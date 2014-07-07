Indicador para gráfico Renko
Introdução
Os artigos Indicador para o gráfico de Ponto e Figura e Indicador para representação do gráfico Kagi descrevem o início dos indicadores gráficos Ponto e Figura e "Kagi". Vamos estudar uma das formas de programação para criar um gráfico Renko.
O nome "Renko" é derivado da palavra japonesa "renga", ou seja, tijolo. O gráfico Renko é construído a partir de uma série de tijolos determinados pelas flutuações no preço. Quando um preço aumenta, um tijolo é colocado acima no gráfico e com os preços em queda, um tijolo é adicionado abaixo. "Renko" significa um "ritmo lento" em japonês. O gráfico Renko nasceu no Japão, provavelmente em algum lugar no século 19. Os EUA e a Europa ouviram pela primeira vez sobre o assunto depois que Steeve Nison o publicou em 1994 no seu livro, Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed.
O gráfico Renko como mencionado acima ignora a linha do tempo e se preocupa apenas com o movimento dos preços. Ao contrário do gráfico ponto e figura, o Renko coloca cada "tijolo" em nova coluna (em novo plano vertical), de resto eles têm um método de criação comum: tamanho de um "tijolo" ("ponto", "figura ") é fixo, a análise dos preços e as figuras de revestimento são feitas de uma maneira semelhante.
Então, o gráfico Renko é um conjunto de barras verticais ("tijolos"). Tijolos brancos (ocos) são usados com a direção da tendência para cima, enquanto tijolos pretos (cheios) são usados na tendência para baixo. A construção é regulada com o comportamento dos preços. O preço tomado do período atual é comparado com a mínima e máxima do tijolo anterior (branco ou preto). Se os ativos fecham acima de seu preço de abertura, um tijolo oco (branco) é desenhado com a parte inferior do corpo representando o preço de abertura e a parte superior do corpo representando o preço de fechamento. Se os ativos fecham abaixo de seu preço de abertura, um tijolo oco (branco) é desenhado com a parte superior do corpo representando o preço de abertura e a parte inferior do corpo representando o preço de fechamento.
O primeiro tijolo do gráfico é desenhado dependendo do comportamento do preço, o preço de abertura da barra é levado para a máxima e a mínima do tijolo anterior.
Um exemplo padrão de gráfico Renko, Fig. 1:
Fig. 1. Um exemplo de gráfico Renko padrão
1. Exemplo gráfico
Um gráfico Renko padrão é elaborado com base no preço de fechamento. Primeiro, selecione o timeframe e o tamanho da caixa.
Neste exemplo, o EURUSD (timeframe H4) é usado com um tamanho da caixa de 30 pontos. O resultado do gráfico Renko de 03.01.2014 a 31.01.2014 (cerca de um mês) é mostrado na fig. 2, à esquerda o gráfico normal com timeframe (na imagem pode ser vista a extensão horizontal dos tijolos renko), à direita é visto o resultado da criação do gráfico Renko:
Fig.2. O resultado do gráfico Renko no EURUSD (H4, a caixa é de 30 pontos)
Vamos dar uma olhada no princípio da criação do gráfico. Na fig. 2, linhas horizontais vermelhas mostram o tamanho de cada tijolo de acordo com mudanças no preço (30 pontos), linhas de cor azul indicam as datas mais interessantes.
Como você pode ver no gráfico, no final de 03.01.2014, um candle fecha abaixo de 1.3591 com intervalos previamente definidos de preços (linhas horizontais vermelhas) a 1.3589 (preço assinalado), criando um tijolo de baixa no gráfico.
Depois que o preço anda lateralmente (não fecha abaixo ou acima de 1.3561), ele é aberto às 20:00 do dia 10.01.2014 (o candle criado fecha às 16:00) e fecha (acima de 1.3651) a 1.3663 (preço assinalado). Então o preço volta a andar lateralmente até às 20:00 do dia 14.01.2014 (o candle criado fecha às 16:00), onde supera a faixa de preço, criando um novo tijolo e fechando em 1.3684.
Então você testemunha um decremento (downtick) onde o preço rompe para baixo quatro vezes no gráfico. Às 12:00 do dia 23.01.2014 (o candle criado fecha às 08:00), há uma quebra para cima de duas variações de preços que por sua vez abrem dois tijolos, fechando no preço 1.3639. O primeiro tijolo é claramente visível, o segundo é puxado numa linha vertical de comprimento (devido à abertura simultânea com o primeiro tijolo). A construção continua com os mesmos princípios.
