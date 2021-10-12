개발자의 도움이 왜 필요할까?

알고리즘 트레이딩의 인기가 날로 높아지면서 보다 다양한 기능을 갖춘, 정교한 알고리즘에 대한 수요 또한 늘고 있습니다.

더이상 MACD나 볼린저 밴드를 기반으로 하는 EA가 전부가 아니죠. 투자자들은 여러 시각에서 시장 분석을 수행하는 보다 복합적이고 특수한 애플리케이션을 원합니다. 시그널이 많을수록 거래의 안정성이 높아지니 당연한 일이죠.





코드베이스나 마켓 서비스가 어느 정도 도움이 되긴 하는데요.. 쉽게 접근할 수 있다는 장점은 있지만 아마 원하는 모든 기능을 찾기는 어려울 겁니다. 이 경우 투자자는 구인 서비스를 이용해 MQL5 프로그래머에 원하는 애플리케이션 개발을 부탁할 수 있습니다. 바로 이렇게 말이죠.





사실 프로그래밍 측면에서는 꽤 간단한 일입니다만, 특정 투자자가 원하는 대로 EA를 개발해 줄 수 있느냐가 관건이죠. 그게 바로 고객이 비용을 지불하는 이유니까요. 해당 주문들은 프리랜서 게시판에서 확인 가능합니다. 흥미로운 프로그래밍 과제를 해결하면서 짧은 시간에 돈을 벌 수 있는 좋은 기회죠.

대부분의 경우 애플리케이션을 처음부터 작성하는 것이 아닌 기존의 코드를 수정하는 방식으로 개발이 이루어집니다. 다시 말해, 투자자가 뭔가 마음에 들지 않는 EA 또는 인디케이터를 이용 중인 경우가 많은 거죠. 안정적인 시그널을 더 원한다거나, 자금 관리 시스템을 바꾸고 싶다거나 하는 등이 그 예죠.





프리랜서 게시판에 꽤 많은 업데이트 주문이 올라와 있습니다. 물론 보수는 적지만 일 자체도 훨씬 간단하죠. 한 시간에 50불이면 괜찮지 않나요? 게다가 여러 주문을 한번에 수행할 수 있으니 총 수입이 꽤 많아질 수도 있죠.

과소평가된 커스텀 애플리케이션 시장

코드베이스와 마켓 서비스의 통계를 보면 트레이딩 로봇에 대한 투자자들의 수요가 확실히 높아졌음을 알 수 있습니다. 특히, 프리랜서 게시판 분석 결과에 따르면 일회성 주문 요청이 점점 많아지고 있죠.

지난 4년 간, 프리랜서 서비스를 통해 약 3천 여 명의 투자자들로부터 1만 개 이상의 주문이 쇄도했습니다. 주문이 들어오는 속도가 점점 빨라지면서 커스텀 애플리케이션 시장이 형성되었죠. 그리고 지금까지 약 60만 달러어치의 주문이 처리되었습니다. 꼬박꼬박 주문을 받는 최상위권 개발자들이 그 중 대부분을 맡았죠..

하지만 커스텀 프로그램 개발자들의 수는 281명에 불과했습니다. 대부분의 개발자들이 프리랜서 서비스를 제대로된 수입원으로 생각하지 않았기 때문이죠. 실제로는 최상위권 개발자들이 마켓 서비스의 탑 셀러들만큼 버는데 말이예요!

게다가 프리랜서 서비스를 통한 주문은 워낙 다양하고 또 시간적 제약도 있기 때문에 프로그래밍을 연습하는 데에도 큰 도움이 됩니다. 열심히 활동하면 전문 개발자로서의 이름을 알리는 아주 좋은 기회가 되기도 하고요. 한번 이름을 알리면 마켓 셀러나 시그널 프로바이더로 전환해도 사람들이 알아 보죠.

사실 처음에는 프로그래머들의 도움이 필요한 소수의 투자자들을 위해 프리랜서 서비스를 만들었는데요. 4년 만에 그 규모가 상당히 커졌습니다. 유용한 기회를 놓치고 계시는 거예요!







