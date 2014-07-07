MetaTrader 5 / Sistemas de negociação
Os Traders Necessitam de Serviços de Desenvolvedores?

Os sistemas de negociação algorítmica se tornam mais populares e necessários, o que naturalmente levou a uma demanda por algoritmos exóticos e tarefas incomuns.

Hoje, MACD ou Bandas de Bollinger usados em EAs não são os únicos procurados. Traders agora anseiam por aplicativos mais complexos e únicos realizando a análise de mercado por diferentes pontos de vista. Isto é compreensível: quanto mais sinais um algoritmo produz, mais confiável uma negociação será.

Encomendas para desenvolvimento de Expert Advisors e Indicadores Técnicos Exclusivos

Até certo ponto, esses aplicativos complexos estão disponíveis na Base de Código ou no Mercado. Embora os traders tenham acesso simples para os aplicativos em poucos cliques, esses aplicativos podem não satisfazer integralmente todas as necessidades. Neste caso, os traders procuram por desenvolvedores que podem escrever o aplicativo desejado na seção MQL5 Freelance e colocam uma encomenda. Exatamente assim::

Encomenda para Expert Advisor

Falando genericamente, este tipo de encomenda é bastante comum e simples em termos de programação, mas exige que o desenvolvedor crie um EA exclusivo e específico para o trader. Aparentemente, para o cliente é mais conveniente trabalhar com um Expert próprio e ele estará disposto a pagar pelo desenvolvimento de um. Existem muitas encomendas na seção Freelance, esta é uma grande oportunidade de obter renda através de trabalhos autônomos em curto espaço de tempo, resolvendo desafios interessantes e únicos.

Em muitos casos, os traders não precisam desenvolver um aplicativo começando do zero, sendo necessário apenas fazer algumas mudanças em códigos existentes. Em outras palavras, um trader pode ter um EA ou um indicador com algo que não parece certo, então ele solicita uma atualização. Por exemplo, falta um indicador para receber sinais mais confiáveis ou os conceitos de gestão do dinheiro precisam ser mudados.

Atualização de Indicador Técnico

Um número razoável deste pedidos podem ser encontrados na seção Freelance. Claro, essas ordens são de baixo custo, mas também exigem menos trabalho - creio que não é muito ruim obter US $50 por uma hora de trabalho. Além disso, você pode realizar vários serviços simultaneamente e o lucro total pode ser bastante impressionante.

Mercado Subestimado de Aplicativos Personalizados

Em termos mais amplos de negociação algorítmica, as estatísticas da Base de Código e do Mercado demonstram claramente que os robôs de negociação estão sendo mais interessante para os traders. Ao mesmo tempo, a análise da sessão Freelance indica que mais traders precisam dos serviços de desenvolvedores para enfrentar os desafios únicos de uma só vez.

Nos últimos quatro anos, o serviço tem acomodado cerca de 3.000 traders no qual mais de 10.000 encomendas foram executadas. O ritmo de colocação de novas encomendas está em constante crescimento, podemos declarar com segurança que este é um novo mercado emergente de aplicativos personalizados. Como em todos os mercados, este também tem o seu próprio volume - quase 600.000 dólares distribuídos para os bolsos dos desenvolvedores. Os Desenvolvedores Tops executaram regularmente a maior quantidade dos pedidos e recebendo a maior parte deste montante.

No entanto, durante este tempo, apenas 281 desenvolvedores criaram programas personalizados. A sessão Freelance permanece à sombra como um serviço mais simples e muitos desenvolvedores a evitam por engano, acreditando que não é uma fonte de renda atrativa. Ao contrário, os desenvolvedores freelances tops ganham tanto, quanto os melhores vendedores do Mercado fazem!

Além disso, trabalhar como Freelance é um excelente treinamento de programação, uma vez que as tarefas estão variando constantemente e devem ser resolvidas dentro de um prazo limitado. Por fim, os desenvolvedores podem fazer de seus nomes uma marca registrada como profissionais e ganharem ainda mais, pois muitos traders que estão por conta própria vão optar por personalizar seus pedidos para estes desenvolvedores pelos seus nomes. Além disso, com o nome firmado na MQL5community, os desenvolvedores vão ter um benefício adicional ao tornarem-se vendedores ou provedores de sinal!