2. Princípio do gráfico Renko
Ao desenvolver este indicador todas as funções foram implementadas de forma tão independente quanto possível. Um dos objetivos principais foi maximizar o potencial do indicador para conduzir facilmente a análise de mercado.
Os cálculos não são feitos dentro do timeframe escolhido no terminal do cliente, ou seja, o prazo é selecionado nas configurações e independentemente do timeframe em que o indicador foi lançado, ele irá mostrar os dados inseridos nos parâmetros. Isso pode ser conseguido através da cópia dos dados do período chamado dentro dos arrays de buffer separados, cálculos posteriores são feitos e o buffer de saída do indicador é preenchido.
O gráfico Renko padrão é construído de acordo com o Fechamento (Close) dos preços, no entanto os valores da Abertura (Open), Máxima (High)e Minima (Low) são usados para melhorar a análise.
Os tijolos no gráfico Renko são semelhantes em tamanho, é útil conhecer os pontos mais dinâmicos do mercado impulsionados pelo comportamento dos preços fortes (em alguns tijolos). Para este efeito, há uma indicação (desativada) representando uma pequena sombra vertical (como no Candle Japonês) de um tijolo que aumenta ou diminui no último nível do tijolo do timeframe da barra escolhida.
A possibilidade de construir um ZigZag no gráfico principal expande a análise gráfica.
Fig. 3 - Representa o indicador com funcionalidade completa:
Figura 3 O indicador para o gráfico EURUSD (Diário, o passo é de 25 pontos)
3. Código e algoritmo do indicador
O código de indicador é bem grande, uma vez que é construído com 900 linhas. Como mencionado anteriormente, muitas funções separadas podem complicar a compreensão do algoritmo. Algumas das funções do artigo anterior serão usadas como base. Em caso de mal-entendido quanto a alguns aspectos, você pode verificar o artigo Indicador para representação de gráfico Kagi ou me enviar um e-mail.
Cada função do código vai ser explicado no artigo. As funções serão descritas no local.
3.1. Parâmetros de entrada do indicador:
O gráfico Renko é o intervalo de tijolos acima e abaixo de cores diferentes. Este tipo de construção requer apenas cinco buffers combinados com uma construção gráfica de "candles coloridos". Quatro buffers recolhem os dados necessários para o cálculo do indicador.
Veja os parâmetros de entrada (25), divididos em grupos.
- step - o tamanho ou o passo do tijolo;
- type_step - tipo de passo, em pontos ou em porcentagem (neste último o cálculo depende do preço atual);
- magic_numb - um número mágico necessário para distinguir os objetos e para removê-los do gráfico;
- levels_number - níveis (0 - Não níveis) para dividir tijolos na janela do indicador;
- levels_color - cor dos níveis na janela do indicador;
- time_frame - usado para definir o timeframe para a construção do gráfico;
- time_redraw - tempo de atualização do gráfico;
- first_date_start - data para começar a plotagem do gráfico;
- type_price - tipos de preço para construção: Fechamento - O método padrão com base no fechamento do preço; Abertura - preço de abertura; Máxima - maior extremo do preço e Minima - menor extremo do preço;
- shadow_print - Se você definir a opção como verdadeira (true), sombras representam a máxima ou mínima na abertura de vários tijolos;
- filter_number - valor dos tijolos utilizado para reversão do gráfico (uma opção extra responsável pelo número de tijolos necessários para reverter o gráfico);
- zig_zag - usada para desenhar ZigZags no gráfico principal (um desenho extra no gráfico principal que facilita uma análise ou usado para atualização do gráfico);
- zig_zag_shadow - usada para desenhar ZigZags de acordo com as máxima e mínimas dos preços (usa as máximas e mínimas mais próximas dos preços para a construção dos pontos finais zigzags);
- zig_zag_width - largura da linha ZigZag;
- zig_zag_color_up - cor da linha ZigZag para cima;
- zig_zag_color_down - cor da linha ZigZag para baixo;
- square_draw - usada para desenhar os tijolos no gráfico principal (neste modo, você pode ver os movimentos dos preços com tijolos abertos);
- square_color_up - cor de tijolo no gráfico principal para cima;
- square_color_down - cor de tijolo no gráfico principal para baixo;
- square_fill - preenchimento da cor no tijolo no gráfico principal;
- square_width - largura da linha do tijolo no gráfico principal;
- frame_draw - usado para desenhar os quadros de tijolos (representa as bordas dos tijolos, é uma opção extra raramente usada);
- frame_width - largura da linha dos tijolos;
- frame_color_up - cor das bordas superiores dos tijolos;
- frame_color_down - cor das bordas inferiores dos tijolos;
Em seguida, o código declara os buffers: cinco buffers principais são usados para o desenho gráfico, enquanto quatro são usados para armazenamento do projeto e dados de cálculo. Price[] - buffer para armazenar a copia dos preços utilizados para a construção, Date[] - buffer para armazenar dados copiados e usado para desenhar no gráfico principal, Price_high[] e Price_low[] - buffers para armazenar os valores das máximas e mínimas aplicados nos desenhos ZigZags no gráfico principal.
