在莫斯科交易所（MOEX）里使用破位挂单的自动兑换网格交易

概述

一篇文章深入研究了一种在莫斯科交易所交易使用的基于限价挂单的交易方法。 在本文中，我们将重点介绍如何使用采用止损和/或止盈的破位挂单网格交易的方式。

网格交易方法在经典的交易书籍中并无描述，也许是出于其出现相对较新。

在市场上进行交易时，最简单的策略之一是设计“捕捉”市场价格的订单网格。 应用此方法的交易系统通常不追求寻找确切的入场和离场点位 — 任务是部署一个自动开立成交的价位网格。





1. 由破位挂单组成的网格（破位买入 - BuyStop、破位卖出 - SellStop）

这种方法在交易新手的装备库中非常普遍，它不需要有关外汇市场的专业知识，甚至不要求技术、或基本面分析等常识。 然而，成功的网格策略需要对所选时间段内的主要趋势有粗略的了解 — 上涨、下跌、或定期回踩均值的横盘价格整理走势。

在市场上构建网格的一般原则非常简单：

订单以相等的距离按点数为单位一笔接一笔地排列



交易方向是预先判定的



网格设置限定在特定范围



网格特征具有以下参数：



网格宽度

网格宽度 网格步长

止盈

止损



网格宽度是由订单覆盖的区域。 网格步长是订单之间的间距。 网格宽度和步长按点数为单位计算。 因此，我们已经触及了网格交易方法的定义。 这种交易方法，其中使用许多订单入场，通常彼此距离相同，位于当前价格的两侧，称为网格。

无论市场价格走向何方，它仍然会穿过价位网格。 盈利交易可以累积到一定数量，一旦价格回踩将网格上的下一笔订单变成持仓，也可将它们立即平仓。在网格中放置下一笔订单（例如，当价格上涨并触发破位买入订单时，以及在更接近现价的位置按顺序累积放置卖出订单（更新网格）），随后的小幅价格向下回滚触发破位卖出订单相当于执行所谓的部分平仓作用， 如图例 1 所示。





图例 1 放置订单网格并触发订单





与此同时，策略测试器中的余额和净值图如下所示（图例 2）







图例 2 策略测试器图



这种交易方式的思路是如何变现的？ 据推测，交易者的想法在按以下方向起作用：首先，交易者要领悟为一个品种开立一笔交易，并通过止盈（TP）或止损（SL）平仓的过程。 随时间推移，交易者学乖了，可能会以更复杂的举措入场，即逐步入场。

分阶段入场，交易者将整体持仓量划分成若干部分，并判断开仓的价位。 这些价位可以高于和低于当前价格，然后这些入场将被称为“在回滚时加仓”，或“顺势加仓”。 大多数交易者喜欢依据止盈平仓，但经常发生的情况是价格远未达到预判级别，即交易者设定的 TP，就逆转了。 交易者亏损部分（如果不是全部）累积利润。 这一事实对于交易者来说非常令人不安，故此，也许一些交易者有类似于入场的“逐步离场”想法。

这为交易战术给出了一条出路，即交易者在预判价位部分平仓。 最后，通过将逐步入场与逐步离场相结合，并将其转换为一种独立于技术分析（或仅部分依赖于它）的“对称系统”，于是交易者的想法引发网格交易概念。 我所说的“对称”是因为现在入场价位彼此之间的距离相同。 离场价位通常也是如此。

