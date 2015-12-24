トレーダーは開発者によるサービスを必要とするのでしょうか?

アルゴリズムによるトレードが人気になり求められ、珍しいアルゴリズムや変わった作業への需要につながりました。

今日では、MACDやBollinger Bandsに基づくEAのみが追求されるというわけではありません。トレーダーは、様々な視点から市場を分析する、より複雑で独特なアプリケーションを求めています。これは理解できるもので、より多くのシグナルをアルゴリズムが生成すれば、トレーダーはより信頼することができます。

ある程度、そのような複雑なアプリケーションは、 Code BaseやMarketにて取得できます。トレーダーは、これらのアプリケーションに数クリックでアクセスできますが、これらは完全に彼らの要求を満たすことができないこともあります。その場合、トレーダーは、MQL5 Freelanceセクションにて望ましいアプリケーションを作成できる開発者を探し、注文を行います。 このように行います:

一般的に言うと、この種類の注文はプログラミングの観点からは普通で、率直なものですが、開発者は特定のトレーダーにためにユニークなEAを作成する必要があります。明らかに、顧客にとっては、そのような専門家と協働する方が都合が良く、仕事に対して支払いたいと思います、Freelanceセクションではたくさんの注文があり、興味深くユニークなチャンレジを解決しながら、短期間でFreelanceジョブを通して収入を得ることができます。

トレーダーは０からアプリケーションを開発する必要のないものの、既存のコードに少し手を加える必要があります。言い換えれば、トレーダーは少し正しくないインジケーターやEAを持つことができます。例えば、より多くの信頼できるシグナルを持つためのインジケーターを失い、資金管理のコンセプトが変更される必要ができてきます。

そのような注文がたくさんFreelanceセクションにあります。もちろん、これらの注文は低コストですが、作業量も少ないです - １時間の仕事で$50も得られるのは悪くありません。さらに、同時にいくつかの注文をこなすことができ、合計の収入はかなり良いものになります。

過小評価されたカスタムアプリケーションマーケット

アルゴリズムによるトレーディングという広義な観点において、Code Base やMarketにおける統計が明白にトレーディングシステムがトレーダーにとってとても興味深いものであるということを示しています。同時に、Freelance分析によれば、より多くのトレーダーが一時的なユニークな困難を解決するために開発者のサービスを必要とすると示しています。

ここ４年間、約3000トレーダーへのサービスを提供し、10,000以上の注文が実行されてきました。新規注文を作成するペースは断続的に向上し、新しくカスタムアプリケーションの市場が拡大していると言うことができます。すべての市場と同様、ほぼ$600,000もの額が開発者の財布に広がっています。規則的に注文をこなすトップの開発者はこの額の大半を得ています。

しかし、この期間にて281の開発者のみしかカスタムプログラムを作成していません。フリーラウンスは、より合理化されたサービスの陰にとどまり、多くの開発者は、それが収入の重要な源であると信じず、誤って避けてしまっていました。逆にトップのフリーランス開発者はMarketと同様の額を稼いでいます。

さらに、Freelanceにて働くことは、作業は常に変化し限られた時間のなかで解決しなければならないので、よいプログラミングの練習になります。最後に、開発者はプロの開発者として名声を確立し、さらに稼げるようになり、トレーダーは指名して注文を行うことができます。さらに、そのようなプロの開発者が売り手やシグナルプロバイダーになれば、追加の利益が提供されます。

開発者からのサービスを必要とする少数のトレーダーをサポートするという考えのもと、Freelanceサービスを作成しました。４年後、そのようなトレーダーの数は急激に増え、注文に多くを支払います。あなたが開発者で、MQL5を利用していないのであれば、損していますよ！