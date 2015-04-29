Princípios da Precificação da Bolsa Tomando como Exemplo o Mercado de Derivativos da Bolsa de Moscou (MOEX)

Índice

Introdução

Em meados de 2011, a plataforma de negociação MetaTrader 5 foi certificada pela Bolsa de Valores da Rússia (Russian Trading System - RTS) que foi integrada a Moscow International Currency Exchange (MICEX) tornando-se uma única Bolsa de Moscou (MICEX-RTS). Sem dúvida, este é um marco histórico. Abriu-se a oportunidade para muitos investidores tentarem a negociação de ações, usando a plataforma MetaTrader, um terminal familiar e confiável. Recentemente aconteceu um outro importante evento: MetaTrader 5 tornou-se disponível no Mercado FX da Bolsa de Moscou permitindo negociação real com moeda local numa plataforma transparente.

Apesar destes acontecimentos notáveis, negociação na bolsa é considerado algo misterioso, especialmente pelos traders do mercado forex. Este artigo tem o objetivo de descortinar o mistério. É o resultado de um grande esforço para a criação do HedgeTerminal - um sistema especial dentro da plataforma MetaTrader 5 que permite aos investidores executarem confortavelmente suas atividades de negociação nas condições do ambiente da Bolsa.

Este material é um bom ponto de partida para o estudo de negociação. São informações básicas, portanto os investidores experientes de bolsa de valores dificilmente vão encontrar algo novo aqui. No entanto, o contato real com alguns investidores experientes mostra que "conceitos básicos de bolsa" são novos para muitos. Outro ponto importante, as informações sobre as especificidades de negociação das bolsas de valores estão espalhados por toda a Internet, mal estruturadas e inconsistentes. Além disso, a descrição das muitas nuances simplesmente não estão disponíveis, por isto é importante termos uma fonte de informação relacionada ao assunto bem sistematizada e abrangente. Espero que este artigo seja uma destas fonte.

As descrições de todo o processo de negociação da bolsa, a teoria de técnicas de precificação e o funcionamento da Compensação (Clearing) são dadas em detalhes e estão acessíveis aos usuários comuns. O artigo não está sobrecarregado com fórmulas e não tem código-fonte em MQL5 como muitas vezes prevalece nos materiais do site. A informação está intencionalmente colocada em formato fácil de ler, inspirado no famoso aforismo do prefácio do livro "Uma Breve História do Tempo", por Stephen Hawking:

"Alguém me disse que cada equação que eu incluísse no livro reduziria as vendas pela metade. Assim, resolvi não utilizar nenhuma, porém no final acabei colocando uma, a famosa equação de Einstein: Е = mc^2. Espero que isso não assuste metade dos meus potenciais leitores."

Seguindo o exemplo do famoso físico, vamos retirar o excesso do artigo e concentrar apenas nos pontos mais importantes que não serão representados por equações ou código de computador, mas por diagramas, gráficos e tabelas, mas não vamos simplificar.

O material apresentado neste artigo requer um trabalho mental do leitor para compreendê-lo, ele não é ficção e exige uma leitura atenta.

Capítulo 1. A Teoria da Precificação da Bolsa de Valores

1.1. Vendedores

Como em qualquer mercado normal, na bolsa existem vários vendedores oferecendo os mesmos produtos e vários compradores buscando adquirir estes produtos. Todos os vendedores constituem a oferta indicando o preço de venda (ask). Os vendedores querem vender seus produtos o mais caro possível; os compradores querem comprar o mais barato possível. Os vendedores podem estabelecer preços diferenciados para os seus bens, os preços variam, mesmo que os produtos de diferentes vendedores sejam exatamente os mesmos. Esta flutuação ocorre em virtude de diferentes despesas necessárias para a obtenção dos bens pelos vendedores. Também, cada um dos vendedores têm as suas expectativas de lucro, o que nem sempre são iguais às expectativas dos outros.

Os preços oscilam também porque o número de vendedores é muito grande. Eles não têm a oportunidade de se reunir e determinar um oligopólio comum de preço para a venda. Se alguns dos vendedores se reúnem para definir preço, os demais não seguirão o exemplo. Isso significa que se um grupo de vendedores definir um preço mais elevado para os seus produtos, os compradores comprarão os mesmos produtos mais baratos de outros vendedores.

Assim, verifica-se que os preços de um mesmo produto diferem de inúmeros vendedores. Os bens oferecidos pelos vendedores são os mesmos e os preços são diferentes, ou seja, os vendedores começam a competir uns com os outros. Isso ocorre porque o comprador tem a oportunidade de comprar os mesmos produtos de diferentes fornecedores com preços diferenciados, desta forma o comprador sempre preferirá comprar os produtos oferecidos com menores preços pelos vendedores.

A concorrência dos vendedores pode ser melhor explicada através de uma tabela. Esta tabela é composta de várias linhas, cada uma inclui o nome do vendedor, o preço e o volume de bens que o vendedor pode oferecer. O fato é que cada vendedor tem uma quantidade limitada de bens para vender. Essa quantidade pode ser expressa em gramas, ou o número de contratos ou qualquer outra coisa. A principal coisa a lembrar é que os recursos dos vendedores e compradores são sempre limitados. Vendedores não podem oferecer uma quantidade infinita de bens, enquanto os compradores não podem adquirir uma quantidade infinita. Portanto, além dos preços dos vendedores, a tabela mostra também o volume de bens que o vendedor pode oferecer. Da mesma forma, a tabela dos compradores irá representar o volume de mercadorias que podem adquirir.

A tabela é classificada por preço. Os vendedores com os menores preços estão na parte inferior da tabela, os vendedores com os maiores preços estão no topo.



Suponhamos que vamos comprar algumas onças no mercado de ouro, aqui está um exemplo global das ofertas dos vendedores na forma desta tabela:

Vendedor, # Preço, $ por onça-troy

de ouro Número de onças

(Contratos) Vendedor 5 1280.8 13 Vendedor 4 1280.8 60 Vendedor 3 1280.3 3 Vendedor 2 1280.1 5 Vendedor 1 1280.0 1

Tábela 1. Oferta dos Vendedores

Vamos voltar para a tabela mais tarde, mas agora vamos passar para os compradores.





1.2. Compradores

Como já mencionado, além dos vendedores, qualquer mercado desenvolvido tem um grande número de compradores. Todos os compradores constituem a demanda indicando o preço de compra. Ao contrário do vendedor que deseja vender seus produtos o mais caro possível, os compradores querem comprar o mais barato possível.

No entanto, os compradores têm uma visão diferente do verdadeiro valor dos bens. O que é caro para alguns clientes, pode parecer barato para outros. Por este motivo é que os compradores estão dispostos a pagar preços diferenciados para produtos iguais. Assim como os vendedores, os compradores podem definir seus próprios preços para adquirir bens. Por exemplo, um comprador coloca uma ordem para comprar determinado ativo desde que este seja vendido ao preço determinado na sua ordem.

Havendo muitos compradores, eles não podem se reunir e formar um oligopólio do preço de compra. Inadequadamente menores preços de compra fixado por qualquer comprador ou grupo de compradores não seriam competitivos - desta forma existem muitos compradores para adquirir bens de vendedores a preços mais elevados. Uma vez que diferentes compradores estão dispostos a pagar preços difereciados para os mesmos produtos, eles começam a competir uns com os outros. Isso ocorre porque o vendedor tem a opção de ofertar os seus produtos para diferentes compradores, onde eles sempre optarão para vender seus produtos a qualquer um que possa pagar o preço mais elevado.

A competição entre os compradores será facilmente visualizada na mesma tabela que descreve a concorrência dos vendedores, a única diferença é que a linha superior da tabela apresenta os compradores que estão prontos para oferecer o maior preço de compra, enquanto os compradores que oferecem o menor preço estão na linha inferior.

Aqui está o exemplo do mercado do ouro, uma amostra da demanda de compradores:

Comprador, # Preço, $ por onça-troy

de ouro Número de onças

(Contratos) Comprador 5 1279.8 2 Comprador 4 1279.7 15 Comprador 3 1279.3 3 Comprador 2 1278.8 12 Comprador 1 1278.8 1

Tabela 2. Demanda de compradores

Como na tabela de vendedores, esta contém uma coluna com o volume de mercadorias que os compradores estão dispostos a adqurir. Lembre-se que a demanda não é infinita e o desejo de comprar é sempre limitado pelos recursos dos compradores.





1.3. Relação entre Vendedores e Compradores. Livro de Ofertas da Bolsa de Valores

Analisamos os compradores e os vendedores e descobrimos que eles têm diferentes expectativas sobre os produtos que querem ofertar ou adquirir. Essas expectativas podem ser representados através de tabelas organizadas, onde os vendedores que oferecem os produtos com o menor preço para seus produtos são apresentados na parte inferior da sua tabela e os compradores dispostos a pagar o maior preço estão no topo da tabela dos compradores.

As linhas destas tabelas podem ser consideradas como operações solicitadas ou ordens de compra ou venda de um determinado volume de ativos a um determinado preço.

As informações apresentadas nestas tabelas podem ser simplificadas. Primeiro, as informações sobre os vendedores ou compradores especificamente podem ser omitidas, pois o ativo propriamente dito é o importante para nós e não alguém que está disposto a vender ou comprar. Realmente não importa se vamos comprar a partir do vendedor 1 ou vendedor 2. Importante é o preço e a quantidade dos ativos que podemos comprar.

Ignorando as informações sobre o vendedor ou o comprador, podemos combinar os seus volumes e os preços propostos em níveis simples. Cada um destes níveis indica o preço e o volume total ofertado pelos vendedores ou solicitado pelos compradores aos mesmos preços.

Vamos considerar uma outra tabela de oferta, desta vez para a prata:

Vendedor, # Preço, $ por onça-troy

de prata Número de onças

(Contratos) Vendedor 5 19.3 21 Vendedor 4 19.3 15 Vendedor 3 19.1 3 Vendedor 2 19.0 5 Vendedor 1 19.0 8

Tabela 3. Oferta dos Vendedores

O "Vendedor 1" e o "Vendedor 2", bem como o "Vendedor 4" e o "Vendedor 5" definiram os seus preços de forma semelhantes: 19,0 dólares e 19,3 dólares respectivamente.

Simplificamos esta tabela, removemos as colunas "Vendedores" e juntamos os preços semelhantes dentro de um nível e seus volumes são somados:

Preço, $ por onça-troy de prata Número de onças(Contratos) 19.3 36 (21+15) 19.1 3 19.0 13(5+8)

Tabela 4. O total de ofertas dos vendedores

Agora não sabemos quantos vendedores estão dispostos a vender-nos prata a 19,00 (dezenove) dólares. Tudo o que sabemos é o volume total de venda de 13 contratos. Se eles são ofertados por um ou por treze é desconhecido, o que importa é que os vendedores reunidos neste grupo vão vender seus ativos.

