Brauchen Händler Services von Entwicklern?

Der algorithmusbasierte Handel wird immer beliebter und notwendiger, wodurch es natürlich auch zu einer Nachfrage nach exotischen Algorithmen und ungewöhnlichen Aufgaben kam.

Heute werden nicht nur EAs benötigt, die auf MACD oder Bollinger Bands basieren. Händler verlangen nun nach komplexeren und einzigartigeren Anwendungen, die Marktanalysen nach unterschiedlichen Aspekten durchführen. Das ist auch verständlich: Je mehr Signale ein Algorithmus produziert, desto zuverlässiger ist der daraus resultierende Abschluss.

Aufträge für die Entwicklung einzigartiger Expert Advisors und technischer Indikatoren

Solche komplexen Anwendungen sind zu einem gewissen Ausmaß in der Code Base oder auf dem Market verfügbar. Obwohl Händler mit ein paar Klicks einfach auf diese Anwendungen zugreifen können, erfüllen sie möglicherweise nicht all ihre Anforderungen. In solchen Fällen suchen Händler im Abschnitt MQL5 Freelance nach Entwicklern, die die gewünschte Anwendung schreiben können, und erteilen einen Auftrag. Etwa so:

Bestellung eines Expert Advisors

Im Grunde genommen, ist diese Art der Bestellung hinsichtlich der Programmierung ziemlich herkömmlich und geradlinig, doch sie erfordert vom Entwickler, dass er einen einzigartigen EA für diesen bestimmten Händler erstellt. Anscheinend ist es für den Kunden praktischer, mit einem solchen Experten zusammenzuarbeiten, und er ist bereit, für die Arbeit zu zahlen. Es gibt viele solche Aufträge im Abschnitt Freelance, der eine hervorragende Gelegenheit bietet, über Freelance-Aufträge in kürzester Zeit an Geld zu kommen, indem man eine interessante und einzigartige Herausforderung bewältigt.

In vielen Fällen benötigen Händler keine vollständige Neuentwicklung einer Anwendung, sondern möchten Änderungen am bestehenden Code vornehmen. In anderen Worten: Ein Händler kann über einen EA oder Indikator verfügen, in dem etwas nicht ganz richtig ist. Beispielsweise kann ein Indikator zum Erhalten von zuverlässigeren Signalen fehlen oder die Kapitalverwaltungskonzepte müssen verändert werden.

Aktualisierung eines technischen Indikators

Eine ausreichende Menge solcher Aufträge lässt sich ebenfalls im Abschnitt Freelance finden. Natürlich sind solche Aufträge günstiger, doch sie erfordern auch weniger Arbeit – 50 $ für eine Stunde Arbeit sind gar nicht so schlecht. Zusätzlich können Sie mehrere Aufträge gleichzeitig bearbeiten und Ihre Gesamteinkünfte fallen durchaus beeindruckend aus.

Unterbewerteter Markt für benutzerdefinierte Anwendungen

In den weiter gefassten Begriffen des algorithmusbasierten Handels zeigen die Statistiken in der Code Base und auf dem Market klar, dass die Handelsroboter selbst für Händler immer interessanter werden. Gleichzeitig deutet die Analyse von Freelance darauf hin, dass mehr Händler die Services von Entwicklern benötigen, um einzigartige und einmalige Herausforderungen zu bewältigen.

Über die letzten 6 Jahre nahmen etwa 3.000 Händler an dem Service teil, für die über 10.000 Aufträge erledigt wurden. Das Tempo der Einstellung neuer Aufträge erhöht sich immer weiter, und so können wir mit Sicherheit behaupten, dass es sich hier um einen neuen aufstrebenden Markt für benutzerdefinierte Anwendungen handelt. Wie jeder Markt hat auch dieser sein ganz eigenes Volumen: Über die Konten der Entwickler verteilen sich fast 600.000 $. Top-Entwickler, die regelmäßig Aufträge durchführen, erhalten einen Großteil dieser Summe.

Allerdings erstellten in diesem Zeitraum nur 281 Entwickler benutzerdefinierte Programme. Der Freelance-Service wird von glattgezogeneren Diensten in den Schatten gestellt und viele Entwickler haben ihn fälschlicherweise gemieden, da sie überzeugt waren, dass es sich um keine ernsthafte Einnahmequelle handle. Im Gegensatz: Die Top-Freelance-Entwickler verdienen genauso viel wie die Top-Verkäufer auf dem Market!

Zusätzlich ist die Freelance-Arbeit eine gute Programmierübung, da die Aufgaben sich immer voneinander unterscheiden und innerhalb eines begrenzten Zeitraums gelöst werden müssen. Zu guter Letzt können sich Entwickler einen Namen als professionelle Entwickler machen und noch mehr verdienen, sodass Händler sich selbst dafür entscheiden, ihnen personalisierte Aufträge zuzuweisen. Außerdem ist ein solcher Name ein zusätzlicher Vorteil, wenn ein solcher Experte beschließt, Verkäufer oder Signalanbieter zu werden!

Wir haben den Freelance-Service mit dem Hintergedanken erschaffen, eine kleine Zahl an Händlern zu unterstützen, die die Services von Entwicklern brauchten. Nach 6 Jahren ist die Menge dieser Händler deutlich gestiegen und sie sind bereit, viel Geld für ihre Aufträge zu zahlen. Falls Sie als Entwickler nicht auf MQL5 aktiv sind, verpassen Sie eine großartige Gelegenheit!


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/1009

Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (85)
TheXpert
TheXpert | 30 Juni 2014 in 22:38
Hier kommen die Vertreter der großen Inhaltsanbieter mit Enthüllungen ))))
Artyom Trishkin
Artyom Trishkin | 30 Juni 2014 in 23:25
Wo ist die Tomate, die wir hier herumliegen haben? .....
TheXpert
TheXpert | 1 Juli 2014 in 16:42
artmedia70:
Ich urteile nicht, jeder will essen. Es gibt schlimmere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, als Menschen Illusionen zu verkaufen.
david100
david100 | 20 Feb. 2016 in 15:26
Großartig!
Darkdoji
Darkdoji | 22 Aug. 2018 in 17:58
Ich denke, das ist eine sehr bequeme und angemessene Lösung - ich bereite mich gerade darauf vor, sie zum ersten Mal zu nutzen, aber ich denke (nach allem, was ich darüber gelesen, gehört und gesehen habe), dass es sich lohnen wird. Allerdings denke ich, dass der Service Desk besser reagieren könnte. Ich hatte ein kleines Problem bei der Finanzierung meines Kontos und obwohl ich es jetzt selbst gelöst habe, habe ich zuerst versucht, den Service Desk/Support zu erreichen, aber zwei Tage lang gab es keine Hilfe, dann rief ich auf Zypern an und bekam immer noch nur eine Antwort vom Anrufbeantworter, dass ich dem Support schreiben sollte, was ich auch tat, aber keine Unterstützung. Wie auch immer, ich möchte nur darauf hinweisen, dass mit zunehmender Nutzung des freiberuflichen Dienstes die Mitarbeiter des Servicedesks besser sichtbar sein und schneller reagieren sollten, da es immer wieder Probleme geben wird - meist sehr einfache wie bei mir, wenn ich zum ersten Mal ein Konto habe.
