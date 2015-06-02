¿Necesitan los traders los servicios de los desarrolladores?

El trading algorítmico se hace más popular y solicitado lo que lógicamente ha comportado la aparición de la demanda de algoritmos exóticos y tareas originales.

Hoy en día hacen falta no sólo los Asesores Expertos que tradean siguiendo las señales de las MACD estándar o Bollinger Bands. Ahora los traders reclaman las aplicaciones más complejas y únicas que analizan los mercados desde diferentes puntos de vista. Pues, es lógico. Cuanto más alta sea la cantidad de señales que ofrece el algoritmo, más segura será la ejecución de la operación comercial.





Una determinada parte de estas complejas aplicaciones está representada en Code Base o Market, y se puede obtenerlos con un par de clics pero no todo lo que tienen conviene a los traders. En este caso ellos empiezan a buscar a los desarrolladores capaces de escribir la aplicación necesaria, los encuentran en Freelance y encargan el trabajo. Por ejemplo, uno como éste:

En realidad, este encargo no tiene nada del otro mundo desde el punto de vista de la programación pero en él hace falta crear un Asesor único para un trader concreto. Por lo visto, para el cliente resulta más cómodo trabajar con este Asesor Experto y está dispuesto a pagar para conseguirlo. En Freelance hay bastantes encargos de este tipo y es una magnífica oportunidad de ganar buen dinero en un período tan corto solucionando un problema interesante y único.

A menudo los traders ni siquiera necesitan desarrollar la aplicación desde cero, sólo tienen que introducir algunos cambios en el código existente. Con otras palabras, el trader ya tiene un Asesor Experto o indicador técnico en el que algo no le gusta. Por ejemplo, le falta un indicador para recibir las señales más seguras, o necesita cambiar el principio de funcionamiento de la Gestión de Capital (Money Management).

En Freelance también hay bastantes encargos de este tipo. Está claro que son más baratos pero requieren menos esfuerzos -no está mal ganar 50 dólares por media hora de trabajo. Además, se puede realizar varios encargos a la vez y el beneficio final será bastante importante.

El mercado menospreciado de aplicaciones personificadas

Si echamos un vistazo a la situación con el trading algorítmico ampliamente, se puede distinguir la demanda de los robots comerciales que coge más fuerza -eso se nota en la estadística de Code Base y Market. Al mismo tiempo, el análisis de Freelance muestra que cada vez más traders necesitan los servicios de los desarrolladores para ejecutar las tareas únicas.

Durante cuatro años en este Servicio han participado alrededor de 3 000 traders para los cuales han sido ejecutados más de 10 000 encargos. La velocidad de aparición de nuevos encargos se aumenta constantemente, y se puede hablar sobre nuevo mercado creciente de las aplicaciones personificadas. Como corresponde a cada mercado éste también tiene su volumen: los desarrolladores han percibido casi 600 000 dólares. A los desarrolladores del Top que se dedican a ello regularmente les han tocado las cantidades muy importantes.

Sin embargo, durante todo este tiempo sólo 281 desarrolladores escribían programas de encargo. El Servicio Freelance sigue estando en la sombra y muchos desarrolladores equivocadamente lo pasan de largo pensando que ahí no se puede ganar bien. Mientras tanto, los desarrolladores del Top de Freelance ganan igual que los mejores vendedores en el Market.

Las bases de datos de los encargos en el Servicio Freelance son diferentes para diferentes idiomas. Si domina inglés, puede trabajar para los clientes que hablan inglés. El número de encargos en inglés es mayor.

En segundo lugar, el trabajo en Freelance ofrece una buena experiencia en programación ya que las tareas siempre son distintas y hay que realizarlas bastante rápido. En tercer lugar, ahí se puede ganar el nombre que luego va a trabajar para Usted. Los traders van a buscarle y encargar tareas personales. Además, este nombre le será muy útil si decide convertirse en un vendedor o proveedor de señales.

En su momento hemos creado Freelance para apoyar a una pequeña cantidad de los traders que necesitaban los servicios de los desarrolladores. Pasados cuatro años, su número ha crecido bastante y ellos están dispuestos a pagar buen dinero. Si Usted es un desarrolladar, ¿por qué no ganar ofreciéndoles sus servicios?