Aquele que colocou uma ordem primeiro, será o primeiro a vender os ativos. Evidentemente, pode não haver compradores dispostos a adquirirem todo o volume em oferta, por isto é importante ser o primeiro na fila de ordens para vender os ativos, pois não haverá compradores para o último vendedor. Por isso, quando se trata de Negociação de Alta Frequência (NTF) ou, em inglês, High-Frequency Trading (HFT) é de grande importância a velocidade de colocação das ordens. Este método de negociação requer equipamento especial e canais de comunicação de alta velocidade.

Pode parecer que a nossa tabela simplificada ignora uma série de informações úteis, por exemplo, o conhecimento se nós compramos de um grande jogador do mercado ou de um punhado de pequenos, também colocar a hora e o status da execução da ordem entre outras. Estas informações demandam uma grande quantidade de dados e mesmo se esses dados estivessem disponíveis, eles seriam pagos separadamente. Por exemplo, a Bolsa de Moscou fornece relatório de ordens completas com este tipo de informação a um custo extra.

Agora que nós removemos as informações desnecessárias de nossas tabelas, podemos combiná-las. Para fazer isso, nós conectamos o topo da tabela de compradores com a parte inferior da tabela de vendedores. Não confundir quem é quem, vamos usar cores diferentes para compradores e vendedores. Nós usamos a cor rosa para os vendedores e a cor azul para os compradores. O resultado da tabela é chamado de Depth Of Market ou DOM (Livro de Ofertas)

Preço, $ por onça-troy de ouro

Número de onças(Contratos) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13



Tabela 5. Livro de Oferta da Bolsa

Ele pode parecer diferente nos vários terminais de negociação das bolsas de valores, mas a essência é a mesma - esta tabela mostra as ordens comprada e vendidas referente ao instrumento de negociação escolhido.

O Livro de Ofertas parece um pouco diferente na plataforma de negociação MetaTrader 5, mas o princípio é semelhante:

Figura 1. Livro de Ofertas para contratos futuros do Gold-9.14





1.4. Tipos de Ordens na Plataforma MetaTrader 5

Vamos ver os detalhes de como o DOM (Livro de Ofertas) funciona. Como mencionado acima, as nossas negociações são chamadas de operações solicitadas ou ordens. Nós escolhemos como comprar, exemplo:

Compramos ouro a um preço de oferta pelos vendedores naquele momento e no volume que precisamos. Colocamos uma ordem para vender ouro a um preço escolhido e volume necessário.

No primeiro caso, estamos de acordo com o preço de oferta dos vendedores. No segundo, vamos definir o preço de compra. No primeiro caso, a ordem será executada a mercado. No segundo caso, a nossa solicitação tem um preço limitado, abaixo do qual não pode ser executado e que vai ser colocado no Livro de Ofertas (DOM) comum como uma limit order (ordem limitada).

Esta é uma diferença fundamental na forma como os negócios são realizados, o que implica em diferentes mecanismos para a execução das nossas ordens e determina as propriedades da nossa execução de ordens de negociação.

Nossas intenções não são conceitos abstratos. As intenções são formalizadas através de uma operação solicitada ou ordem. Operações solicitadas de negociação na MetaTrader 5 são chamadas de ordens e existem alguns tipos delas. Se queremos comprar ou vender a mercado, ou seja, estamos de acordo com o preço oferecido pela demanda ou oferta, então são utilizados os seguintes tipos de ordens:

Comprar – comprar no atual preço Ask (de venda) determinado pela oferta ou maior preço.

Vender – vender no atual preço Bid (de compra) ou mais barato.

Buy Stop ("Stop" de Compra) – Comprar quando o preço Ask (de venda) é igual ou maior do que o especificado na ordem. Neste caso, o preço no momento da colocação da ordem deve ser menor do que o preço especificado na ordem "Buy Stop".

Sell Stop ("Stop" de Venda) – Vender quando o preço Bid (de compra) é igual ou menor do que o especificado na ordem. Neste caso, o preço no momento da colocação da ordem deve ser maior do que o preço especificado na ordem "Sell Stop".

Se queremos comprar ou vender ativos a preços que estabelecemos, devem ser utilizados os seguintes tipos de ordens:

Buy Limit (Compra Limitada) – Comprar pelo preço igual ou inferior ao especificado na ordem.

Sell Limit (Venda Limitada) – Vender pelo preço igual ou superior ao especificado na ordem.

Ao contrário das ordens "Stop" e a Mercado, as ordens limitadas (limit orders) garantem que o seu preço de execução será igual ou melhor do que o preço declarado.

Além desses tipos de ordens, MetaTrader 5 oferece outras ordens algorítmicas especiais: Buy Stop Limit (stop de compra limitada) e Sell Stop Limit (stop de venda limitada). Estas ordens específicas são implementadas ao nível da interface visível da plataforma MetaTrader 5 e seu back-end (processamento interno do algorítmo), de fato são ordens sintéticas ou algorítmicas da MetaTrader 5 e não da bolsa de valores. Eles são uma combinação das "Stop Orders" e "Limit orders", desempenham um papel importante na perda de monitoramento decorrente de potencial "slippage" (deslize) e a não execução de preços a mercado.





1.5. O Conceito da "Oferta"

Uma operação solicitada ou uma ordem é executada sobre uma ou várias ofertas. O outro lado destas ofertas é a contraparte que atenda as nossas condições. Suponha que desejamos comprar duas onças de ouro no mercado, onde existem somente dois vendedores, cada um venderá apenas uma onça. Precisamos negociar um contrato de venda ou simplesmente uma oferta com cada um desses vendedores. Então, a nossa decisão será expressa numa ordem executada em duas ofertas com dois vendedores diferentes (contrapartes).

Assim como a ordem, a oferta não é um conceito abstrato. Na MetaTrader 5, ofertas são representados pelo conceito de mesmo nome, "ofertas" (em inglês, "deal"), quando confirmadas constam na aba "Histórico" da janela "Caixa de Ferramentas".

Cada ordem executada tem pelo menos uma negociação, uma ordem executada pode ter múltiplas ofertas, cada negociação sempre tem somente duas contrapartes. Uma oferta pertence a dois investidores nas suas respectivas contas de negociação, mas cada investidor visualiza apenas suas transações ou suas ofertas e as ordens no sistema, por isso que identificadores de ofertas parecem únicos.

Na MetaTrader 5, qualquer operação de corretora na conta também é considerada uma oferta, é claro que estas ofertas não têm quaisquer ordens iniciais.

A ligação entre uma ordem e suas ofertas podem ser facilmente representadas sob a forma de um diagrama:

Figure 2. Representação esquemática da relação de ofertas e ordens.

Por favor, observe que a conexão entre ofertas e a ordem é unilateral. Uma ordem "não sabe" quais ofertas lhe pertencem, porém as ofertas contêm um identificador único da ordem com base no que foram comprometidas. Isso ocorre porque no momento em que uma ordem é colocada, as ofertas ainda não foram realizadas, significa que seus identificadores são desconhecidos. Já a execução de uma oferta a mercado é sempre precedida por uma ordem, por isto sempre é possível determinar a ordem exata que iniciou uma oferta.





1.6. O Processo de Compra e Venda. Slippage. O Conceito de Liquidez

Suponha que estamos prontos para aceitar a oferta de vendedores referente a 17 onças de ouro e escolhemos a execução a mercado.

Vamos olhar mais uma vez para o Livro de Ofertas:

Preço, $ por onça-troy de ouro Número de onças(Contratos) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabela 6. Livro de Ofertas da Bolsa de Valores

Com todos os preços disponíveis, queremos comprar ouro do vendedor oferecendo o menor preço. O menor preço é $1280,00. No entanto, apenas uma onça está disponível a esse preço. Então temos que comprar as restantes 16 onças de outros vendedores que oferecem ouro a preços mais elevados. Compramos 5 contratos ao preço de 1280,10 dólares, três contratos em 1280,30 dólares e 8 contratos restantes a $ 1.280,80 dólares. Vamos calcular o valor médio na compra de 17 onças diferente do preço da melhor oferta:

(($1280.0 x 1 oz.) + ($1280.1 x 5 oz.) + ($1280.3 x 3 oz) + ($1280.8 x 8 oz.)) / 17 oz. = (10246.4 + 3840.9 + 6400.5 + 1280.0) / 17 oz. = $21767.8 / 17 oz. = $1280.46 por onça-troy (1 contrato).

Nós calculamos o valor médio ponderado para 1 onça de ouro que nós compramos, ficando 0,46 dólares maior do que a melhor oferta (slippage), isso ocorre porque os vendedores e os compradores têm liquidez limitada.

Liquidez é a capacidade dos participantes no mercado em comprar de você e vender para você a quantidade de ativos de seu interesse, a preços próximos neste mercado.

Quanto maior a liquidez, maior a quantidade de ativos que você pode comprar ou vender a melhores preços. Quanto menor é a liquidez, mais distante é a sua média de preço para comprar ou vender a partir do melhor preço. Este efeito é chamado de "slippage" (deslizamento). Aqui está sua definição:

Slippage é a diferença entre preço médio ponderado para compra (venda) e o melhor preço para venda (compra).

De modo mais geral, a slippage é definida como a diferença entre preço médio ponderado da compra ou venda, onde o preço é colocado na ordem desta oferta para Comprar (Buy) ou Vender (Sell). No entanto, esta definição é incerta e envolve problemas, porque é possível fazer uma operação solicitada onde o preço específico e desejado é muito pior do que o preço atual (diferindo por cifras astronômicas) e essa ordem será imediatamente executado pelo mercado.

Também, o fato de que o preço de execução da ordem em andamento possa ser melhor do que o indicado na ordem pelo mesmo valor astronômico não significa que nós realmente temos um deslizamento positivo e que possa ser convertido em lucro na conta de negociação. Bem, como "palavras bonitas não enchem barriga", usamos uma definição mais direta para conceituar "slippage".

O efeito slippage é quase imperceptível no mercado FOREX. A maior parte da liquidez deste mercado é oferecida por jogadores profissionais, tais como os bancos e fornecedores de liquidez. Comprar ou vender uma moeda para o investidor privado mediano quase sempre corresponde à melhor oferta de compra ou venda. Por isso, a importância do Livro de Ofertas para Forex não é tão importante como para negociação na bolsa de valores.

Depois de comprar a quantidade necessária de ouro, o Livro de Ofertas apresentado na tabela acima mudará.

