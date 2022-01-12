MetaTrader 5 / Sistemi di trading
I trader hanno bisogno di servizi da parte degli sviluppatori?

Il trading algoritmico è diventato più popolare e necessario, il che ha portato naturalmente a una domanda di algoritmi complessi e compiti insoliti.

Oggi, gli EA basati su MACD o Bollinger Bands non sono gli unici ricercati. I trader ora bramano applicazioni più complesse e uniche in grado di effettuare analisi di mercato da diversi punti di vista. Questo è comprensibile: più segnali vengono prodotti da un algoritmo, più affidabile sarà il trading.

Ordini per lo sviluppo di Unique Expert Advisors e Technical Indicators

In una certa misura, applicazioni così complesse sono disponibili nella Code Base o nei Market. Sebbene i trader abbiano un accesso semplice a tali app in un paio di clic, queste app potrebbero non soddisfare tutte le esigenze in pieno. In questo caso, i trader cercano sviluppatori in grado di scrivere un'applicazione desiderata nella sezione MQL5 Freelance e assegna un ordine. Basta come questo:

Ordine per Expert Advisor

In generale, questo tipo di ordine è piuttosto ordinario e semplice in termini di programmazione, ma richiede allo sviluppatore di creare un EA unico per il trader specifico. Apparentemente, per il cliente è più conveniente lavorare con un tale esperto e lui è disposto a pagare per il lavoro. Ci sono molti ordini in quanto tali nel Freelance e questa è una grande opportunità per guadagnare reddito attraverso lavori freelance in breve tempo, risolvendo sfide interessanti e uniche.

In molti casi i trader non hanno bisogno di sviluppare un'applicazione da zero, vogliono solo apportare alcune modifiche ad un codice esistente. In altre parole, un trader può avere un EA o un indicatore in cui qualcosa non va. Ad esempio, manca un indicatore per ricevere segnali più affidabili o i concetti di gestione del denaro devono essere modificati.

Aggiornamento dell'indicatore tecnico

Un discreto numero di tali ordini può anche essere trovato nella sezione freelance. Naturalmente, questi ordini sono di costo inferiore, ma richiedono anche meno lavoro - non è male ottenere $ 50 per un'ora di lavoro. Inoltre, è possibile eseguire più ordini contemporaneamente e i guadagni totali possono essere abbastanza impressionanti.

Market sottovalutato delle applicazioni personalizzate

In termini più ampi di trading algoritmico, le statistiche nella libreria del Code La base e il dimostrano chiaramente che i robot di trading stessi diventano più interessanti per i trader. Allo stesso tempo, l’analisi dei Freelance indica che più trader hanno bisogno dei servizi degli sviluppatori per affrontare sfide uniche una tantum.

Negli ultimi 4 anni, il servizio ha ospitato circa 3.000 trader per i quali sono stati eseguiti più di 10.000 ordini. Il ritmo di creazione di nuovi ordini è in costante crescita, quindi possiamo tranquillamente proclamare che questo è un nuovo mercato emergente di applicazioni personalizzate. Come in ogni mercato, anche questo ha il suo volume - quasi $ 600.000 distribuiti nei portafogli degli sviluppatori. I migliori sviluppatori che eseguono ordini su base regolare hanno ricevuto la maggior parte di questo importo.

Tuttavia, durante questo periodo solo 281 sviluppatori hanno creato programmi personalizzati. Il Freelance è rimasto all'ombra di altri servizi, e molti sviluppatori lo hanno evitato per errore, credendo che non era una fonte seria per il loro reddito. Al contrario, i migliori sviluppatori freelance guadagnano tanto quanto i maggiori programmatori sul Market!

Inoltre, lavorare nel Freelance ti fa fare pratica di programmazione , poiché i lavori sono tutti diversi e devono essere fatti entro un periodo di tempo limitato. Infine, gli sviluppatori possono farsi un nome e una reputazione da professionisti e guadagnare ancora di più, in modo che i trader sapranno riconoscerli in base al loro nome. Inoltre, tale nome darà un ulteriore vantaggio se tale professionista decide di diventare un venditore o un fornitore di segnali!

Abbiamo creato il servizio Freelance con l'idea di supportare di un piccolo numero di trader che avevano bisogno di servizi da parte degli sviluppatori. Dopo 4 anni, il numero di tali trader è drasticamente aumentato e ora sono pronti a pagare molti soldi per i prodotti che ordinano. Se sei uno sviluppatore e sei su MQL5, ti stai perdendo un sacco di occasioni!


Controlla i nuovi ordini nel Freelance



Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/1009

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Ultimi commenti | Vai alla discussione (85)
TheXpert
TheXpert | 30 giu 2014 a 22:38
Arrivano i rappresentanti dei principali fornitori di contenuti con le rivelazioni ))))
Artyom Trishkin
Artyom Trishkin | 30 giu 2014 a 23:25
Dov'è il pomodoro che abbiamo in giro? .....
TheXpert
TheXpert | 1 lug 2014 a 16:42
artmedia70:
Non sto giudicando, tutti vogliono mangiare. Ci sono modi peggiori per fare soldi che vendere illusioni alla gente.
david100
david100 | 20 feb 2016 a 15:26
Grande!
Darkdoji
Darkdoji | 22 ago 2018 a 17:58
Si tratta di una soluzione molto conveniente e adeguata - mi sto preparando a usarla per la prima volta, ma credo che (da tutto ciò che ho letto, sentito e visto) ne varrà la pena. Una cosa, però, è che il service desk potrebbe essere più reattivo. Ho avuto un piccolo problema con il finanziamento del mio conto e l'ho risolto da solo, all'inizio ho cercato di contattare il service desk/supporto ma per due giorni non mi hanno aiutato, poi ho chiamato Cipro e ho ricevuto solo una risposta automatica che mi diceva di scrivere al supporto e l'ho fatto, ma niente supporto. In ogni caso, vorrei solo sottolineare che con l'aumento dell'utilizzo del servizio freelance dovrebbe esserci un supporto più visibile e reattivo da parte del personale del service desk, poiché ci saranno sempre problemi - per lo più molto semplici come il mio per chi è alle prime armi.
