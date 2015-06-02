MetaTrader 5 / Sistemas comerciales
¿Necesitan los traders los servicios de los desarrolladores?

El trading algorítmico se hace más popular y solicitado lo que lógicamente ha comportado la aparición de la demanda de algoritmos exóticos y tareas originales.

Hoy en día hacen falta no sólo los Asesores Expertos que tradean siguiendo las señales de las MACD estándar o Bollinger Bands. Ahora los traders reclaman las aplicaciones más complejas y únicas que analizan los mercados desde diferentes puntos de vista. Pues, es lógico. Cuanto más alta sea la cantidad de señales que ofrece el algoritmo, más segura será la ejecución de la operación comercial.

Servicio Freelance - desarrollo de robots comerciales únicos de encargo

Una determinada parte de estas complejas aplicaciones está representada en Code Base o Market, y se puede obtenerlos con un par de clics pero no todo lo que tienen conviene a los traders. En este caso ellos empiezan a buscar a los desarrolladores capaces de escribir la aplicación necesaria, los encuentran en Freelance y encargan el trabajo. Por ejemplo, uno como éste:

Order for Expert Advisor

En realidad, este encargo no tiene nada del otro mundo desde el punto de vista de la programación pero en él hace falta crear un Asesor único para un trader concreto. Por lo visto, para el cliente resulta más cómodo trabajar con este Asesor Experto y está dispuesto a pagar para conseguirlo. En Freelance hay bastantes encargos de este tipo y es una magnífica oportunidad de ganar buen dinero en un período tan corto solucionando un problema interesante y único.

A menudo los traders ni siquiera necesitan desarrollar la aplicación desde cero, sólo tienen que introducir algunos cambios en el código existente. Con otras palabras, el trader ya tiene un Asesor Experto o indicador técnico en el que algo no le gusta. Por ejemplo, le falta un indicador para recibir las señales más seguras, o necesita cambiar el principio de funcionamiento de la Gestión de Capital (Money Management).

Technical Indicator Update

En Freelance también hay bastantes encargos de este tipo. Está claro que son más baratos pero requieren menos esfuerzos -no está mal ganar 50 dólares por media hora de trabajo. Además, se puede realizar varios encargos a la vez y el beneficio final será bastante importante.

El mercado menospreciado de aplicaciones personificadas

Si echamos un vistazo a la situación con el trading algorítmico ampliamente, se puede distinguir la demanda de los robots comerciales que coge más fuerza -eso se nota en la estadística de Code Base y Market. Al mismo tiempo, el análisis de Freelance muestra que cada vez más traders necesitan los servicios de los desarrolladores para ejecutar las tareas únicas.

Durante cuatro años en este Servicio han participado alrededor de 3 000 traders para los cuales han sido ejecutados más de 10 000 encargos. La velocidad de aparición de nuevos encargos se aumenta constantemente, y se puede hablar sobre nuevo mercado creciente de las aplicaciones personificadas. Como corresponde a cada mercado éste también tiene su volumen: los desarrolladores han percibido casi 600 000 dólares. A los desarrolladores del Top que se dedican a ello regularmente les han tocado las cantidades muy importantes.

Sin embargo, durante todo este tiempo sólo 281 desarrolladores escribían programas de encargo. El Servicio Freelance sigue estando en la sombra y muchos desarrolladores equivocadamente lo pasan de largo pensando que ahí no se puede ganar bien. Mientras tanto, los desarrolladores del Top de Freelance ganan igual que los mejores vendedores en el Market.

Las bases de datos de los encargos en el Servicio Freelance son diferentes para diferentes idiomas. Si domina inglés, puede trabajar para los clientes que hablan inglés. El número de encargos en inglés es mayor.

En segundo lugar, el trabajo en Freelance ofrece una buena experiencia en programación ya que las tareas siempre son distintas y hay que realizarlas bastante rápido. En tercer lugar, ahí se puede ganar el nombre que luego va a trabajar para Usted. Los traders van a buscarle y encargar tareas personales. Además, este nombre le será muy útil si decide convertirse en un vendedor o proveedor de señales.