Os vendedores que trasferiram o ouro para nós vão sair do mercado, porque nós concluímos a operaçã o de compra:

Preço, $ por onça-troy de ouro Número de onças(Contratos) 1280.8 9











1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabela 7. Mudança da Liquidez no Livro de Ofertas

Agora vamos tentar vender o ouro que compramos aos investidores que desejam adquiri-lo. Relembrando, os compradores são exibidos na parte inferior da tabela e são marcados em azul. Assim como os vendedores, também a liquidez dos compradores é limitada. A aquisiçao de ouro pelos compradores, também pode incorrer em custos adicionais na forma de slippage (deslizamento).

Como pode ser visto a partir do Livro de Oferta, podemos vender duas onças em 1279,80 dólares e 15 onças de 1.279,70 doláres. Nosso preço médio de venda (saída de ouro), neste caso é igual a $ 1.279,71 por onça. Se houvessem contratos menores do que 1.279,70 dólares, o nosso slippage teria sido maior.

Depois de vender os contratos comprados, o estado do Livro de Ofertas muda novamente. Agora esta assim:

Preço, $ por onça-troy de ouro Número de onças(Contratos) 1280.8 9



















1279.3 3 1278.8 13

Tabela 8. Mudança da Liquidez no Livro de Ofertas

Acontece que nossas ações têm reduzido a liquidez global do instrumento. Anteriormente, haviam 26 gramas de ouro (17 + 3 + 5 + 1) para a venda, agora existem apenas 9 onças.



A mesma coisa aconteceu no lado da demanda: os investidores estavam prontos para comprar 33 contratos de ouro (2 + 15 + 3 + 13) e agora existe somente 16. Se desejarmos comprar novamente uma certa quantidade de ouro, pode não haver liquidez suficiente e nossa ordem de compra será executado apenas parcialmente ou não será executada. O mesmo se aplica às vendas que também precisam de liquidez.

O Livro de Ofertas real no terminal pode exibir níveis de preços em branco, eles aparecem linhas vazias como o branco nas tabelas acima. Os níveis vazios também podem ser ocultos. Por exemplo, um único e mesmo Livro de Ofertas na MetaTrader 5 maximiza e minimiza da seguinte forma:

Figura 3. Livro de Ofertas com lacunas (gaps) de preços (à direita) e sem lacunas de preços (à esquerda)





1.7. Por que o Preço se Move?

Vamos visualizar nossas ações como um gráfico, onde o eixo X condicionalmente mostra a quantidade ou a seqüência de ofertas e o eixo Y mostra o preço do ouro.

A linha vermelha visualiza dinâmica da melhor oferta (preço de venda - ASK), comprando ouro. A azul mostra a dinâmica da melhor demanda (preço de compra - BID), vendendo ouro. Uma verde mostra a dinâmica dos preços da última oferta (Last).

Nossa ofertas aparecem como triângulos sobre o gráfico:

Figura 4. Diagrama esquemático das alterações de preços ao longo do tempo



Como pode ser visto no gráfico, nossas ações reduzem a dinâmica do mercado global e também mudam o preço! O preço na bolsa é o preço da última oferta concluída (Last). Desde que iniciamos comprando e depois vendemos ouro com preços diferentes, o último preço foi mudando constantemente devido a nossas ações.

Preste atenção nas ofertas #4 e 5, elas têm o mesmo preço, deve-se ao fato de haver múltiplos compradores ou vendedores ao mesmo nível de preço. No entanto, cada oferta tem sempre apenas dois lados - o comprador e o vendedor. Quando há vários vendedores, contratamos um oferta para cada um deles. As ofertas podem ter diferentes volumes para sequências longas de ticks num nível de preços.



Num gráfico de tick elas aparecem como linhas retas que consistem em vários pontos (ticks):





Figura 5. Sequência de ticks

A plataforma MetaTrader 5 fornece um gráfico semelhante ao diagrama de alteração dinâmica dos preços, através do qual você pode monitorar as alterações dos preços de venda (Ask), de compra (Bid) e o último (Last) preço de uma oferta em tempo real.

Para abrir este gráfico, escolher o instrumento necessário na janela Observação do Mercado e vá para a guia Ticks:

Figura 6. Representação do fluxo de tick na MetaTrader 5

Neste gráfico, o melhor preço de oferta (Ask) é mostrado como uma linha azul, e o melhor preço de demanda (Bid) é apresentado como uma linha vermelha. O preço da última oferta (Last), como no gráfico anterior, é mostrada como uma linha verde.

O fluxo de ofertas (ticks) é mostrado em vídeo específico, disponível na seção "1.12 Oferta e demanda comum, ordens compra e venda" deste artigo.

Por favor, preste atenção para a diferença entre o melhor preço para vendedores (linha vermelha-BID) e o melhor preço para compradores (linha azul-ASK). Esta diferença é chamada de spread. O spread da oferta realizada aumentou, pois o número de vendedores e compradores dispostos a vender ou comprar aos melhores preços foi gradualmente reduzido. Quando estamos comprados e vendidos a preços disponíveis no mercado, satisfazemos as ordens de vendedores e compradores, então eles saem do mercado. Podemos dizer que nos "engolimos" a liquidez do mercado e que o preço do mercado foi movido seguindo a nossa operação. Sem as nossas ofertas, compradores e vendedores teriam ficado à parte, esperando o primeiro que estaria de acordo com o preço proposto por cada um deles.

Os diagramas, entre outras coisas, mostram exatamente qual parte iniciou a oferta - o lado que deseja comprar ou vender. Como pode ser visto no gráfico acima, no preço 1266,9 dólares, a oferta de compra fez o Último preço (Last-linha verde) igual ao preço de Venda (ASK-linha azul) e a oferta de venda fez o Último preço (Last) igual ao preço de Compra (BID-linha vermelha), lembrando que compradores adquirem ativos no preço ASK (de venda) e vendedores transferem ativos no preço BID (de compra). No futuro, o fluxo de todos os negócios concluídos estarão disponíveis na MetaTrader 5 numa tabela especial para todas as negociações "Time & sales". A tabela exibe todas as ofertas empenhadas, seu volume, preço e quem iniciou a oferta - o comprador ou o vendedor.

A partir do terminal Quik, esta janela pode ser parecida com a seguinte:

Figure 7. Tabela de todas ofertas no terminal Quik





1.8. Formadores de Mercado

É importante lembrar que em momentos de forte flutuação de preço, o spread pode ser muito grande e a liquidez pode cair. Nesses momentos, a entrada a preço de mercado pode ser muito caro: o valor do slippage será substancial. Isso acontece com freqüência nos mercados de baixa liquidez com um pequeno número de participantes. Mesmo nos momentos relativamente tranqüilos, entrar nesses mercados poderá ser acompanhado de altos custos para o slippage e spread. Para minimizar os custos e incentivar os investidores a negociar nestes mercados, a bolsa de valores incentiva profissionais chamados formadores de mercado, cuja principal tarefa é manter a liquidez do mercado a nível razoável e manter o spread dentro de limites estreitos do preço de mercado.

Vamos voltar ao Livro de Ofertas inicial para o ouro e ver como ele se pareceria com formadores de mercado em ação:

Preço, $ por onça-troy de ouro Número de onças(Contratos) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 500 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 500 1279.3 3 1278.8 13

Tabela 9. Formadores de Mercado no Livro de Ofertas

Grandes quantidades estão concentrados nos níveis $ 1.280,10 e 1.279,70 dólares. O livro de Ofertas não mostra quem fornece a quantidade e quantos os participantes possuem. Podem muito bem ser um típico formador de mercado que coloca boletas de ordens de Compra e Venda de grande volume. Sem o formador de mercado, o preço médio ponderado da compra de ouro foi 1.280,46 dólares, com o formador de mercado seria perto de 1.280,10 dólares. Nós teriamos comprado a principal quantidade de ouro a partir do formador de mercado. O efeito da venda seria imperceptível, mas apenas porque nossos volumes são insignificantes.

Formadores de Mercado são "defensores" das negociações na bolsa de valores. Eles aumentam a liquidez e evitam o encarecimento do spread. Em alguns mercados de baixa liquidez, como o mercado de opções russo, geralmente formadores de mercado são contrapartes nas suas ofertas. Neste caso, surge a pergunta: se o formador de mercado, que geralmente é uma grande empresa, está disposta a comprar de você e vender para você grandes quantidades, então a sua expectativa de futura movimentação do preço realmente está correta?

A operação do formador de mercado é regulada pela bolsa de valores que eles estão trabalhando. Formadores de mercado são obrigados a estar no mercado por uma determinada percentagem do tempo ou durante certas horas de negociação, eles são obrigados a manter o spread dentro de certos limites e de promover determinados montantes de liquidez. A bolsa de valores oferece certos benefícios para os formadores de mercado, tipo isenção de pagamento de taxas.

No entanto, a bolsa não garante qualquer lucro para os formadores de mercado. Eles devem desenvolver seus próprios algoritmos para cumprir as regras da bolsa e gerar lucros. O sucesso dos formadores de mercado está em grande parte nos menores custos de comissão que incorrem sobre eles. Os formadores de mercado se beneficiam de muitas estratégias lucrativas pelas taxas reduzidas na bolsa de valores.





1.9. Ordem Limitada e Sua Execução

Examinamos em detalhes a execução de ordens a mercado e descrevemos os efeitos decorrentes da execução de tais ordens.



Imaginem agora que nós não queremos sofrer com o slippage e não vamos concordar com o preço oferecido pelos compradores e vendedores. Em vez disso, vamos definir nosso próprio preço de compra e venda. Agora decidimos o preço ao vendedor que queremos comprar o ativo. Também vamos definir os preços para os compradores, quando decidirmos vender. Vamos comprar novamente os nossos 17 contratos de ouro, mas desta vez vamos utilizar uma ordem limitada.

Aqui está o nosso Livro de Ofertas original:

Preço, $ por onça-troy de ouro Número de onças(Contratos) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabela 10. Livro de Oferta da Bolsa

Existem outros participantes que desejam comprar ouro. O melhor preço é 1.279,80 dólares. Suponha que estamos prontos para definir o melhor preço possível (de todos os disponíveis no mercado) e comprar 17 onças de ouro ao preço de 1.279,90 dólares ou menor. Então nós emitiremos uma ordem limitada especial para comprar ouro a este preço específico.

Uma vez que o nosso pedido é enviado, ele aparece no Livro de Ofertas em conjunto com as ordens de outros participantes:

Preço, $ por onça-troy de ouro Número de onças(Contratos) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.9 17 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabela 12. Uma ordem limitda no Livro de Ofertas

Livro de Ofertas foi alterado. Veja o comprador que deseja 17 onças de ouro. Somos nós!



Agora nós e todos os participantes do mercado podemos ver a nossa ordem. Assim qualquer pessoa que deseja vender o seu ouro no mercado vai primeiro comprá-lo de nós, somente depois avançar para os próximos vendedores, pois a nossa oferta de compra é a melhor. No entanto, ao contrário de execução a mercado, a formalização da nossa ordem limitada não é garantida. Se não houver um vendedor disposto a vender o seu ouro, a nossa ordem limitada vai ficar no Livro de Ofertas. Lembre-se, as ofertas são iniciadas por ordens a mercado e não por ordens limitadas.

