（ボラティリティの指標）。ステップサイズの選択は、グリッド売買の強度を決定します。当然ながら、グリッドステップが小さければ小さいほど、よりアグレッシブであり、収益性が高まる可能性があります。そのため、グリッドの設定やメンテナンスの際には、スクリプトやEAを使用することが多くなります。

この種のグリッド取引方法における損切りは、逆指値注文では設定されないことが多く（チャートによって視覚的に制御される）、利食いもユーザーの好みによって決定されます（グリッドステップよりも小さい値を使用することも可能）。

画像5と5.1は、プリセットパラメータを使用したテストです。

- グリッド幅：3,500ポイント

- グリッドステップ：184ポイント

- 利食い：100ポイント（グリッドステップより少ない）





図5：外部変数の値







図5.1：利食い100ポイント、ステップ184ポイントでテスト



提示されたグリッド取引方法では、グリッドのパラメータ、その頻度（EAの外部パラメータで異なる注文数を持つ）を調整し、上限と下限の境界を設定することが可能です。次に、システムは指定された基準に基づいて、取引された銘柄の特定の価格の上下に、互いに等しい距離の注文を自動的に発注します。

逆指値注文でこのグリッド取引戦略を使う手順は次の通りです。



スタートグリッドを設定する：これは、外部変数で価格レベルを定義し、ユーザーが指定した逆指値注文の数に従って、市場レートを上回ったり下回ったりするレートで逆指値注文を設定し、発注することを意味します。

ポジションを開く：グリッドは、市場価格が開始後に最も近い逆指値注文（買い逆指値より上、売り逆指値より下）をトリガーしたときに、市場ポジションによってアクティブになります。

グリッドを更新する：ユーザーによって指定された価格範囲内で設定された価格レベルのいずれかに達した後、構造は毎回更新されます。つまり、次の逆指値注文がトリガーされた後、注文のトリガー方向（値動き）に応じて逆指値注文が再度出されます。価格が下がると、売り逆指値注文がトリガーされ、ユーザーが指定した価格範囲内で、価格に近い追加の買い逆指値注文が発注されます。

例えば、ストラテジーテスターには次のような取引原則が示されています。右端の2つの注文（買い逆指値）は、トリガーされた後に成行ポジションとなり、銘柄価格が上昇したときに利食いによって決済されます。新規のストップグリッド売り注文は、テストされた銘柄の価格により近い場所に発注されます（図6）。







図6：取引基準に従って新規注文をトリガーして出す原則



2.逆指値注文に基づく取引戦略の使用

このタイプのグリッドで作業する原理を考えてみましょう。利食いによって取引を終了した後、ルールに従って代わりに新規注文が出されます。



現在の価格ポジションが決済された取引のレベルより高い場合、未決の売り逆指値注文が出されます。

現在の価格ポジションが決済された取引のレベルより低い場合、買い逆指値注文が出されます。

グリッドが機能するように、銘柄の価格が動いたとき、利食いがグリッドのステップ幅より小さく設定されていれば、ポジションは利食いによって終了します。これは買いポジションでも売りポジションでも起こります。利食いが設定されていないか、またはグリッドステップを超えている場合、取引された銘柄の一方向の動きで、未決注文がトリガーされると、マーケットポジションが設定されます。いわゆるマーケットポジションのアンロードは、前回の主動作からグリッドステップに等しいかそれ以上の量だけロールバックする間に発生し、反対側の未決注文がトリガーされ、口座残高が増加します。



したがって、価格がどの方向に動いても、トレンドの方向に取引ポジションを持つことが多いため、利益が得られます。



買い逆指値注文と売り逆指値注文グリッドのメリット

最低限のスキルで取引できる 取引は常にメイントレンドの方向におこなわれる



買い逆指値注文と売り逆指値注文グリッドのデメリット

幅の広いフラットチャネルの場合、相場は直ちに両方向に5-6以上の逆指値注文を作動させることができ、ドローダウンから抜け出すには多くの時間と取引口座のリソースが必要になる