Criamos o serviço Freelance com uma idéia de apoiar um pequeno número de traders que precisavam de serviços de desenvolvedores. Após 4 anos, o número de traders aumentou drasticamente e eles estão dispostos a pagar muito bem por suas encomendas. Se você é um desenvolvedor e não está no MQL5, você está seriamente ficando de fora!


Confira novas encomendas na Sessão Freelance

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1009

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Outros artigos do autor

Últimos Comentários | Ir para discussão (85)
TheXpert
TheXpert | 30 jun. 2014 em 22:38
Aqui estão os representantes dos principais provedores de conteúdo com revelações ))))
Artyom Trishkin
Artyom Trishkin | 30 jun. 2014 em 23:25
Onde está o tomate que temos por aí? .....
TheXpert
TheXpert | 1 jul. 2014 em 16:42
artmedia70:
Não estou julgando, todos querem comer. Há maneiras piores de ganhar dinheiro do que vender ilusões às pessoas.
david100
david100 | 20 fev. 2016 em 15:26
Excelente!
Darkdoji
Darkdoji | 22 ago. 2018 em 17:58
Sim, acho que é um arranjo muito conveniente e adequado - estou me preparando para usá-lo pela primeira vez, mas acho que (por tudo que li, ouvi e vi sobre ele) valerá a pena. No entanto, acho que a central de atendimento poderia ser mais ágil. Tive um pequeno problema com o financiamento da minha conta e, embora tenha resolvido sozinho, primeiro tentei entrar em contato com a central de atendimento/suporte, mas por dois dias não obtive ajuda, depois liguei para o Chipre e ainda assim só recebi uma resposta da máquina dizendo que eu deveria escrever para o suporte, o que fiz, mas não obtive suporte. De qualquer forma, apenas para salientar que, com o aumento do uso do serviço freelance, deveria haver um suporte mais visível e responsivo da equipe da central de serviços, pois sempre haverá problemas, principalmente os muito simples, como o meu, para quem está começando.
Guia prático MQL5: Desenvolvimento de um Indicador de Símbolos Múltiplos para Análise de Divergência de Preço Guia prático MQL5: Desenvolvimento de um Indicador de Símbolos Múltiplos para Análise de Divergência de Preço
Neste artigo, vamos considerar o desenvolvimento de um indicador de símbolos múltiplos para análise de divergência de preço dentro de um período de tempo determinado. Os temas centrais já foram discutidas no artigo anterior sobre programação de indicadores de múltiplas moedas: "Guia prático do MQL5: Desenvolvimento de um Indicador de Símbolos Múltiplos em MQL5". Então, desta vez vamos focar apenas nas novas características e funções que foram alteradas drasticamente. Se você é novo em programação de indicadores de múltiplas moedas, primeiro eu recomendo a leitura do artigo anterior.
Como desenvolver um Expert Advisor usando ferramentas de UML Como desenvolver um Expert Advisor usando ferramentas de UML
Este artigo discute a criação de Expert Advisors usando a linguagem gráfica UML, que é usada para modelagem visual de sistemas de software orientados a objeto. A principal vantagem dessa abordagem é a visualização do processo de modelagem. O artigo contém um exemplo que mostra a modelagem da estrutura e propriedades de um Expert Advisor usando o Software Ideas Modeler.
Indicador para gráfico Renko Indicador para gráfico Renko
O artigo descreve um exemplo do gráfico Renko e implementação no MQL5 como um indicador. As modificações deste indicador o distingue de um gráfico clássico. Pode ser construído tanto na janela do indicador como no gráfico principal. Além disso, existe o indicador ZigZag, onde pode-se encontrar alguns exemplos de implementação no gráfico.
Vídeo tutorial: serviço de sinais do MetaTrader Vídeo tutorial: serviço de sinais do MetaTrader
Em apenas 15 minutos, este vídeo tutorial explica do que se trata o serviço de sinais do MetaTrader e demonstra com riqueza de detalhes como se inscrever para sinais de negociação e como se tornar um provedor de sinal em nosso serviço. Ao observar este tutorial, você será capaz de se inscrever para qualquer sinal de negociação ou publicar e promover seus próprios sinais em nosso serviço.