网格由以下参数表征：grid width, grid step, TP, SL 。

网格宽度是由订单覆盖的区域。 网格步长是订单之间的间距。 网格宽度和步长按点数为单位计算。

因此，我们已经触及网格交易方法的定义。一种交易方法，其中使用许多订单入场，通常彼此距离相同（网格步长），位于当前价格的两侧，称为网格。

按这种方式进行交易的显著优势是，现在无必要进行艰苦（通常是吃力不讨好）的市场预测工作。 事实上，网格交易方法已经结合了有效的市场理论，或价格随机游走理论。

您也许会问，为什么网格类型的交易可以盈利，或者我们如何确信这样能够赚钱（使用这种交易方式通常无需涉及技术分析）。

为了理解其置信度的依据是什么，我们来看一下图例 3，它描述了破位订单的网格和 PJSC Sberbank 普通股价的期货合约价格的走势。

基于破位订单策略中的订单网格涉及在趋势方向上开立挂单交易。 不过若破位订单放在当前价格的两侧，那么无论趋势走向哪个方向都无所谓，交易者都会赚到钱（图例 3 和图例 4 呈现的就是使用设定止盈值的 EA 测试）：









图例 3 止盈小于网格步长时的网格交易盈利能力原理



当以小于网格步长的止盈平仓时，余额和净值图如下所示





图例 4 由止盈平仓时的余额和净值图



该网格类型基于这样一个事实，即交易者对价格走势的进一步方向没有偏好，因为他或她根本不做任何分析，或认为进一步的价格变化，向上还是向下，两者都有同样可能。

网格是根据以下原则从所选价位构建的，该价位接近当前价格：

- 买入破位订单高于所选价位； - 卖出破位订单低于所选价位；

网格步长由交易者决定，但通常范围从几个点（高于点差）到交易品种的平均每日真实价值。 该值可以通过平均真实范围（ATR）指标判定，该指标显示交易品种的价格在一段时间内发生了多少变化（波动率的衡量标准）。 步长的选择决定了网格交易的强度。 自然而然，网格步长越小，它就越激进，且具有更高的盈利能力。 因此，在设置和维护网格时，经常使用脚本和智能系统。

这种类型的网格交易方式中的止损通常不会在破位单上（由图表直观控制）设定，止盈也由用户的偏好决定（也可以使用小于网格步长的值）。

图例 5 和 5.1 显示了具有预设参数的测试：

- grid width 3,500 点;

- grid step 184 点;

- take profit 100 点 (小于 grid step)。





途例 5 外部变量的值







图例 5.1 测试按止盈 100 点，步长 184 点



在所呈现的网格交易方式中，可以调整网格参数、其频率（在 EA 的外部参数中使用不同数量的订单），并设置上、下边界。 接下来，系统根据指定的准则自动以相等的距离下订单，高于和低于所交易品种的特定价格。

使用此依据破位订单的网格交易策略涉及以下步骤：



设置起始网格结构。 这意味着在外部变量中定义价格级别，根据用户指定的破位订单数量，在高于和低于市价的价位设置和放置破位订单。

开仓 当市场价格开始后触发最近的破位订单（高于买入破位价，低于卖出破位价）时，网格由市价开仓激活。

更新网格 每次达到用户指定的价格范围内的设定价格水平之一后，结构都会被更新。 换言之，在下一笔破位订单被触发后，破位订单会根据订单触发的方向（价格走势）重新布设。 当价格下跌时，触发卖出破位单，在用户指定的价格范围内，额外的买入破位订单更接近价格。

例如，策略测试器中呈现了以下交易原理 — 最右侧的两笔订单（买入破位）在被触发后变为持仓，并在品种价格上涨时由止盈平仓。 新的卖出破位网格订单更接近测试品种的价格（图例 6）：







图例 6 根据交易准则触发和布设新订单的原理



2. 使用基于破位挂单的交易策略

我们来研究运用这种类型网格的原理。 由止盈平仓之后，根据规则布设新订单：



如果当前价位高于已平仓成交的价位，则放置卖出破位挂单；

如果当前价位低于已平仓成交的价位，则放置买入破位挂单；

当网格起作用时，当交易品种的价格移动时，如果止盈设置小于网格步长的宽度，则持仓由止盈离场。 在买入和卖出持仓上均会发生。 如果未设置止盈或超过网格步长，则随着交易品种的单向移动，在触发挂单时会开仓。 所谓的持仓卸载发生在从前一个主要走势回滚，即数额等于或大于网格步长期间，导致相反的挂单触发，并令账户余额增加。



