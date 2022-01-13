Les traders ont-ils besoin de services de la part des développeurs ?

Le trading algorithmique devient plus populaire et nécessaire, ce qui a naturellement conduit à une demande d’algorithmes exotiques et de tâches inhabituelles.

Aujourd’hui, les CA basés sur la MACD ou les bandes de Bollinger ne sont pas les seuls recherchés. Les traders ont maintenant soif d’applications plus complexes et uniques qui effectuent une analyse du marché à partir de différents points de vue. C’est compréhensible : plus un algorithme produit de signaux, plus fiable un trade sera.





Dans une certaine mesure, ces applications complexes sont disponibles dans la Base de code des scripts ou sur le MetaTrader. Bien que les traders aient un accès simple à ces applications dans un en quelques clics, ces applications peuvent ne pas satisfaire tous les besoins dans leur intégralité. Dans ce cas, les traders recherchent des développeurs qui peuvent écrire une application souhaitée dans la section MQL5 Freelance et attribuez un ordre. Il suffit comme ceci:





D’une manière générale, ce genre d’ordre est assez ordinaire et simple en termes de programmation, mais cela nécessite que le développeur crée un EA unique pour le trader spécifique. Apparemment, pour le client, il est plus pratique de travailler avec un tel expert et il est prêt à payer pour le travail. Il existe de nombreuses ordres en tant que tels dans le Freelance , et c’est une excellente occasion pour gagner un revenu grâce à des emplois indépendants en peu de temps, résolvant un problème intéressant et un défi unique.

Dans de nombreux cas, les traders n’ont pas besoin de développer une application à partir de zéro, mais ont besoin d’apporter quelques modifications au code existant. En d’autres termes, un trader peut avoir un EA ou un indicateur dans lequel il y a quelque chose d’anormal. Par exemple, il manque un indicateur pour recevoir des signaux plus fiables, ou les concepts de gestion de l’argent doivent être modifiés.





Un nombre décent de ces commandes peut également être trouvé dans la section Freelance . Bien sûr, ces ordres sont moins coûteux, mais nécessitent également moins de travail - ce n’est pas trop mal d’obtenir 50 $ pour une heure de travail. En plus, vous pouvez exécuter plusieurs ordres simultanément, et les gains totaux peuvent être assez impressionnant.

Marché sous-évalué des applications personnalisées

En termes plus larges de trading algorithmique, les statistiques de la scripts et le MetaTrader démontrent clairement que les robots de trading deviennent eux-mêmes plus intéressant pour les traders. Dans le même temps, l’analyse Freelance indique que plus de traders ont besoin des services des développeurs pour relever des défis ponctuels uniques.

Au cours des 4 dernières années, le service a accueilli environ 3 000 traders pour qui plus de 10 000 ordres ont été exécutées. Le rythme de la création de nouveaux ordres ne cesse de croître, afin que nous puissions affirmer en toute sécurité qu’il s’agit d’un nouveau marché émergent d’applications personnalisées. Comme dans tous les marchés, celui-ci a également son propre volume - près de 600 000 $ répartis sur les bourses des développeurs. Les meilleurs développeurs exécutant des ordres sur une base régulière ont reçu la plus grande part de ce montant.

Cependant, pendant ce temps, seuls 281 développeurs ont créé des programmes personnalisés. . Le Freelance est resté dans l’ombre des services plus rationalisés , et de nombreux développeurs l’ont évité par erreur, croyant qu’il n’était pas une source sérieuse de revenus. Au contraire, les meilleurs développeurs freelance gagnent autant que les meilleures vendeurs sur le marché !

De plus, travailler dans le Freelance donne une bonne pratique de programmation , puisque les tâches varient constamment et doivent être résolues dans un délai limité. Enfin, les développeurs peuvent établir un nom pour eux-mêmes en tant que développeurs professionnels et gagner encore plus, de sorte que les traders choisiront eux-mêmes de leur attribuer des ordres personnalisés par nom. En outre, un tel nom donnera un avantage supplémentaire si un tel professionnel décide de devenir vendeur ou fournisseur de signaux !

Nous avons créé le service Freelance avec une idée pour soutenir un petit nombre de traders ayant besoin de services de développeurs. Après 4 ans, le nombre de ces vendeurs a considérablement augmenté, et ils sont prêts à payer le prix fort pour leurs ordres. Si vous êtes un développeur et que vous n’êtes pas sur MQL5, vous passez sérieusement à côté !