Além disso, um comprador pode estar dispostos a comprar ouro a mercado, esta ação irá mover o preço da última oferta devido ao slippage. Outros compradores podem responder a essa mudança e colocar ordens limitadas acima da nossa, isto vai nos tirar da posição mais elevada na fila de ordens.



Isto é como o Livro de Ofertas funciona após alguém comprar 10 contratos de ouro a mercado:

Preço, $ por onça-troy de ouro Número de onças(Contratos) 1280.8 16











1279.9 17 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabela 12. Alteração no Livro de Ofertas

Se surgirem compradores dispostos a comprar ouro a um preço maior que o oferecido por nós, vamos ser deslocado para baixo:

Preço, $ por onça-troy de ouro Número de onças(Contratos) 1280.8 16 1280.3 15 1280.1 10 1280.0 3 1279.9 17 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabela 13. Alteração no Livro de Ofertas

Nossa ordem limitada acaba de se mudar para o meio do Livro de Ofertas. Não fomos capazes de competir com os melhores preços de compra. Se o preço continua a subir, nossa ordem não será executada.





1.10. Execução Parcial de Ordens

Execução parcial de ordens é uma das características mais importantes de execução na bolsa de valores. Execução parcial ocorre quando a liquidez no mercado não é suficiente ou quando as ordens limitadas são usadas.

Uma característica interessante da ordem limitada na bolsa é a capacidade de declarar o preço limite nele mesmo, o que será pior do que o preço atual.



Vamos olhar para o nosso Livro de Ofertas mais uma vez:

Preço, $ por onça-troy de ouro Número de onças(Contratos) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabela 14. Livro de Ofertas da Bolsa de Valores

Podemos definir uma ordem limitada de compra, indicando o seu preço limite acima 1.280,00 dólares, por exemplo 1.280,30 dólares! Como a nossa ordem será executada neste caso?

No Livro de Ofertas, três vendedores oferecem os seus ativos a preços melhores do que o nosso preço declarado ou igual a ele. O seu montante total é 9 onças (1 + 5 + 3).



A bolsa irá corresponder às ordens limitadas deles com a nossa ordem, e o resto, referente a 8 onças (17-9 = 8) de ouro aparece no Livro de Ofertas no lugar desses vendedores:

Preço, $ por onça-troy de ouro Número de onças(Contratos) 1280.8 17 1280.3 8 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabela 15. Execução da ordem limitada

Nossa ordem limitada foi apenas parcialmente executada. Alguns volumes foram preenchidos imediatamente por vendedores disponíveis e a parte restante ficou esperando por novos vendedores no Livro de Ofertas. Isto é muito importante para qualquer sistema de negociação que opere no modo de execução da bolsa. Deve-se levar em conta a possibilidade de execução parcial das ordens e a colocação de ordens limitadas a um preço pior do que o atual. A continuação da nossa ordem limitada é desconhecida. Nos mercados de alta liquidez, é provável que seja preenchida na íntegra: virão vendedores que concordam com nosso preço e e preencherão a sua demanda. A ordem também pode permanecer parcialmente preenchida até que seja cancelada.

Com ordens limitadas pode-se facilmente controlar o slippage máximo. Se você quiser limitar a um certo nível, basta definir a ordem limitada neste nível. Assim o seu preço de execução nunca será pior do que o preço indicado neste lugar, haverá sempre alguma quantidade de liquidez preenchenda-a imediatamente, pelo menos parcialmente.





1.11. Propriedades das Ordens Limitadas e a Mercado

Nós consideramos os tipos básicos de ordens, é o momento de descrever as propriedades das ordens limitadas e a mercado. Nós delineamos essas propriedades importantes e fundamentais:

A ordem a mercado garante a sua execução, mas não garante o preço pelo qual será executada. A ordem limitada garante o preço pelo qual será executada, mas não garante a sua execução.

A ordem a mercado altera o preço para pior e está sujeita a slippage, mas sempre será executada. A ordem limitada não altera os preços e não está sujeita a slippage, mas sua execução não é garantida.

É claro que mesmo a execução de uma ordem a mercado pode falhar na ausência de liquidez, mas estes mercados com baixa liquidez devem ser evitados e não consideramos os casos extremos.

Também descobrimos que uma ordem é executada mediante a conclusão de uma ou mais ofertas. As ordens podem ser executadas totalmente, parcialmente ou não executadas. Estas características são importantes e devem ser levadas em consideração na elaboração de um sistema de negociação de confiança. Estas propriedades são ainda mais importantes para sistemas do tipo "Hedge Terminal", onde as ofertas e as ordens são ligadas entre si, constituindo uma única transação lógica com um ponto de entrada e um ponto de saída, bem como as ordens de apoio que implementam operação de Stop Loss e Take Profit.

O investidor decide quais os tipos de ordens vai usar, porém nenhum dos tipos de ordens tem uma clara vantagem entre si. Em mercados altamente voláteis, às vezes é melhor entrar com um grande slippage, usando uma ordem a mercado do que colocar uma ordem limitada para que seja executada parcialmente ou não executada.



Nos mercados de alta liquidez e quando negocia-se pequenos volumes, o slippage é pequeno e os custos decorrentes de ordens a mercado pode ser menor do que o custo do perda dos lucros em caso de execução parcial. Por outro lado, na baixa liquidez e nos mercados lentos, colocando ordens a mercado é extremamente perigoso, elas podem levar a um grande slippage e até mesmo levar um investidor à falência. Em qualquer caso deve-se tentar manter um equilíbrio entre suas expectativas e o preço que o mercado pode oferecer.





1.12. Oferta e Demanda Comum, Ordens de Compra e Venda

Agora que já analisamos as ordens limitadas e as suas características de execução, veremos algumas propriedades interessantes a serem observadas nas bolsas centralizadas, como a Bolsa de Valores de Moscou.

Todos os dias, dezenas de milhares de investidores fazem ofertas na bolsa, muitos deles colocam ordens limitadas e muitos compram a preços que estão vigorando, executando imediatamente as ofertas. Relativamente falando, ele entra no mercado, vê os preços e compra.



Até o momento da compra, a intenção do investidor é desconhecida. A situação é diferente com ordens limitadas.

Relembrando que a ordem limitada não move o preço, como regra geral, elas são definidas no Livro de Ofertas e aguardam para ser executadas, Vendendo ou Comprando no preço apropriado. Devido a isso, a bolsa pode coletar estatísticas interessantes sobre tais intenções pendentes. Por exemplo, você pode ver o número total de compradores e vendedores em tempo real, bem como o volume total da oferta e da demanda.

Demanda total é o número de todos os contratos de compra nos preços limitados (pendente). Na verdade é a liquidez total do Livro de Ofertas a partir da demanda.

é o número de todos os contratos de compra nos preços limitados (pendente). Na verdade é a liquidez total do Livro de Ofertas a partir da demanda. Oferta total é o número de contratos de venda nos preços limitados (pendentes). Da mesma forma que a demanda total, a oferta total mostra a liquidez total do Livro de Ofertas olhando pela perspectiva a partir da oferta.

é o número de contratos de venda nos preços limitados (pendentes). Da mesma forma que a demanda total, a oferta total mostra a liquidez total do Livro de Ofertas olhando pela perspectiva a partir da oferta. O número total de vendedores é o número total de vendedores dispostos a vender um ativo especificamente aos preços limitados.

é o número total de vendedores dispostos a vender um ativo especificamente aos preços limitados. O número total de compradores é o número total de compradores dispostos a comprar um ativo especificamente aos preços limitados.

Análise de informações sobre o total da dinâmica da oferta/demanda e as mudanças no número de participantes pode ajudar a desenvolver estratégias interessantes com base no comportamento da multidão prevista. Tais estratégias são chamadas de "análise de sentimentos".

Devido às especificidades da bolsa, esta informação está disponível em tempo real. A MetaTrader 5 receba estas informações, mas o terminal não fornece qualquer tabela ou gráfico visualizando esta informação na forma como é feito no Terminal Quik. No entanto, usando a linguagem especial de programação MQL5 para MetaTrader 5 você pode criar uma tabela de usuário de qualquer tipo ou um gráfico tick especial e exibir esta informação exatamente de acordo com as necessidades do usuário. O desenvolvimento desses programas está além do escopo deste artigo, portanto não vamos programar um "indicador" agora (o que seria muito emocionante, embora seja uma tarefa demorada).



Vamos usar uma solução pronta. Milhares de diferentes programas já foram escritos para MetaTrader 5. Eles podem ser adquiridos na Base de Código gratuita ou no Mercado especializado de aplicativos para MetaTrader.



Ambos aplicativos gratuitos e pagos estão disponíveis no Mercado. Um desses programas é o IShift de Yuri Kulikov. Ele é projetado para o monitoramento em tempo real das mudanças na oferta e demanda, bem como o número de investidores dispostos a comprar e vender contratos na bolsa. É exatamente o que precisamos para demonstrar essas propriedades.

Neste programa, a dinâmica da oferta e demanda é mostrado no topo. No início do vídeo, ele é destacado por uma flecha "Session buy/sell volume sentiment":









Esta informação está disponível apenas em bolsas centralizadas. Isto faz com que seja possível criar estratégias únicas, trabalhando apenas num mercado centralizado.





1.13. Comparação de Sistema de Execução de Ordem a Mercado e Apresentações de Negociação na MetaTrader 5 e MetaTrader 4

A versão anterior do plataforma MetaTrader 4 fornece uma representação simplificada das ações do operador, todas as transações realmente aparecem como ordens. Uma ordem na MetaTrader 4 pode ser pendente, cancelada, ativa e fechada. O conceito de "aberto" e "fechado" numa ordem na bolsa é inútil, pois como descrito acima, uma ordem na bolsa é para comprar ou vender. A ordem será executada ou não. A ordem não pode ser "fechada" ou vendida de volta ao preço atual. Você só pode vender ou comprar de volta o ativo que foi negociado com base nesta ordem enviando uma ordem contrária na bolsa.

Assim, a ordem na bolsa de valores, em particular na MetaTrader 5, difere significativamente do conceito da ordem na plataforma MetaTrader 4. Uma ordem na MetaTrader 4 é um tipo de operação que combina entrada e saída do mercado. Opcionalmente pode-se incluir condições adicionais para limitar a perda máxima sobre esta operação (Stop Loss) e/ou corrigir um certo nível de lucro (Take Profit). Uma ordem na MetaTrader 5 é como realmente deve ser - é uma ordem para comprar ou vender.