Depois de calcular os arrays de buffers, as variáveis das funções auxiliares são declaradas: func_draw_renko, func_draw_zig_zag, func_draw_renko_main_chart. Elas serão explicadas mais tarde.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ABCR.mq5 | //| Azotskiy Aktiniy ICQ:695710750 | //| https://www.mql5.com/ru/users/Aktiniy | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Auto Build Chart Renko #property copyright "Azotskiy Aktiniy ICQ:695710750" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/Aktiniy" #property version "1.00" #property description "Auto Build Chart Renko" #property description " " #property description "This indicator used to draw Renko chart in the indicator window, and in the main chart window" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 9 #property indicator_plots 1 //--- plot RENKO #property indicator_label1 "RENKO" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color1 clrRed,clrBlue,C'0,0,0',C'0,0,0',C'0,0,0',C'0,0,0',C'0,0,0',C'0,0,0' #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- construction method enum type_step_renko { point=0, // Point percent=1, // Percent }; //--- type of price enum type_price_renko { close=0, // Close open=1, // Open high=2, // High low=3, // Low }; //--- input parameters input double step=10; // Step input type_step_renko type_step=point; // Type of step input long magic_numb=65758473787389; // Magic number input int levels_number=1000; // Number of levels (0-no levels) input color levels_color=clrLavender; // Color of levels input ENUM_TIMEFRAMES time_frame=PERIOD_CURRENT; // Calculation period input ENUM_TIMEFRAMES time_redraw=PERIOD_M1; // Chart redraw period input datetime first_date_start=D'2013.09.13 00:00:00'; // Start date input type_price_renko type_price=close; // Price for construction input bool shadow_print=true; // Show shadows input int filter_number=0; // Bricks number needed to reversal input bool zig_zag=true; // Whether ZigZag should be drawn on the main chart input bool zig_zag_shadow=true; // Draw ZigZag at highs and lows of the price input int zig_zag_width=2; // ZigZag line width input color zig_zag_color_up=clrBlue; // ZigZag up line color input color zig_zag_color_down=clrRed; // ZigZag down line color input bool square_draw=true; // Whether bricks should be drawn on the main chart input color square_color_up=clrBlue; // Up brick color on the main chart input color square_color_down=clrRed; // Down brick color on the main chart input bool square_fill=true; // Brick filling on the main chart input int square_width=2; // Brick line width on the main chart input bool frame_draw=true; // Whether to draw frames of the bricks input int frame_width=2; // Brick frame line width input color frame_color_up=clrBlue; // Up brick frames color input color frame_color_down=clrRed; // Down brick frames color //--- indicator buffers double RENKO_open[]; double RENKO_high[]; double RENKO_low[]; double RENKO_close[]; double RENKO_color[]; double Price[]; // copy price data to the buffer double Date[]; // copy data to the buffer double Price_high[]; // copy high prices to the buffer double Price_low[]; // copy low prices to the buffer //--- calculation buffer arrays double up_price[]; // up brick price double down_price[]; // down brick price char type_box[]; // brick type (up, down) datetime time_box[]; // brick copy time double shadow_up[]; // up high price double shadow_down[]; // down low price int number_id[]; // Index of Price_high and Price_low arrays //--- calculation global variables int obj=0; //variable for storing number of graphics objects int a=0; // variable to count bricks int bars; // number of bars datetime date_stop; // current data datetime date_start; // start date variable, for calculations bool date_change; // variable for storing details about time changes
3.2. Inicializador do Indicator
Os Buffers do indicador são limitados pelos arrays dinâmicos unidimensionais, endereçando também as séries temporais, são definidos nos buffers INDICATOR_DATA e INDICATOR_COLOR_INDEX. Os endereçamentos dos arrays dinâmicos de intervalo (Price[] Data[], Price_high[], Price_low[]) são deixados sem alterações, uma vez que somente são usados para armazenar dados.
