Trading bursátil con cuadrícula usando un asesor con órdenes stop pendientes en la Bolsa de Moscú (MOEX)

Introducción

En el artículo anterior, presentamos un enfoque comercial basado en órdenes límite pendientes para comerciar en la Bolsa de Moscú en el lenguaje de estrategias comerciales MQL5. En este artículo, expondremos con detalle el uso de un enfoque de comercio con cuadrícula usando órdenes stop pendientes con ayuda de stop loss y/o take profit.

El método de comercio con cuadrícula (el término procede de la palabra «grid» en inglés) es un método de negociación no descrito en los libros clásicos sobre trading, quizás debido a su aparición relativamente reciente.

Al comerciar en el mercado, una de las estrategias más simples consiste en colocar una cuadrícula de órdenes diseñada para "atrapar" el precio del mercado. Los sistemas comerciales que usan este método, por regla general, no persiguen el objetivo de encontrar puntos de entrada y salida exactos; la tarea consiste más bien en desplegar una cuadrícula de posiciones en el mercado con operaciones que se abren automáticamente.





1. Cuadrícula con órdenes stop pendientes (Buy Stop, Sell Stop)

Este método es muy común en el trabajo de los tráders novatos, ya que no requiere conocimientos especiales sobre el mercado de divisas, incluso cosas tan comunes como el análisis técnico o fundamental. No obstante una estrategia de cuadrícula exitosa requiere un conocimiento aproximado de la tendencia principal en el segmento temporal seleccionado: movimiento de precios ascendente, descendente o lateral con un retorno periódico al valor promedio.

Los principios generales de la cuadrícula en el mercado son bastante simples:

Las órdenes se colocan una tras otra a la misma distancia en puntos



La dirección de la transacción está predeterminada.



La cuadrícula se establece en un rango específico



La cuadrícula se caracteriza por los siguientes parámetros:



la anchura de la cuadrícula

la anchura de la cuadrícula el paso de la cuadrícula

la magnitud del take profit

la magnitud del stop loss



La anchura de la cuadrícula es el área cubierta por las órdenes realizadas. El paso de la cuadrícula es la distancia entre las órdenes. La anchura y el paso de la cuadrícula se calculan en puntos. Por consiguiente, hemos llegado a la definición del método de comercio con cuadrícula. Entendemos por método de cuadrícula el método comercial en el que la entrada en el mercado se realiza utilizando muchas órdenes colocadas (generalmente) a la misma distancia entre sí y a ambos lados del precio actual.

Cualquiera que sea la dirección que tome el precio de mercado, seguirá recorriendo la cuadrícula de posiciones. Las transacciones rentables pueden acumularse hasta cierto tamaño, pero también pueden cerrarse tan pronto como el precio convierta la próxima orden colocada en la cuadrícula en una posición de mercado. La colocación de las siguientes órdenes en la cuadrícula (por ejemplo, cuando el precio sube y activa las órdenes stop de compra, además de acumular los volúmenes de la posición de mercado con la posterior colocación de órdenes de mercado de venta más cerca del precio (actualización de la cuadrícula)) con posteriores pequeños retrocesos del precio a la baja que activan órdenes stop de venta desempeña el papel del llamado cierre parcial de la posición, mostrado en la fig.1. Echemos un vistazo a esto.





Fig. Echemos un vistazo a esto. Colocación de una cuadrícula de órdenes y activación de esta





Al mismo tiempo, el gráfico de balance y equidad en el simulador de estrategias tiene el aspecto que sigue (fig. 2)







Fig.2 Gráfico del simulador de estrategias



¿Cómo pudo surgir la idea de semejante enfoque para el trading? Presuntamente, la idea operó en la siguiente dirección: primero, el tráder comprende el proceso de apertura de una transacción para un símbolo y cierra esta ya sea por take profit (TP) o stop loss (SL). Con el tiempo, el tráder aprende que es posible entrar en el mercado de forma más sofisticada, es decir, paso a paso.

Entrando en el mercado por etapas, el tráder divide el volumen total de la posición en varias partes y determina el nivel de los precios al que abrirá sus transacciones. Estos niveles pueden encontrarse tanto por encima como por debajo del precio actual; estas entradas se denominarán "adición de posiciones en una reversión" o "adición de posiciones según la tendencia". A la mayoría de los tráders les gusta cerrar posiciones por TP, pero a menudo sucede que el precio no alcanza el nivel predeterminado en el que el tráder ha establecido su TP y se revierte. El tráder entonces pierde parte de su beneficio acumulado y, a veces, todo el beneficio. Este hecho no podía dejar de preocupar a los tráders, así que (tal vez), a algunos de ellos se les ocurrió una idea: la "salida escalonada del mercado" por analogía con la entrada.