Na MetaTrader 4, uma ordem executada não dá qualquer idéia de quem a realizou. Enquanto na MetaTrader 5, uma ordem é executada pelas ofertas, temos uma idéia de como muitos contratos são executados nesta ordem e a qual preço. A disponibilidade destas informações aumenta a transparência da execução.

Ao analisar o Livro de Ofertas na MetaTrader 5, podemos calcular o slippage aproximado antes de entrar em qualquer negociação. Isto não pode ser feito na MetaTrader 4.

MetaTrader 5 fornece um modo transparente para o preenchimento das ofertas. De fato, o volume total das ofertas relativas a uma ordem é igual a quantidade especificada na ordem, significando que esta a ordem será executada, ou pelo menos, ordem pode ser considerada em processo ou executada parcialmente. Na MetaTrader 4, execução de uma ordem também pode ser parcial com grande volume de negociação em condições reais. Neste caso, não fica claro se o cumprimento parcial foi o resultado de uma verdadeira falta de liquidez, ou se foi devido uma contra ordem da corretora a negociação de sucesso. Simplesmente não é fornecida qualquer informação confirmando a execução parcial (ofertas).

Em MT5, execução de uma operação solicitada em particular é um evento discreto (momentâneo), pode demorar algum tempo. Veja o exemplo de tal desempenho na seção que descreve o cumprimento parcial de uma ordem limitada. Uma parte da ordem pode ser preenchida por várias ofertas, uma outra parte entra no modo "standby", esperando o preço adequado. A ordem neste caso está em processo de execução, fazendo mais e mais ofertas.

Devido às ofertas, o estado da ordem é sempre extremamente claro e transparente. O estágio de execução da ordem pode ser monitorado sempre que você precisar. Em MetaTrader 4, estado da ordem é indefinido durante a execução, não podemos ver o que acontece com ela durante a execução.

Capítulo 2. Métodos da Câmara de Compensação (Clearing) da Seção de Derivativos da Bolsa de Moscou

Este capítulo é destinado para aqueles que já estão negociandos na seção de derivativos da Bolsa de Moscou, bem como para aqueles que estão de olho nessa oportunidade e planejam negociar derivativos no futuro.

No primeiro capítulo, discutimos especificamente a precificação, agora é a hora de aprender o regulamento das transações entre as partes na bolsa. Esta informação nos ajudará a entender melhor como uma corretora da bolsa vê nossas posições e as ofertas empenhadas. Esta visão é significativamente diferente do que é apresentado na MetaTrader 4, onde qualquer atividade de negociação é uma transação independente com um resultado individual de negociação.

Vamos discutir a Compensação (Clearing) através do exemplo do mercado de derivativos da Bolsa de Moscou, ou seja, a seção em que os futuros e opções são negociadas. Isto se deve ao fato que em 2011 a MetaTrader 5 foi certificada pela RTS (Russian Trading Systems) e esta por sua vez foi fundida com a MICEX (Moscow International Currency Exchange), integrando então uma única Bolsa de Valores de Moscou.





2.1. O Conceito de Mercado Futuro

Futuros e Opções são investimentos da seção de derivativos na Bolsa de Moscou.

Futuros são contratos padronizados para o fornecimento de commodities, válido até uma determinada data, chamado de termo futuro.

Commodities podem ser representados por qualquer ativo, como ações da empresa, ouro, índices de moeda ou de capital próprio, não têm necessariamente substância física. Um contrato futuro é realizado entre um vendedor e um comprador. O vendedor se compromete a entregar o ativo em data futura (data de entrega), o comprador se compromete a adquirir o ativo do vendedor ao preço acordado. Obviamente o preço do ativo pode subir ou cair até a data de entrega. Portanto, o vendedor e o comprador do contrato futuro se comprometem aos riscos associados as variações dos preços.

Um preço menor no futuro na data de expiração é benéfico para o vendedor, porque já vendeu o ativo a um preço maior. Um preço maior é benéfico para o comprador, porque o comprador já comprou o ativo a um preço menor. Assim, a diferença entre o preço no momento da negociação do contrato e o preço na data de entrega é importante. O vendedor e o comprador podem negociar para não entregar as mercadorias fisicamente, ao invés disto, o vendedor e o comprador simplesmente recebem a diferença entre o preço no momento da negociação do contrato e o preço na expiração do termo. Este tipo de solução são os contratos de liquidação financeira.

Em contraste, os contratos futuros que são entregues fisicamente após a expiração, são referidos como físico. Os procedimentos de entrega do físico está além do escopo deste artigo, portanto os nossos exemplos de mercado futuro são aqueles com liquidação financeira, uma vez que é mais fácil de entender e o modelo até a expiração do contrato é semelhante a entrega do físico. Na verdade, os futuros com liquidação financeira se assemelham a um contrato por diferença, CFD (Contract For Difference), negociado entre duas partes, porém apresentam uma maior transparência e são negociados em plataformas de negociação centralizadas, como a seção de derivados da Bolsa de Moscou.

É óbvio que no momento da liquidação, uma das partes terá um resultado negativo e o outra terá um resultado positivo devido à alteração de preço. Seus resultados são diferentes em termos absolutos, mas igual em módulo. Assim podemos dizer que a negociação no mercados de futuros é um jogo de soma igual a zero. Embora a quantidade de perda e lucro é a mesma para todos os envolvidos, a distribuição podem ser de forma desigual entre os participantes, logo é possível fazer um lucro em detrimento dos menos informados no mercado.

Vamos analisar o seguinte exemplo: 05 de agosto de 2014, às 10:00 horas nós fechamos um contrato futuro de ouro, com liquidação financeira no preço de 1.292,10 dólares por onça-troy, entramos com uma posição comprada. A expiração do contrato futuro é 07 de agosto, às 18:45. Suponha que nete tempo o preço do ouro vai chegar a 1.306,60 dólares. A segunda parte do nosso contrato concorda em nos pagar a diferença entre os preços.

Então no momento da expiração, receberemos o lucro a partir da segunda parte, no valor de 14,5 dólares (1.306,60 - 1.292,1 = 14,5). Se o preço do ouro durante este tempo fosse menor, nós iríamos pagar a diferença.

A figura abaixo mostra esta situação:

Figure 8. Um contrato futuro e o momento da sua expiração

As linhas pontilhadas verticais indicam a posição de entrada e saída devido ao término de validade do contrato futuro.

No entanto, não temos que esperar pela expiração do contrato futuro, podemos sair do negócio a qualquer momento, vendendo nosso contrato comprado para outro participante.



Neste caso, a liquidação será a mesma data de expiração: a diferença entre o contrato de compra e venda é que será anulado da nossa conta e debitada na conta do novo participante. Existem algumas características específicas de como esta diferença de preço é calculada. Você vai aprender essas diferenças e nuances a seguir.





2.2. O Conceito de "Interesse Aberto" e "O Número Total de Posições Abertas"

Uma propriedade muito interessante é verificada a partir da definição de mercados futuros e somente disponível para este tipo de contrato.

Contratos futuros sempre tem dois participantes, ao contrário de commodities especiais, como ações ou moedas, um vende e outro compra.



Vamos supor que o investidor A decide comprar um contrato futuro. Existem duas opões no mercado:

O investidor A pode recomprar um contrato futuro do investidor B que decidiu vender um contrato previamente comprado, ou seja, o investidor B subestabelece seu direito ao investidor A. Então não existe necessidade de fazer um novo contrato futuro, será suficiente apenas repassar o antigo contrato do investidor B ao investidor A. O investidor B deixa o mercado e o investidor A toma o seu lugar. O número total de participantes não muda. Desejando entrar no mercado, o investidor A não encontra participantes transferindo o direito de propriedade de algum contrato. Neste caso, ele vai ter de esperar um novo investidor C disposto a vender um novo contrato futuro, quando isto acontecer o número total participantes aumenta para dois: investidores A e C incluídos no mercado

O número total de posições são todos os participantes que fecharam contratos futuros, cada contrato sempre correspondente a duas partes.

Interesse Aberto ou OI (Open Interes) é o numero de contratos futuros negociados. Para obter o valor do OI, divide o número total dos participantes por dois.

O número total de investidores podem aumentar ou diminuir. Se por qualquer razão dois investidores em lados opostos do negócio queiram sair mutuamente do mercado, o contrato entre eles será cancelado. Neste caso, o número total de membros é reduzido em dois e o "interesse aberto", termo convencionado que mostra o número total de contratos, reduz em um, pois um contrato corresponde a duas partes.

Devido a uma organizaçao específica, a Bolsa de Moscou tem uma oportunidade única de acompanhar o número total de participantes do mercado em tempo real, em outros mercados, estas informações geralmente são limitadas. Por exemplo, as informações de Interesse Aberto na Chicago Mercantile Exchange (CME) são calculados somente no final do dia e publicadas apenas alguns dias após a conclusão das negociações.

Na MetaTrader 5, informações sobre o Interesse Aberto (número de posições abertas) está disponível em tempo real, mas são necessários programas especiais em MQL5 para acessá-lo. Veja o video da seção "1.12. Oferta e Demanda Comum, Ordens de Compra e Venda" deste artigo.





2.3. Margem Futura. O Conceito de "Alavancagem"

Uma vez que mercados futuros são contratos de commodity , em vez da própria mercadoria, então você pode comprar e vender ativos sem tê-los fisicamente. Se por um lado, os investidores podem negociar commodities, independentemente dos preços, por outro lado a dinâmica de preços absolutos dos contratos futuros pode ser muito grande para pequenos depósitos de investidores na bolsa.

Assim, se o preço do ouro alterou de 1.292,10 para 1.306,60 dólares, então podemos dizer que o preço do ouro aumentou 1,1% (($ 1.306,60 - $ 1.292,10) / 1.292,10 dólares). Porém se entrarmos vendendo um contrato futuro com 100 dólares em nossa conta, uma mudança similar no preço do ouro iria pesar na nossa conta o valor de 5.14 dólares, o que corresponde a -14,5% da conta. Este e um valor significativo.

Para equilibrar o desejo de investidores em fazer negócios nos mercados de acordo com as suas capacidades, a bolsa determina uma margem inicial ou IM (initial margin), é um depósito especial que funciona como uma garantia de solvabilidade do investidor. A relação entre a margem inicial e o atual nível de preços dos contratos futuros é chamada de alavancagem máxima. A definição clássica sugere que a alavancagem é a relação entre o capital líquido e o fundos emprestados usados para comprar um ativo. Na negociação de futuros, o conceito de fundos emprestados não é usado, porque não há nenhuma compra física de bens. A corretora nos dá um crédito e nós não pagamos a taxa de juro para a sua utilização.

Vamos considerar um exemplo da especificação de um contrato de futuros do ouro negociado no Mercado de Derivativos da Bolsa de Moscou.