En su momento hemos creado Freelance para apoyar a una pequeña cantidad de los traders que necesitaban los servicios de los desarrolladores. Pasados cuatro años, su número ha crecido bastante y ellos están dispuestos a pagar buen dinero. Si Usted es un desarrolladar, ¿por qué no ganar ofreciéndoles sus servicios?


Comprobar nuevos encargos en Freelance 



Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1009

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Otros artículos del autor

Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (85)
TheXpert
TheXpert | 30 jun 2014 en 22:38
Aquí vienen los representantes de los principales proveedores de contenidos con revelaciones ))))
Artyom Trishkin
Artyom Trishkin | 30 jun 2014 en 23:25
¿Dónde está ese tomate que tenemos por ahí? .....
TheXpert
TheXpert | 1 jul 2014 en 16:42
artmedia70:
No juzgo, todo el mundo quiere comer. Hay peores formas de ganar dinero que vender ilusiones a la gente.
david100
david100 | 20 feb 2016 en 15:26
¡Estupendo!
Darkdoji
Darkdoji | 22 ago 2018 en 17:58
Sí, creo que es un sistema muy práctico y adecuado. Me estoy preparando para utilizarlo por primera vez, pero creo (por todo lo que he leído, oído y visto al respecto) que merecerá la pena. Sin embargo, creo que el servicio de atención al cliente podría ser más ágil. Tuve un pequeño problema financiando mi cuenta y aunque lo resolví por mí mismo ahora, al principio intenté contactar con el servicio de atención al cliente/soporte pero durante dos días no hubo ayuda, entonces llamé a Chipre y sólo obtuve una respuesta automática diciendo que debía escribir al soporte y lo hice pero no hubo soporte. En cualquier caso, sólo quiero señalar que con el creciente uso del servicio freelance debería haber una asistencia más visible y receptiva por parte del personal del servicio de asistencia, ya que siempre habrá problemas, la mayoría muy sencillos, como el mío, para los principiantes.
Gráfico informativo "MQL5.com Freelance: ¿Es posible trabajar aquí?" Gráfico informativo "MQL5.com Freelance: ¿Es posible trabajar aquí?"
Para el cuarto aniversario de «Freelance» hemos preparado un gráfico informativo que muestra de manera visual los resultados de la actividad del servicio durante toda su existencia. Las cifras hablan por sí solas: en este momento ya han sido realizados más de 10 000 trabajos con un coste total de casi $600 000, ¡y 3 000 clientes y 300 desarrolladores han usado los servicios propuestos!
Principios de formación de precios en el mercado bursátil tomando de ejemplo la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú Principios de formación de precios en el mercado bursátil tomando de ejemplo la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú
En este artículo se describe la teoría de la formación de precios en la bolsa y la especifidad de los cálculos de compensación (Clearing) de la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú. La información que se expone en el artículo será interesante tanto para los traders principiantes que desean obtener su primera experiencia bursátil operando con derivados financieros, como para los traders experimentados que consideran la posibilidad de negociar en la plataforma bursátil centralizada.
Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando el panel HedgeTerminal, Parte 1 Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando el panel HedgeTerminal, Parte 1
En este artículo se describe el nuevo enfoque en las cuestiones de la cobertura (hedging) de posiciones y se pone punto en las discusiones entre los usuarios de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 sobre esta materia. Se explican los algoritmos que hacen esta cobertura bastante segura tomando de ejemplo los esquemas y diagramas sencillos y usando los términos comprensible. El articulo está dedicado a la descripción del nuevo panel HedgeTerminal que en realidad representa un terminal de trading totalmente funcional dentro del terminal MetaTrader 5. Con su ayuda y gracias a la virtualización del comercio Usted puede controlar sus posiciones comerciales tal como está acostumbrado a hacerlo en MetaTrader 4.
Recetas de estadística para el trader - Hipótesis Recetas de estadística para el trader - Hipótesis
En este artículo se estudia un concepto básico de la matemática estadística, la "hipótesis". Con ejemplos, aplicando métodos de matemática estadística, investigaremos y comprobaremos diferentes hipótesis. Se hacen generalizaciones de los datos reales con ayuda de métodos no paramétricos. Al procesar los datos, se usa el paquete Statistica la biblioteca portable de análisis numérico ALGLIB MQL5.