Así es como aparecieron las tácticas comerciales en las que un tráder cierra parte de las posiciones abiertas en niveles predeterminados. Y, finalmente, combinando la entrada por pasos con la salida por pasos y convirtiendo esto en una especie de "sistema simétrico" independiente del análisis técnico (o que solo depende parcialmente de él), el pensamiento del tráder llegó al concepto del comercio con cuadrícula. Simétrico porque ahora los niveles de entrada se establecen a la misma distancia entre sí, así como los niveles de salida.

Por lo tanto, hemos llegado a la definición del método de comercio con cuadrícula. Entendemos por método de cuadrícula el método comercial en el que la entrada en el mercado se realiza utilizando muchas órdenes colocadas (generalmente) a la misma distancia entre sí (paso de la cuadrícula) y a ambos lados (normalmente) del precio actual.

La colosal ventaja de este enfoque para el comercio resultó ser que se hizo innecesario realizar un trabajo duro (y a menudo ingrato) para la previsión del mercado. De hecho, el método de comercio con cuadrícula, sin saberlo, se ha convertido en un método que se ha sumado a la teoría del mercado eficiente o a la teoría del paseo aleatorio del precio.

Merece la pena hacerse una pregunta importante: ¿por qué, en principio, el tipo de comercio con cuadrícula puede resultar rentable, o cuál es la base para confiar en que pueda haber un beneficio al trabajar con la cuadrícula (porque a menudo, al usar este enfoque comercial, no se utiliza ningún análisis técnico)?

Para entender en qué se basa dicha confianza, vamos a echar un vistazo a la figura 3), que muestra una cuadrícula de órdenes stop y el movimiento del precio del símbolo de un contrato de futuros de acciones ordinarias de Sberbank (SAA).

La cuadrícula de órdenes en la estrategia de órdenes stop consiste en la apertura de transacciones pendientes en la dirección del movimiento del precio, es decir, en la dirección de la tendencia. Sin embargo, si se colocan órdenes stop a ambos lados del precio actual -para comprar y vender un activo-, entonces no importará en qué dirección vaya la tendencia (después de todo, tarde o temprano, incluso con un movimiento preliminar del precio en un rango, este irá en una dirección con su posterior ruptura y pequeños retrocesos), y el tráder obtendrá beneficios (en las fig. 3 y 4 mostramos una variante de prueba del asesor con un valor de take profit establecido):









Fig. 3 Principio de rentabilidad del comercio con cuadrícula con un take profit menor que la anchura de paso de la cuadrícula



Al cerrar con un take profit inferior al paso de la cuadrícula, los gráficos de balance y equidad tienen el siguiente aspecto





Figura 4. Gráfica de balance y equidad al cerrar por take profit



El tipo de esta cuadrícula se basa en que el tráder no tiene preferencia en cuanto a la dirección posterior del movimiento del precio debido a que no realiza ningún análisis o cree que los cambios de precio adicionales, tanto hacia arriba como hacia abajo, son igualmente probables.

A partir del nivel seleccionado que se encuentre cerca del precio actual, se construye una cuadrícula según el siguiente principio:

- Las órdenes Buy Stop se colocan por encima del nivel seleccionado; - Las órdenes Sell Stop se colocan por debajo del nivel seleccionado;

El paso de la cuadrícula lo determinará el tráder, pero generalmente varía desde unos pocos pips (por encima del spread) hasta el valor real diario promedio del símbolo comerciado. Este valor se puede determinar partiendo de los datos del indicador Average True Range (ATR), que muestra cuánto ha cambiado el precio de un símbolo durante un cierto periodo de tiempo (es una medida de volatilidad). La elección del tamaño del paso determinará la intensidad del comercio con cuadrícula. Naturalmente, cuanto más pequeño sea el paso de la cuadrícula, más agresiva será esta y mayor rentabilidad posible tendrá, digamos, con un valor de 5 pasos de cuadrícula en el rango del valor diario del indicador ATR, en comparación, por ejemplo, con 2 pasos de la cuadrícula en el mismo rango. Por lo tanto, al ajustar y mantener la cuadrícula, con frecuencia se utilizan scripts y asesores expertos.

El stop loss en este tipo de enfoque comercial con cuadrícula a menudo no se establece con órdenes stop (controladas visualmente según el gráfico), y el usuario también determina el valor del take profit según sus preferencias (también puede usar un valor más pequeño que el paso de la cuadrícula).