Abrimos a MetaTrader 5 conectado a uma corretora que fornece acesso a Bolsa de Moscou, na Observação do Mercado selecionamos "GOLD-9.14" e se ele estiver disponível vamos adicioná-lo selecionando-o na janela "Símbolos":

Figura 9. Acesso a especificação do instrumento através do menu MetaTrader 5

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o menu de contexto do presente instrumento, vá para"Especificação ..."

Figure 10. Janela de especificação de contratos Futuros

O valor da margem inicial para o instrumento está especificado no campo "Margem Inicial". Corresponde ao valor de 5267.08 rublos. Todos os cálculos da Bolsa Moscou são realizadas em rublos, assim os valores são especificados em rublos. O que significa a figura?

Quando o contrato é acordado, a corretora bloqueia esse valor na nossa conta como uma margem. Se o nosso saldo total na conta é de 5268 rublos, poderemos comprar um contrato futuro de compra ou venda no valor de uma onça-troy. Assim, com o preço atual do ouro de 1292.1 dólares e a taxa de 38.7365 rublos por um dólar, nossa alavancagem condicional seria: ($1292.1 * 38.7365)/5268 rublos = 9.5 ou 1:9.5

Devido ao fato de que a margem inicial é significativamente menor do que o preço dos commodities subjacentes ao contrato futuro, é possível a utilização de estratégias de diversificação complexas combinando futuros e ativos livres de risco. Por exemplo, no lugar de simplesmente comprar ouro, podemos comprar futuros com liquidação financeira de ouro na alavancagem de 1:1 - depósito na nossa conta igual ao montante da margem inicial e fundos adicionais para cobrir o risco do movimento de preços na direção errada, ou então depositamos o valor para uma conta livre de risco com uma taxa de juros no banco.





2.4. O Conceito de Compensação (Clearing)

O preço pode mudar significativamente a partir do momento da negociação do contrato até o seu vencimento. A diferença no preço final, na relação entre o preço de compra e de venda pode ser tão significativo que uma das partes do contrato pode deixar de cumprir suas obrigações. Para evitar isso, a bolsa fornece regularmente conversões entre todos os participantes, compensando a diferença de preço em lucros e perdas.

Essa redistribuição é chamada de procedimento de compensação. Para executar a compensação (clearing), a bolsa emprega uma organização financeira independente especial chamado Câmara de Compensação (clearing house). Esta é uma maneira de evitar o conflito de interesses entre as partes e assegurar a transparência e imparcialidade dos cálculos.

Pelo processo de compensação (clearing), a bolsa controla os riscos dos investidores e assegura o cumprimento das obrigações entre as partes. Na Bolsa de Moscou, o crédito e o débito atualizado na conta ocorre no momento da compensação ou durante o acordo entre as partes e não no momento do fechamento da ordem, como é feito na MetaTrader 4.

As corretoras que fornecem o acesso via MetaTrader 4 e 5, controlam os riscos dos clientes em tempo real. Se uma posição aberta na MetaTrader 5 ou uma ordem na MetaTrader 4 atinge um nível crítico de perda, a corretora fecha instantaneamente a ordem, exigindo um pagamento de margem adicional (Margin Call). Na bolsa de Moscou, a exigência de aumentar a margem inicial acontece no momento da compensação, porque a redistribuição efetiva dos recursos entre as partes ocorre durante a compensação (clearing).

O procedimento de compensação é complicado e leva tempo. Na Bolsa de Moscou (anteriormente MICEX e FORTS), a compensação tem lugar duas vezes por dia: das 14:00 às 14:03 hs (compensação Intradiária) e das 18:45 às 19:00 hs (compensação à noite). Nenhuma negociação é realizada durante este tempo. Antes de fechar uma negociação para compensação, a bolsa fixa o preço da última oferta, chamado de preço de compensação, é o preço de liquidação para todos os participantes das negociações. Todas as ofertas realizadas e as posições abertas no momento da compensação anterior correspondem a esse preço. Um pouco mais tarde, vamos olhar para a compensação diária, mas vamos focar na compensação à noite por agora.





2.5. Posição de Rolagem Através da Câmara de Compensação (Clearing)

Vamos voltar à nossa posição compra de ouro e analisá-la do ponto de vista de uma corretora e uma câmara de compensação.

A posição comprada pelo investidor iniciou em 05.08.2014 às 10:00, no preço de 1.292,10 dólares e fechou em 07/08/2014 às 18:45, no preço de 1306,60 dólares com o resultado + 14,50 dólares. Porém dois dias se passaram entre os eventos e a câmara de compensação recalculou três vezes, fixando os preços de liquidação relevantes.

Aqui é a nossa posição de negociação na forma de uma tabela com o tempo, preço e evento:

Data Preço, $ Evento 05.08.2014 10:00 1292.1 Entrando com posição comprada para o ouro 05.08.2014 18:45 1284.9 Compensação à noite. 06.08.2014 18:45 1307.6 Compensação à noite. 07.08.2014 18:45 1306.6 Compensação à noite. Vencimento do Futuro. Fechamento da posição comprada.

Tabela 16. Posição de Rolagem Através da Câmara de Compensação (Clearing)

Convencionalmente, a posição comprada pode ser dividida em três segmentos, cada um desses segmentos tem o seu preço condicional de entrada e de saída, bem como o seu resultado financeiro (a diferença entre o valor de entrada e saída). Este procedimento é chamado de rolagem (rollover) na MetaTrader 5.

Aqui uma tabela vsiualizando esta segmentação:

Período Preço

de entrada, $ Preço

de saida, $ Resultado

financeiro, $ Início do evento 05.08.2014 10:00 - 05.08.2014 18:45 1292.1 1284.9 -7.2 Entrando com posição comprada 05.08.2014 19:00 – 06.08.2014 18:45 1284.9 1307.6 +22.7 Rolagem através da compensação. 06.08.2014 19:00 – 07.08.2014 18:45 1307.6 1306.6 -1 Rolagem através da compensação. Resultado Final: +14.5 Vencimento do contrato futuro, fechando uma posição comprada.

Table 17. Rolagem através da compensação

O resultado global em ambos os casos foi igual a 14,5 $, mas no primeiro caso, o cálculo foi executado apenas uma vez pela diferença entre a abertura e fechamento da posição, no segundo caso, foi um cálculo mais complexo que divide a posição em três períodos de tempo. O resultado em ambos os casos é sempre o mesmo, uma vez que o nível do preço da compensação pode ser qualquer um e necessariamente não tem de ser igual ao preço efetivo da última oferta.

Você pode facilmente verificar isso, substituindo o preço por qualquer outro preço de compensação. Repetindo, o resultado é igual ao cálculo clássico, visto que o ganho ou a perda adicional derivada da diferença de preço no primeiro dia anterior a compensação sempre será convertido pela perda ou ganho adicional no segundo dia. Porém o preço de compensação nem sempre é exatamente o mesmo que o preço da última oferta acessível através do terminal.

No exemplo acima, a rolagem resulta em três posições independentes, estas posições têm entradas e saídas individuais de preços bem como o resultado financeiro (veja tabela acima). Então para a conveniência dos investidores, nenhuma nova posição é colocada na MetaTrader 5 depois da compensação, embora estritamente falando isso deve ser feito.

Permanece a posição antiga, mas muda o seu preço de entrada, este preço é igual ao último preço compensado, o lucro não realizado da posição muda de acordo. Assim, a posição continua a existir após o rolamento, onde na verdade esta é uma outra posição com o preço de abertura e resultado financeiro não realizado.

A tabela acima será melhor ilustrada através do seguinte gráfico:

Figure 11. O processo de compensação e posição de rolagem



2.6. Margem de Variação e o Compensação Intradiária (Clearing Intraday)

Margem de Variação é o resultado financeiro flutuante para a conta que não é fixado por compensação. Variação de Margem é um indicativo que calcula o resultado financeiro aproximado das ofertas e das posições abertas com base nos preços em andamento. O análogo da margem de variação no mercado Forex é o conceito de capital líquido. No entanto, o lucro ou perda na flutuação dentro mercado Forex pode permanecer por tempo indeterminado.

A compensação à noite na Bolsa de Moscou corrige a margem de variação, independentemente do desejo do investidor, refletindo o resultado financeiro adequado a compesação na conta do investidor. Assim, todas as noites no momento da compensação, a margem de variação é reposta.

A compensação intradiária é uma intermediação especial que a Bolsa de Moscou realiza para avaliar as posições em andamento dos investidores no mercado e para redistribuir de forma mais precisa os riscos entre eles. Quando chega a hora da compensação intradiária, a margem de variação é registrada num campo especial da rendimento acumulado na conta de corretagem. Ao contrário da margem de variação, o rendimento acumulado pode ser usado como uma margem adicional inicial para fazer novas ofertas e aumentar a posição acumulada do ativo. Contudo, o rendimento acumulado não é utilizada no cálculo principal da compensação à noite, de modo que o procedimento de compensação intradiária geralmente será ignorado.





2.7. Os Limites Máximos e Mínimos dos Preços

Os procedimentos de compensação intradiário e noturno efetivamente lidam com a redistribuição da responsabilidade financeira entre os investidores na bolsa e controlam eficazmente os seus riscos, porém às vezes essas medidas não são suficientes. Em momentos particularmente dramáticos, o preço de mercado pode variar muito em pequeno espaço de tempo, onde até a próxima compensação muitos dos investidores não serão capazes de cumprir as suas obrigações financeiras. Para evitar essa situação, a bolsa define os limites máximos e mínimos dos preços, se estes níveis de preços são alcançados, então a aceitação de ordens de negociação e redistribuição de responsabilidades entre os investidores serão paradas temporariamente.

Os limites de preço são definidos individualmente para cada mercado no momento da abertura de uma nova sessão de negociação. Quando o limite é atingido, a bolsa restringe o fluxo de certas ordens por alguns minutos, redistribui os riscos entre as partes, então após estas medidas, remove as restrições e estabelece novos limites calculados com base no preço atual. Além do controle de risco, os limites da bolsa permitem aos investidores esfriarem a cabeça: muitas vezes ao atingir o limite, o mercado inverte ou passa a ser negociado com mais tranquilidade. Os limites raramente são atingidos, logo não há estatísticas convincentes de comportamento dos preços para serem extraídas nesses casos.