因此，无所谓价格向哪个方向移动，由于顺势交易的仓位为主，故都会获得利润。



买入破位和卖出破位订单网格的优势是：

交易能力所需的技能最少。 交易始终朝着主要趋势的方向进行。



买入破位和卖出破位订单网格的缺点是：

在宽幅横盘通道的情况下，报价可以立即激活 5-6 个或更多的双向破位订单，并且交易账户需要大量的时间和资源才能摆脱回撤。

没必要仔细的市场预测。 但为了增加利润，重要的是要考虑许多因素。 规则在于，为此类交易选择良好的品种（其交易率的特点是频繁且显著，最好是单向上涨或下跌，没有回撤）。



为什么自动网格交易如此受欢迎：

它很方便。 您可快速弄清楚，并且无需丰富经验及太复杂的计算。 在风险管理方面是有效的。

这是安全的。 该交易方式经历多年证明，许多交易者在广泛的各种市场中实践它。

灵活的战术。 它很容易适应不同的市场条件。

最后，网格交易非常适合自动化。 它极合乎逻辑，结构清晰，不依赖于市场行为。



这种网格交易方法，交易者必须自由决定哪些交易区域将占上风。 趋势越强，交易者获得的利润就越多。 这里用到的破位订单，在趋势方向上开立，即买入破位为做多，卖出破位为做空。 破位订单也用于价格长时间在区间内徘徊的状况，退出区间后，在任何方向上，所谓的额外补仓（破位订单所指走势）和减仓（价格回滚和触发相反方向的挂单）也会发生。



对于这种类型的网格交易，强烈的反向波动是无利可图的：当价格恢复到其原始价值时，极端的买入破位和卖出破位订单可能耗费账户上的大量资金。

3. 在莫斯科交易所设置 EA 参数值，并选择交易品种



在代码中，部分外部变量如下所示：

input int Volume = 1 ; input double HIGH_PRICE_BuyStop = 5500.00 ; input double LOW_PRICE_SellStop = 4000.00 ; input double HIGH_PRICE_TP = 100.00 ; input double LOW_PRICE_TP = 100.00 ; input double TakeProfit = 0 ; input double StopLoss = 0 ;

下图展示图例 7 中“设置”选项卡中“智能系统”测试交易的示例：







图例 7 设置测试参数值的示例







改进交易策略的途径



除了由逆反挂单（在主要走势的价格回滚上，嵌入在基于挂单网格的交易系统逻辑中），或由止损从总持仓中部分平仓之外，您还可以看看经由尾随选项离场的实现。

例如，莫斯科交易所为 PJSC Sberbank 普通股的期货合约提供以下选择（这些是网格交易方法的初步测试所针对的资产）。 参见图例 8及，及链接：



https://www.moex.com/en/contract.aspx?code=SBRF-6.23







图例 8 PJSC Sberbank 普通股期货合约参数，用于根据交易准则放置新订单







此外，在使用网格方法进行交易时，不应忘记计算合约总量中订单和持仓总数所需的必要和足够的保证金。

图例 9 和图例 9.1 展示了 PJSC VTB 银行普通股期货合约的良好单向走势，保证金额度相对较小。





图例 9 PJSC VTB 银行普通股期货合约





图例 9.1. PJSC VTB 银行普通股期货合约参数









结束语



在本文中，我们领略了网格交易和交易订单类型 — 买入破位和卖出破位。 本文中提供的材料意在为用户提供信息，仅用于教学目的，以及对运用基于破位订单的网格交易方法的 EA（附在下面）功能和能力的一般性理解。 我还附上了一份关于在 PJSC Sberbank 普通股期货合约上使用该策略的报告。 网格交易具有资本风险，就像任何其它保证金交易策略一样。



免责声明：本文不是交易建议。 文章中的思路大纲只应被视为可能的交易机会。

