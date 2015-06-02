让开发者为交易者进行服务?

算法交易变得越来越流行并需求旺盛，这自然导致了对于精致算法以及不同寻常任务的需求。

如今，以 MACD 或布林带为基础的 EA 早已不是追捧的唯一选择。交易员渴望从不同的角度，使用更为复杂和独特的应用来对市场进行分析。这可以理解: 由算法产生更多的信号，交易将会更可靠。

从某种程度上说，这些复杂的应用程序都已经在代码库或市场提供。尽管交易者只需几次简单的点击就可以访问这些应用，但是这些应用也许不能完全满足所有的需要。为此，交易者可以在 MQL5 的自由职业者板块分派订单，并寻找开发者来为他们编写期望的应用。就 像这样：





通常来讲，这类订单在编程方面是非常普通和简单的, 但是它要求开发者为特别的交易员创建一个独特的 EA。显然，对于客户来说，与这样的专家一起工作最方便，并且他也愿意为任务支付报酬。所以在 自由职业者 板块有这样的许多订单，并有机会在较短时间内通过完成自由职业者的任务来获取收入，解决一些有趣的、独特的挑战。

在许多实例中，交易员并不需要从草稿开始进行开发，但需要对一些存在的代码进行一些修改。换句话说, 一位交易员也许有一款 EA 或指标，但其中 有些功能不十分正确。例如，它缺乏一款指标来接受更可靠的信号，或是资金管理概念需要改进。





这些订单的大体数量可以在自由职业者板块找到。当然, 那些订单报酬很低，但所需工作量也少 - 工作一个小时获取 $50 应该不算太坏。另外, 您可以执行若干订单，这样总收入将会十分可观。

定制应用程序是被低估的市场

在算法交易更广泛的方面，有关 代码库 和 市场 的统计数据清晰表明了交易员对自动交易正变得越来越感兴趣。在此同时，自由职业者板块的分析结果指出，更多的交易员需要来自开发者的服务，来满足一次性的挑战。

在过去的4年时间，该服务容纳了约 3,000 名交易员，并完成了超过 10,000 的订单。创建新订单的步伐在不断增长，所以我们可以有把握地宣告，这是定制应用程序的新兴市场。像是每一个市场，这其中也有它自己的交易量 - 几乎 $600,000 分散装进了开发者的腰包。顶级开发者 完成的订单基本上收取了这个数量的绝大部分。

然而，在此期间，只有 281 位开发者创建了定制程序。这个自由职业者板块留有许多流水线服务的影子，许多开发者避开它以免出错，并且不相信它能成为他们的主要收入来源。与此观点相反，顶级自由开发者赚取了如同顶级卖家在市场中做到的那样多的利润！

此外, 为自由职业者板块工作能得到更好的编程实践, 因为任务持续变化, 必须在有限的时间内解决。最后，作为职业开发者，可以为他们自己建立名字，并赚取更多，这样交易者就可以自行按名字选择，并分配个性化的订单给他们。此外，如果要是这样的专家决定要成为一名卖方或信号提供商，这样的名字会有额外的好处！

我们已经创建了自由职业者板块来支持少量交易员需要来自开发者的服务的想法。在 4 年过后，这样的交易者数量急剧增加，他们愿意为他们的订单支付顶级报酬。如果您是一位开发者，并且您还未加入 MQL5，那么您已经严重落伍了！