Os níveis de limite são especificados no site oficial da Bolsa de Moscou. Por exemplo, para ver os limites de preço no ativo Futures on USD/RUB Exchange Rate Si-12.14 para o dia atual (12/12/2014), leia as especificações, na figura abaixo foi destacado numa moldura vermelha:





Figure 12. Limites máximos e mínimos de preços na página de especificações do contrato

Na MetaTrader 5, os limites são acessíveis através de sua interface de software. Por exemplo, os limites de preço pode ser obtidos usando um script e mostrados no painel de terminal:

2014.12 . 12 13 : 04 : 07.875 GetLimitValue (Si- 12.14 ,H1) Limite Mínimo de Preço: 54177 2014.12 . 12 13 : 04 : 07.875 GetLimitValue (Si- 12.14 ,H1) Limite Máximo de Preço: 57243

Agora vamos ver como é mostrado o limite de preço no gráfico. Vamos ver o contrato futuro Si-12.14. A história do rublo possui momentos dramático, na verdade esta é a desvalorização global do rublo, nesses momentos a volatilidade é muito elevada e os limites são atingidos com frequência:









Figura 13. Limite de Preço Alcançado



O limite de preço alcançado no gráfico aparece como uma fileira de várias barras onde a Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento dos preços são iguais. Pode haver vários limites durante uma sessão, quando o preço limite é atingido, as ordens ainda são aceitas, mas os preços dessas ordens não podem estar acima ou abaixo do limite mínimo dos preços. Caso contrário, o pedido será rejeitado pela bolsa.

Os limites atingidos são um sério desafio para robôs de negociação, eles precisam identificar tais situações e executarem corretamente a sua lógica. Embora tais situações sejam raras, um robô de bolsa bem projetado deve levá-los em conta.





2.8. Operações de Conversão e Cálculo de Taxa do Indicativo

Os resultados dos cálculos clássicos e da bolsa são correspondidos apenas se o cálculo do valor de um ponto for sempre o mesmo. Se o preço dos mercados futuros é indicado em moeda diferente da moeda da conta do investidor, será necessário uma conversão adicional da moeda. Nestes casos a Bolsa de Moscou usa um indicativo preciso e especial baseado numa combinação de taxas da Thomson Reuters e da própria bolsa obtida a partir do Mercado Forex da Bolsa de Moscou.

Detalhes do cálculo da taxa do indicativo são descritos no documento "Methodology for calculation of indicative foreign exchange rates" armazenado no servidor de arquivos da bolsa. Vamos nos concentrar apenas sobre os principais pontos da metodologia, buscando o que você precisa saber para uma compreensão adequada das operações de conversão na bolsa.

Uma vez que o cálculo da taxa da bolsa é flutuante, o valor do ponto do mercado futuro cotado em moeda estrangeira está em constante mutação. Assim, o valor expresso na moeda da conta com mesmo número de pontos é diferente durante os horários da compensação! Nós já sabemos que a bolsa redistribui o resultado financeiro entre todos os investidores durante a compensação à noite, das 18:45 às19:00.

Próximo ao horário da compensação à noite, esta taxa é gerada com o preço médio da moeda apropriada para a último minuto das 18:30, horário de Moscou. Da mesma forma, a taxa de conversão no horário da compensação intradiária é formada como o preço médio no último minuto das 13:45.

Durante as horas sem negociação no Mercado Forex da Bolsa de Moscou é usado a taxa pela Thomson Reuters. No nosso caso, estamos interessados apenas em dois preços: o preço do último negócio ou fechamento de preço da barra de 1 minuto às 14:44 e o preço do último negócio ou fechamento de preço da barra de 1 minuto às 18:29.

A lista dos valores da taxa do indicativo para qualquer período são encontradas na web no seguinte link: http://moex.com/en/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB.

A lista está disponível sob a forma de uma tabela convencional e arquivo XML que pode ser utilizado por algoritmos para cálculos preciso dos resultados de negociações:

Figura 14. Taxas do Indicativo no site moex.com

MetaTrader 5 fornece um instrumento separado para visualizar as taxas do indicativo no gráfico, FORTS-USDRUB.

Aqui está o gráfico:

Figure 15. Indicativo do instrumento FORTS-USDRUB mostrado no gráfico





2.9. Calculando Ofertas e Posições do Preço e Compensação (Clearing)

Agora que temos uma idéia geral de como os contratos futuros são calculados, vamos tentar calcular o resultado financeiro das nossas ofertas, sem recorrer a cálculos da corretora, pois a melhor maneira de lidar com um problema é tentar resolvê-lo sozinho.

Vamos analisar a seguinte tarefa. Quatro ordens de compra e venda de ouro foram colocadas a partir de 24/09/2014 a 26/09/2014. Estas ordens foram preenchidas com várias ofertas.

Aqui está uma tabela da MetaTrader 5 que descreve a situação:

Figure 16. Representação da execução de operações de negociação na MetaTrader 5

Com base na tabela exibida na MetaTrader 5, aqui está uma tabela contendo o cálculo dessas operações de negociações:





Tabala 18. Compensação completa

As ordens nesta tabela, bem como as posições líquidas são marcadas pela cor verde acastanhado, ofertas são brancos e os cálculos são cinza.



A coluna de "Clearing Day" divide as operações de negociação em compesação diária - intervalos de tempo a partir das 19:00 do dia anterior até às 19:00 do dia atual. As próximas cinco colunas são familiares para nós a partir da tabela de ofertas anterior e das ordens para MetaTrader 5. Elas contêm a data que a ordem e a oferta foram realizadas, o número de ordem, o tipo de ordens e ofertas, preço de entrada e volume. Ordens na coluna "Price" contêm a média ponderada dos preços de entrada de todas as ofertas relacionadas.

A coluna do "Clearing Price" apresenta o preço de compensação ou o preço da última oferta para o ouro no pregão sobre a data em questão na coluna ClearingDay. Este preço pode ser obtido a partir da análise do fechamento do preço da última barra de 1 minuto às 18:44. Além disso, o preço é indicado na tabela "Resultados de Negociação" gerado pela bolsa para cada instrumento e publicado na seção de especificações dos símbolos dos ativos.



A tabela do mercado futuro para o ouro esta no link: http://moex.com/en/derivatives/contractresults.aspx?code=GOLD-12.14:

Figura 17. Resutados dos contratos Futuros publicados no site moex.com

A coluna "Results, $" mostra uma simples diferença entre o preço de oferta e o preço da compensação multiplicado pelo volume de oferta. Para operações de Compra é igual a fórmula: (Preço da Compensação - Preço de Oferta) * Volume de Oferta. Para operações de Venda: (Preço de Oferta - Preço da Compensação) * Volume de Oferta.

A coluna ""Conversion Rate USD/RUB"" caracteriza a taxa de conversão a partir de 18:30 da compensação do dia vigente. Como já mencionado, esta taxa está disponível na plataforma MetaTrader 5 sob a forma de um instrumento indicativo e como uma tabela de taxas de conversão especial no site da bolsa.

"Result, RUB" contém os resultados de todas as ofertas e posições em rublos. Conhecendo a taxa de conversão especificada na coluna "Conversion Rate USD/RUB", você pode facilmente calcular o resultado do rublo de cada oferta e de posição de acordo com a fórmula: Result, $ * Conversion Rate USD/RUB. Por exemplo, o resultado da oferta №1469806 é -$3.2 * 38.2961 = 122.55 rublos.

As próximas duas colunas ("Comissions Broker, RUB"/"Commisions MOEX,RUB") contêm as taxas cobradas pela bolsa e pela corretora que executa as ofertas. Na Bolsa de Moscou, as taxas são cobradas pela corretora fornecedora do acesso e pela própria Bolsa. A corretora cobra uma comissão do cliente de acordo com o plano tarifário.

Por exemplo, a empresa de corretagem "Otkritie" cobra taxas de 0,71 rublos por contrato aos clientes cujas contas são maiores do que 20 mil rublos, conforme tabela própria. A comissão da bolsa envolve um cálculo mais complicado, taxas de comissões separadas são definidas para cada instrumento, consiste de duas partes e está descrito na seção de especificação do contrato - "Contract buy/sell fee" e "Intraday (scalper) fee".

Por exemplo, para o ouro esta disponível no link: http://moex.com/en/contract.aspx?code=GOLD-12.14

Figure 18. Especificação do contrato para o ouro

A bolsa também leva uma comissão de cada contrato comprado ou vendido, mas o mercado divide todas as transações empenhadas em Scalping e Sem Scalping. Uma oferta tipo escalping é uma operação de volume que não gera uma posição líquida no momento da compensação.

Aqui um exemplo. Duas ofertas de um contrato de compra e venda são executadas durante a sessão de negociação, o seu valor total ou a posição líquida no momento da compensação é zero: 1 compra + 1 venda = 0. Nenhuma posição líquida será gerada após a compensação. Ambas as ofertas são consideradas scalping e sujeitas à tarifa "taxa Intradiária (scalper)": 0,5 rublos por contrato.

Se dois contratos são comprados e um é vendido, a posição líquida comprada de um contrato (2 posições compradas - 1 posição vendida = 1 posição comprada) será colocada durante a compensação. Um contrato gera uma posição líquida, por isso será tratado como uma oferta sem scalper e o volume remanescente é "scalper". A taxa para os dois contratos é de 2*0.5 = 1 rublo e mais 1 rublo é cobrado por um contrato sem scalper. O total da comissão é de 2 rublos.

No momento em que a oferta é negociada, ainda é desconhecido se a oferta é scalper ou não. Então a taxa scalper pode ser cobrada imediatamente enquanto a taxa remanescente para a oferta sem scalper é cobrada baseada na posição líquida quando ela for gerada. Este método é simples e claro e está sendo usado na tabela acima.

A fórmula de cálculo pode ser representada da seguinte forma:

Taxa Scalper * (Soma(posição comprada) + Soma(posição vendida)) + (Taxa Sem scalper - Taxa Scalper) * Módulo(Soma(posição comprada) - Soma(posição vendida))

Isto é, o volume de todas as ofertas negociadas durante o pregão é resumido e depois multiplicado pela Taxa Scalper.



Então a diferença absoluta entre o valor acumulado de todas as ofertas compradas e vendidas é calculada (forma o volume de uma posição líquida), esta diferença é multiplicada pela taxa base (taxa sem scalper é o dobro da taxa para uma oferta de scalping) e então resume com o montante da taxa inicial.

Depois de todas as ofertas serem calculadas, uma posição líquida é formada durante a compensação com base no seu volume total. Esta operação está marcada como "Initialize netto-position" na tabela e aparece durante a compensação em 24/09/2014, às 18:45. A taxa sem scalper exibida na tabela é calculada com base na posição líquida ((1,0 rublos - 0,5 rublos) * 10 contratos = 5 rublos).

Após o próximo pregão que abre às 19:00 horas do dia em 25/04/2014, a margem de variação é cobrada para esta posição, ou seja, a diferença entre a posição aberta (preço de compensação 24/09/2014) e o preço corrente. Mesmo se as ofertas de direção opostas estão comprometidas durante o pregão, elas ainda vão estar ligados com o preço de compensação.