Las figuras 5 y 5.1 muestran una prueba con los parámetros por defecto:

- anchura de la cuadrícula de 3 500 puntos;

- paso de la cuadrícula de 184 puntos;

- take profit de 100 puntos (inferior al paso de la cuadrícula).





Figura 5. Valores de las variables externas







Figura 5.1. Prueba con take profit de 100 puntos, paso de 184 puntos



En el enfoque comercial con cuadrícula que presentamos, es posible ajustar los parámetros de la cuadrícula, su frecuencia (con un número diferente de órdenes en los parámetros externos del asesor experto) y también establecer los límites superior e inferior. A continuación, el sistema coloca automáticamente las órdenes a la misma distancia entre sí según los criterios indicados, por encima y por debajo del precio específico del símbolo negociado.

El uso de esta estrategia comercial con cuadrícula con órdenes stop implica los siguientes pasos:



establecimiento de la estructura inicial de la cuadrícula. Esta implica la definición de los niveles de precio en las variables externas, fijando y colocando órdenes stop con una tasa por encima y por debajo de la tasa de mercado, según el número de órdenes stop especificado por el usuario.

apertura de posiciones. La cuadrícula se activa mediante una posición de mercado cuando el precio de mercado activa la orden stop más cercana después del inicio (por encima del precio de una orden stop de compra, por debajo del precio de una orden stop de venta).

actualización de la red. La estructura se actualiza cada vez que se alcanza uno de los niveles de precio establecidos dentro del rango de precios especificado por el usuario. En otras palabras, tras activarse la siguiente orden stop, esta es reemplazada dependiendo de la dirección de activación de las órdenes (el movimiento del precio); cuando el precio baja, se activan las órdenes stop de venta y dentro del rango de precios especificado por parte del usuario, las órdenes stop de compra adicionales se colocan más cerca del precio.

Por ejemplo, en el simulador de estrategias, se presenta el principio comercial siguiente: las dos órdenes en el extremo derecho (buy stop), convertidas en posiciones de mercado después de sus respectivas activaciones, se han cerrado mediante take profit cuando el precio del símbolo ha subido. Al mismo tiempo, las órdenes de la cuadrícula sell stop se colocan nuevas, más próximas al precio del símbolo probado, que se muestra en la fig. 6):







Figura 6. Principio de activación y colocación de nuevas órdenes según los criterios comerciales



2. Características del uso de una estrategia comercial con órdenes stop pendientes

Vamos a analizar el principio de trabajo con este tipo de cuadrícula. Tras cerrar las transacciones por take profit, se colocan nuevas órdenes en lugar de su nivel de apertura de acuerdo con la regla:



si la posición del precio actual está por encima del nivel de la transacción cerrada, se colocará una orden Sell Stop pendiente;-

si la posición del precio actual está por debajo del nivel de la transacción cerrada, se colocará una orden Buy Stop pendiente;

A medida que la cuadrícula funcione, cuando el precio del símbolo se mueva, si el take profit se establece en un valor inferior a la anchura del paso de la cuadrícula, entonces tendrá lugar la salida de la posición mediante take profit. Y esto sucede tanto con posiciones de compra como de venta. Si el take profit no se establece o supera el paso de la cuadrícula, entonces, con el movimiento unidireccional del símbolo comerciado, se establecerá una posición de mercado cuando se activen las órdenes pendientes. La llamada descarga de la posición de mercado ocurre cuando los retrocesos del movimiento principal anterior, por una cantidad igual o mayor que el paso de la cuadrícula, provocan que se activen las órdenes pendientes opuestas, aumentando el balance de la cuenta.



Por lo tanto, no importa en qué dirección se mueva el precio, pues se obtendrán beneficios gracias a la preponderancia de las posiciones comerciales en la dirección de la tendencia.



Las ventajas de una cuadrícula de órdenes Buy-Stop y Sell-Stop consiste en:

La capacidad para comerciar con habilidades mínimas. El comercio siempre se realiza en la dirección de la tendencia principal.



Las desventajas de una red de órdenes Buy-Stop y Sell-Stop son:

Si se da un canal plano amplio, las cotizaciones pueden activar inmediatamente 5-6 o más órdenes stop en ambas direcciones, y se necesitará mucho tiempo y recursos de la cuenta comercial para salir de la reducción.

No existe necesidad de pronosticar cuidadosamente el mercado, pero para aumentar el beneficio, resulta importante considerar muchos factores. Como regla general, una buena opción para este tipo de comercio es un símbolo (la tasa comerciada se caracteriza por subidas o bajadas frecuentes y significativas, preferiblemente unidireccionales y sin retroceso).