入念な市場予測は必要ありません。しかし、利益を増やすためには、多くの要素を考慮することが重要です。原則として、このタイプの取引に適しているのは、銘柄（その取引レートは、頻繁かつ著しく、できればドローダウンのない一方向の上昇または下降を特徴とする）です。



グリッド自動売買が人気の理由

便利：すぐに理解できるし、多くの経験を必要とするような複雑な計算もありません。

これはリスク管理の面でも有効です。

安全：この取引方法は長年にわたって実証されており、多くのトレーダーがさまざまな市場で実践しています。

柔軟な戦術：異なる市場環境にも容易に適応できます。

最後に、グリッド取引は自動化に最適です。極めて論理的で、明確な構造を持ち、市場の動きに左右されません。



これはグリッド取引の手法であり、トレーダーは取引エリアで何らかのトレンドが優勢になると自由に判断しなければなりません。トレンドが強ければ強いほど、トレーダーはより多くの利益を得ることができます。逆指値注文は、トレンドの方向に出されます。つまり、買いの逆指値は買いのために出され、売りの逆指値は売りのために出されます。逆指値注文はまた、価格が長い間保合にある状況でも使用されます。その保合を出ると、どの方向であっても、いわゆる追加ロード（動きに連動した逆指値注文）とアンロード（価格のロールバックと反対方向の未決注文のトリガー）も発生します。



このタイプのグリッド取引では、強い逆変動は利益が得られません。極端な逆指値買い注文や逆指値売り注文は、価格が元の値に戻ったときに口座に多額の資金を必要とする可能性があります。

3.EAパラメータ値の設定とモスクワ取引所での取引銘柄の選択



コードでは、外部変数の一部は次のようになっています。

input int Volume = 1 ; input double HIGH_PRICE_BuyStop = 5500.00 ; input double LOW_PRICE_SellStop = 4000.00 ; input double HIGH_PRICE_TP = 100.00 ; input double LOW_PRICE_TP = 100.00 ; input double TakeProfit = 0 ; input double StopLoss = 0 ;

下図は、図7のEAによるテスト取引の設定タブの例です。







図7：テスト用パラメータ値の設定例







取引戦略を改善する方法



反対方向の未決注文（未決注文のグリッドに基づいて取引システムのロジックに組み込まれている主な動きからの価格のロールバック）または損切りを使用することによる市場全体のポジションからの部分エグジットに加えて、トレーリングオプションを介した終了の実装を見ることができます。

例えば、モスクワ取引所では、PJSC Sberbank（ロシア貯蓄銀行）の普通株式の先物契約について、以下のオプションを提供しています（これらは、グリッド取引方法の予備テストが実施された資産です）。図8とリンクを参照してください。



https://www.moex.com/ja/contract.aspx?code=SBRF-6.23







図8：PJSC Sberbankの普通株式の先物契約の取引基準による新規注文のパラメータ







また、グリッド手法で取引する場合、総約定数量における注文とポジションの総数に必要かつ十分な証拠金の計算を忘れてはなりません。

図9と図9.1は、PJSC VTB Bankの普通株の先物取引が、比較的小さな証拠金で、かなり良好な一方向の動きをしていることを示しています。





図9：PJSCVTB銀行普通株式の先物契約





図9.1： PJSCVTB銀行の普通株式の先物契約のパラメータ









結論



この記事では、グリッド取引と売買注文の種類（逆指値買い、逆指値売り）について説明しました。この記事で紹介されている資料は、EA（以下に添付）を使用した逆指値注文に基づくグリッド取引手法の機能と能力についての一般的な理解について、教育目的のみを目的としてユーザーに情報を提供するものです。また、PJSC Sberbankの普通株式の先物契約における戦略の使用に関する報告書も添付しています。PJSC Sberbankグリッド取引には、他の証拠金取引戦略と同様、資本リスクがあります。



免責条項：この記事は取引を推奨するものではありません。記事で概説されているアイデアは、あくまでも取引の機会として考えるべきです。