Assim, as ofertas e a posição existirão até a compensação, conforme a figura que mostra essas atividades de negociação no gráfico:

Figura 19. Esquema de Compensação (clearing)

Preste atenção ao último dia, quando a posição atual é "fechada" por ofertas contrárias. Na verdade, a posição não é fechada, somente é corrigido o seu preço. A posição ainda produz uma perda de - $105, mas é compensado pelo lucro das ofertas no valor de +$89.





2.10. Quando Uma Posição Fechada Não é Totalmente Fechada

A posição líquida é fechada na representação das obrigações dos investidores. Estas obrigações são inseparáveis do preço compensado (câmara de compensação), taxa de conversão e do cálculo individual de cada oferta durante a compensação diária.

A diferença de cálculo entre as posições líquidas e a bolsa pode ser visto no aspecto inesperado e mesmo na propriedade paradoxal. Na MetaTrader 5, uma posição fechada de um instrumento cotado em moeda estrangeira sempre tem um resultado fixo, expresso na moeda de depósito.

Este resultado é calculado no fechamento da posição e depende do número de pontos ganhos e da taxa de conversão. O primeiro valor é sempre constante, é obtido no momento que a posição é fechada e não está mais sujeito a movimentação. Todavia a taxa de conversão no momento do fechamento da posição pode ser flutuante (quando ainda não foi gravada). Neste caso, o custo do mesmo número de pontos irá constantemente mudar até que a taxa seja fixada.

Em outras palavras, se nós fechamos uma posição às três horas da tarde, seus resultados financeiros ainda flutuarão um pouco até às 18h30, momento em que a taxa de conversão é fixada! Uma vez que a MetaTrader 5 bloqueia o lucro no fechamento, a corretora realiza ajustes adicionais no momento da compensação, creditando a diferença entre a taxa de conversão no horário que a posição é fechada e a taxa fixada na compensação intradiária ou à noite.





2.11. Analisando o Relatório da Corretora

Para concluir o capítulo, vamos analisar um dia de extrato de conta real. Este é um relatório fornecido pelo corretora "Otkritie".



O extrato da conta pode ser impresso da "conta pessoal" no site em diversos formatos, mas vamos usar uma declaração em pdf.

Esta declaração abrange um pregão do dia 26/09/2013. Vamos examiná-lo no detalhe:







Figura 20. Relatório Padrão da "Otkritie"



Resumo da conta do cliente - A tabela contém um resumo dos resultados finais para o período selecionado, neste caso, para um pregão.

Saldo - saldo da conta no momento que o pregão foi aberto em 25/09/2013/, às 19:00.

Comissão da Corretora - A quantidade total de comissões de corretagem. Calculado com base na taxa do corretora. Neste caso, é igual a 0,24 rublos para um contrato. O número total de contratos celebrados durante o pregão foi de 239. Assim, a quantidade de comissões de corretagem foi de 239 contratos * 0,24 rublos = 57,36 rublos - exatamente o valor especificado nesta coluna.

Taxa da Bolsa - A quantidade total de taxas cobradas pela bolsa, 15 contratos de RTS-12.13 ou RIZ3 foram comprados e vendidos durante a sessão. A taxa para cada contrato de RIZ3 é de 1 rublo para uma oferta de scalper e 2 rublos por uma oferta sem scalper. Assim de acordo com a fórmula apresentada acima, nós temos as taxas para a conclusão destas ofertas:

Taxa = 1 ruble * (15 compra + 15 venda) + Módulo(15 compra – 15 venda) = 1 ruble * 30 + 0 = 30 rubles.

Da mesma forma, podemos calcular o total de comissões sobre outros contratos. O montante total será igual ao valor desta coluna: 141.50 rubles.

Margem de variação - fixa o lucro ou a perda no horário da compensação, às 18:45 de 26/09/2013. Esta seção resultou numa perda de 11,179.80 rublos.

Saldo Final - Calculado da seguinte forma: Saldo de Entrada + Margem de Variaçao + Comissão da Corretora + Taxa da Bolsa.

Requesitos de Margem – A tabela contém principalmente o valor da margem inicial necessária para manter as posições líquidas atuais. O valor atual da margem é especificado no "requisitos de margem", neste caso é 64.764 rublos. Esta margem foi considerada para a manutenção de uma posição líquida de venda para 63 contratos de SRZ3, a margem inicial para um contrato foi 1028 rublos. A margem liberada é calculada com a diferença entre o saldo final e a margem necessária. Esse valor pode ser usado como uma margem para futuras ofertas.

Posições abertas - Esta tabela contém a posição líquida ativa gerada pelo horário da compesação em andamento. No nosso caso, apenas uma posição líquida de 63 contratos para vender SRZ3 foi formado. No entanto, por simplesmente calcular o volume de todos as ofertas, podemos achar que os seus valores líquidos não são iguais a nossa posição líquida. Em particular, a posição líquida para ofertas SRZ3 foi de 195 contratos para vender e a posição líquida para GZZ3 tinha 14 contratos para compra, embora nenhuma posição foi formada para este instrumento.

Onde aconteceram os volumes destas ofertas? Na verdade as informações sobre as posições estão disponíveis apenas no momento em que são formadas. Se uma posição SRZ3 é formada hoje, ela não será mostrada no relatório de amanhã, no entanto a sua margem de variação será fixada no relatório de amanhã como para qualquer oferta. Também é verdade para as posições formadas no dia anterior (25/09/2013), apenas não estão visíveis. Parte das ofertas concluídas hoje fecharam as posições anteriormente e não são mostradas no relatório. Analiticamente podemos calculá-las por fora, no início da sessão atual a conta já tinha um processo aberto de 132 contratos para posições compradas de SRZ3: -195 contratos + x = -63, então X = -63 + 195 = 132 contratos.

Se fizéssemos o download do relatório do dia anterior (25/09/2013), veríamos que uma nova posição foi formada: uma posição comprada para 132 contratos de SRZ3 e uma posição vendida para 14 contratos de GZZ3 que foram transferidos para a negociação do atual pregão. A margem de variação dessas posições "invisíveis" é calculada de acordo com as regras descritas acima, ou seja, de "compensação em compensação".

Transações no sistema de negociação – Esta e a tabela final do relatório. Ele contém informações sobre ofertas executadas durante o pregão em curso. Nós não vamos calcular todas as ofertas da tabela, uma vez que já sabemos o método de cálculo. Vamos calcular margem de variação de duas ofertas, apenas para ter certeza de que o nosso cálculo corresponde ao cálculo atual da corretora. Vamos ver a GZZ3 (número de oferta 11442116682) e a RIZ3 (número de oferta 11442102223).

GZZ3 é um contrato de futuros para ações da Gazprom no montante de 100 ações. Ele é cotado em rublos, por isso não precisa da conversão adicional do seu valor em rublos. De acordo com o relatório, a oferta de posição comprada foi executada a 14.772 rublos. O preço de compensação para o contrato na coluna "Cotação" é igual a 14.777 rublos. Para certificar-se de que este é o preço, verifique a página de contrato em "Trading results" no site da Bolsa de Moscou. Este preço é listado na coluna "Settlement Price", sob a data relevante. A diferença entre o preço de compra e venda foi de 5 pontos: 14.777 - 14.772 = 5 . Um ponto equivale a um dólar, o resultado da oferta é igual a +5 rublos, que é especificado na coluna "Margem de Variação", em frente a esta transação.

RIZ3 é um contrato futuro com liquidação financeira do índice RTS. O cálculo da sua margem de variação é um pouco mais complicado. Um ponto do presente contrato é de 2 centavos de dólar ($ 0,02). Calculando a diferença entre o preço de compensação e o preço de oferta: 145.040 - 145.850 = -810 pontos. Multiplique o resultado obtido por 2 centavos: -810 * $0.02 = -$16.2. Esta ordem trouxe uma perda de -16,20 dólares. Agora vamos converter dólares em rublos, para o qual usamos a taxa de conversão para o dia atual, como você já sabe, ele está disponível em http://moex.com/en/derivatives/currency-rate.aspx, é igual a 32,1995 rublos. Convertendo o resultado em rublos e multiplicando pelo número de contratos comprados: - $ 16,2 * 32 * 3 = -1564,8957 rublos. Este valor é exatamente igual ao valor no relatório da corretora.





2.12. Automatizando Cálculos

MetaTrader 5 fornece recursos internos para a geração de relatórios com base no histórico das ofertas executadas e ordens. No entanto, ela não suporta relatórios avançados, tais como a separação das atividades de negociação em algoritmos. Além disso, o método de cálculo na MetaTrader 5 ainda é diferente dos métodos das liquidações da compensação, mas a MetaTrader 5 fornece uma função nova, WebRequest().

A função é usada por Expert Advisors para receber informações de vários servidores web. Por exemplo, os EAs podem receber o preço de compensação e taxa de conversão diretamente do site da Bolsa de Moscou. A disponibilidade desses valores torna possível automatizar totalmente os cálculos das posições de um investidor e calcular os resultados financeiros de cada algoritmo da negociação (Expert Advisor) separadamente pelo método descrito acima.

Este é um cálculo complexo e consome recursos. Entre outras coisas, você precisará combinar períodos de compensação dentro de uma única transação de negociação. Se isso for feito, os investidores vão receber uma ferramenta estatística incrivelmente precisa, tendo o máximo de clareza e simplicidade. É claro que uma ferramenta como esta atrairia mais investidores potenciais para o Mercado de Derivativos da Bolsa de Moscou por meio da plataforma de negociação MetaTrader 5.





Conclusão

Nós consideramos as questões básicas da precificação da bolsa, espero que estas informações sejam útil para você.

O cálculo realizado pela câmara de compensação da Bolsa de Moscou está intimamente ligado com as questões de precificação. Contabilidade para a posição total e rolagem durante a compensação para o próximo pregão, execução de ofertas e cálculos utilizando o preço de compensação compõem um complexo sistema de obrigações mútuas e redistribuição entre os participantes. Apresentação das posições líquidas e ofertas na MetaTrader 5 organicamente se encaixa no sistema de compensação da bolsa, tornando assim possível considerar esta plataforma como base para investimentos em bolsas de valores e para automatizar a negociação.

O conhecimento sobre a precificação da bolsa e nuances das liquidações entre os participantes pavimentam o caminho para a construção de sistemas de negociação de confiança que podem ser executados no ambiente da bolsa. O conhecimento sobre a formação do preço e suas propriedades pode dar origem a novas pesquisas interessantes na área de desenvolvimento de sistemas de negociação. Por exemplo, um estudo mais aprofundado a respeito da dinâmica do "interesse aberto" ou da liquidez geral de compradores e vendedores, pode encontrar padrões e prever o futuro da dinâmica dos preços em função das mudanças anteriores na estrutura dos compradores e vendedores.

Estas idéias são interessantes, espero que os conhecimentos descritos neste artigo possam ser uma boa base para que sejam exploradas.