Por qué el comercio con cuadrícula automatizado tiene tanta demanda:

Porque es cómodo. El tráder puede entenderlo rápidamente y no hay cálculos demasiado complicados que requieran mucha experiencia.

Es efectivo desde el punto de vista de la gestión de riesgos.

Es seguro. El enfoque comercial se ha probado a lo largo de los años y muchos tráders ahora lo practican en una amplia variedad de mercados.

Es una táctica flexible. Se adapta fácilmente a las diferentes condiciones del mercado.

Finalmente, el comercio con cuadrícula se presta perfectamente a la automatización: es extremadamente lógico, tiene una estructura de acciones clara y no depende del comportamiento del mercado.



Este es un método comercial con cuadrícula en el que el tráder debe asumir la libertad de decidir que prevalecerá alguna tendencia en el área comerciada. Cuanto más fuerte sea la tendencia, mayor beneficio obtendrá el tráder. Aquí se utilizan órdenes stop que se abren en la dirección de la tendencia, es decir, Buy Stop se abre para comprar y Sell Stop para vender. Las órdenes stop también se usan cuando el precio se encuentra en un rango durante mucho tiempo, y al salir de este en cualquier dirección, también se producirá la llamada carga adicional (con órdenes stop dirigidas en la dirección del movimiento) y la descarga (cuando el precio retrocede y se activan órdenes pendientes de la dirección opuesta).



Para este tipo de comercio con cuadrícula, las fuertes fluctuaciones inversas no resultan rentables: las órdenes extremas Buy Stop y Sell Stop, cuando el precio vuelve a su valor original, pueden requerir una cantidad significativa de fondos en nuestra cuenta.

3. Configuración de los valores de los parámetros del asesor comercial y selección de símbolos comerciales en la Bolsa de Moscú



En el código, parte de las variables externas se ve así:

input int Volume = 1 ; input double HIGH_PRICE_BuyStop = 5500.00 ; input double LOW_PRICE_SellStop = 4000.00 ; input double HIGH_PRICE_TP = 100.00 ; input double LOW_PRICE_TP = 100.00 ; input double TakeProfit = 0 ; input double StopLoss = 0 ;

La siguiente figura muestra un ejemplo de la pestaña "Configuración" para poner a prueba el comercio con un asesor experto en la fig. Nº 7:







Figura 7. Ejemplo de configuración de los valores de los parámetros para las pruebas







Formas de mejorar su estrategia comercial



Además de una salida parcial de la posición total del mercado usando órdenes pendientes opuestas (en reversiones de precios desde el movimiento principal, que está integrado en la lógica del sistema comercial en una cuadrícula de órdenes pendientes) o mediante stop loss, también podemos contemplar la implementación de la salida utilizando trailings.

Por ejemplo, la Bolsa de Moscú ofrece las siguientes opciones para un contrato de futuros de acciones ordinarias de Sberbank (SAA) (en estos contratos, se llevó a cabo una prueba preliminar del enfoque de comercio con cuadrícula), que se muestra en la fig. 8 y con el enlace:



https://www.moex.com/en/contract.aspx?code=SBRF-6.23



Figura 8. Parámetros de un contrato de futuros de acciones ordinarias de Sberbank para realizar nuevas órdenes según los criterios comerciales







Además, al comerciar con el método de cuadrícula, no debemos olvidarnos de calcular el margen necesario y suficiente para el número total de órdenes y posiciones en el volumen total de contratos.

Para su información: en la actualidad, el contrato de futuros de acciones ordinarias de VTB Bank (SAA) muestra movimientos unidireccionales bastante buenos con un valor de margen relativamente pequeño, mostrado en las figuras 9 y 9.1.





Figura 9. Gráfico de un contrato de futuros de acciones ordinarias de VTB Bank (SAA)





Figura 9.1. Parámetros de un contrato de futuros de acciones ordinarias de VTB Bank (SAA)









Conclusión



En este artículo, hemos analizado el comercio con cuadrícula y los tipos de órdenes comerciales: Buy Stop, Sell Stop. La información contenida en el artículo posee fines exclusivamente educativos, y se adjunta para que el usuario pueda comprender el funcionamiento general y las capacidades del método de cuadrícula para negociar con órdenes stop utilizando un asesor experto (adjunto). También adjuntamos un informe del simulador de estrategias al usar la estrategia con un contrato de futuros para acciones ordinarias de Sberbank (SAA). Al igual que cualquier otra estrategia comercial de margen, el comercio con cuadrícula implica ciertos riesgos para el capital gestionado.



Descargo de responsabilidad: el presente artículo no supone una recomendación comercial. Las ideas descritas en el artículo solo deben considerarse como una posible oportunidad comercial.

