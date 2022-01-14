Yatırımcıların Geliştiricilerin Hizmetlerine İhtiyacı Var mı?

Algoritmik alım satım daha popüler ve gerekli hale geldi; bu da doğal olarak tuhaf algoritmalar ve olağandışı görevler konusunda bir talebe yol açtı.

Bugün, MACD veya Bollinger Bantları tabanlı EA'lar ihtiyaç duyulan tek şey değil. Yatırımcılar artık farklı bakış açılarından piyasa analizi yapan daha karmaşık ve benzersiz uygulamalar için can atıyorlar. Bu anlaşılabilir bir durumdur: Bir algoritma ne kadar çok sinyal üretirse, bir alım satım işlemi o kadar güvenilir olacaktır.





Bir dereceye kadar, bu tür karmaşık uygulamalar Kod Tabanı'nda veya Market'te mevcuttur. Yatırımcılar bu uygulamalara birkaç tıklamayla basit bir şekilde erişebilse de, bu uygulamalar tüm ihtiyaçları tam olarak karşılamayabilir. Bu durumda, yatırımcılar, MQL5 Freelance bölümünde istenen bir uygulamayı yazabilecek ve bir sipariş atayabilecek geliştiriciler ararlar. Sadece şunun gibi :





Genel anlamda, bu tür bir sipariş, programlama açısından oldukça basit ve anlaşılırdır, ancak geliştiricinin belirli bir yatırımcı için benzersiz bir EA oluşturmasını gerektirir. Görünüşe göre, müşteri için böyle bir expert ile çalışmak daha elverişli ve iş için para ödemeye hazır. Freelance bölümünde buna benzer birçok sipariş vardır ve bu, ilginç ve benzersiz bir zorluğu çözerek, Freelance işlerinden kısa sürede gelir elde etmek için mükemmel bir fırsattır.

Çoğu durumda, yatırımcıların sıfırdan bir uygulama geliştirmelerine gerek yoktur, ancak mevcut kodda bazı değişiklikler yapmaları gerekir. Başka bir deyişle, bir yatırımcı bir şeyin tam olarak doğru olmadığı bir EA'ya veya göstergeye sahip olabilir. Örneğin, daha güvenilir sinyaller almak için bir göstergeden yoksundur veya para yönetimi kavramlarının değiştirilmesi gerekir.





Freelance bölümünde de bu tür siparişlerden yeterli miktarda bulunabilir . Elbette ki, bu siparişler daha düşük maliyetlidir, ancak aynı zamanda daha az iş gerektirir - Bir saatlik çalışma için 50 USD almak çok da kötü değil. Ayrıca, anda birkaç siparişi gerçekleştirebilirsiniz ve toplam kazanç oldukça etkileyici olabilir.

Hafife Alınan Özel Market Uygulamaları

Algoritmik alım satımın daha geniş anlamıyla, Kod Tabanı ve Market'taki istatistikler, alım satım robotlarının kendilerinin yatırımcılar için daha ilginç hale geldiğini açıkça göstermektedir. Aynı zamanda, Freelance analizi, daha fazla yatırımcının benzersiz tek seferlik zorlukların üstesinden gelmek için geliştiricilerin hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Son 4 yılda hizmet, 10.000'den fazla sipariş verilmiş olan yaklaşık 3.000 yatırımcıya ev sahipliği yaptı. Yeni siparişler oluşturma temposu sürekli artıyor; bu nedenle bunun yeni bir yükselen özel uygulamalar piyasası olduğunu güvenle açıklayabiliriz. Her piyasada olduğu gibi, bu piyasanın da kendi hacmi var: Geliştiricilerin cüzdanlarına dağıtılmış yaklaşık 600.000 USD. En iyi geliştiriciler siparişleri düzenli olarak yerine getirerek bu tutarın çoğuna sahip oldu.

Ancak, bu süre zarfında yalnızca 281 geliştirici özel programlar oluşturdu. Freelance, daha modern hizmetlerin gölgesinde kaldı ve birçok geliştirici, gelirleri için ciddi bir kaynak olmadığı yanılgısına kapılarak bu hizmeti kullanmaktan kaçındı. Aksine, en iyi Freelance geliştiricileri, Market'taki en iyi satıcılar kadar kazanç sağlıyor!

Ayrıca, görevler sürekli değiştiği ve bunların sınırlı bir zaman dilimi içinde çözülmeleri gerektiği için, Freelance, çalışmak iyi bir programlama uygulaması sunmaktadır. Son olarak, geliştiriciler profesyonel geliştiriciler olarak kendileri için bir ad belirleyebilir ve daha da fazla kazanç sağlayabilirler; böylece yatırımcılar tek başlarına adlarına göre kişiselleştirilmiş siparişler atamayı seçebilirler. Ayrıca, böyle bir profesyonel, satıcı veya sinyal sağlayıcı olmaya karar verirse, bu tip bir ad ek bir fayda sağlayacaktır!

Freelance hizmetini, geliştiricilerin hizmetlerine ihtiyaç duyan az sayıda yatırımcıyı desteklemek amacıyla oluşturduk. 4 yıl sonra, bu tür yatırımcıların sayısı büyük ölçüde arttı ve artık siparişleri için en yüksek tutarları ödemeye hazırlar. Bir geliştiriciyseniz ve MQL5'te değilseniz, ciddi anlamda çok şey kaçırıyorsunuz!