Os valores que não são exibidos no gráfico são definidos. Então o nome é atribuído ao indicador, a precisão de exibição é definida e mostrado os valores numéricos vigentes na janela do indicador.
Depois disso o valor da variável date_start (data para iniciar cálculos) é atribuído. O valor de entrada não é usado, pois o gráfico pode ser demasiadamente pesado para o buffer do indicador. A data de início é corrigida e a customização é anunciada. A função da análise de data de início ou "func_calc_date_start" realiza as correções de tempo.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,RENKO_open,INDICATOR_DATA); ArraySetAsSeries(RENKO_open,true); SetIndexBuffer(1,RENKO_high,INDICATOR_DATA); ArraySetAsSeries(RENKO_high,true); SetIndexBuffer(2,RENKO_low,INDICATOR_DATA); ArraySetAsSeries(RENKO_low,true); SetIndexBuffer(3,RENKO_close,INDICATOR_DATA); ArraySetAsSeries(RENKO_close,true); SetIndexBuffer(4,RENKO_color,INDICATOR_COLOR_INDEX); ArraySetAsSeries(RENKO_color,true); //--- SetIndexBuffer(5,Price,INDICATOR_CALCULATIONS); // initialize price buffer SetIndexBuffer(6,Date,INDICATOR_CALCULATIONS); // initialize data buffer SetIndexBuffer(7,Price_high,INDICATOR_CALCULATIONS); // initialize high price SetIndexBuffer(8,Price_low,INDICATOR_CALCULATIONS); // initialize low price //--- set data which will not be drawn PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0); //--- set the indicator appearance IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"ABCR "+IntegerToString(magic_numb)); // indicator name //--- display accuracy IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); //--- prohibit display of the results of the indicator current values PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHOW_DATA,false); //--- assign start date variable value date_start=first_date_start; //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
3.3. A análise do cálculo da função da data inicial
A função é pequena e constituída principalmente por um loop. São apenas dois parâmetros de entrada - inicializa a definição da data inicial e calcula o final da data (a data atual). A data inicial é alterada na função e apresentada como uma resposta.
O corpo da função começa a partir da medição do array de buffer recebedor (todos os buffers têm o mesmo tamanho que é igual ao número de barras do timeframe selecionado). Em seguida, uma série de barras é mensurada no timeframe selecionado.
Número de barras do timeframe escolhido e tamanho do array de buffer são comparados na condição de loop. Se você tem mais barras, ou seja, elas não podem ser colocadas todas no array de buffer, o timeframe é abreviado em 10 dias, significando que 10 dias são adicionados na análise da data inicial. Isto continua até que o array de buffer possa incluir todos os dados das barras. A função retorna a data calculada.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func Calculate Date Start | //+------------------------------------------------------------------+ datetime func_calc_date_start(datetime input_data_start,// initially start date set datetime data_stop) // calculation end date (current date) //--- { int Array_Size=ArraySize(Price); int Bars_Size=Bars(_Symbol,time_frame,input_data_start,data_stop); for(;Bars_Size>Array_Size;input_data_start+=864000) // 864000 = 10 days { Bars_Size=Bars(_Symbol,time_frame,input_data_start,data_stop); } return(input_data_start); //--- }
3.4. A função de cópia de dados
Em primeiro lugar, os dados são copiados com as funções de cópia de dados (func_copy_price e func_copy_date).
Vamos considerar a função de cópia do preço, func_copy_price, ela permite a cópia do array de Abertura, Fechamento, Máxima e Mínima do preço no período e timeframe definido. Em caso de uma cópia bem-sucedida a função retorna "verdadeira".
No início da chamada da função o valor falso é inicializado, então uma variável de desfecho dos dados copiados é inicializada e um valor negativo é atribuído. O price_interim[], um array comum para armazenar cópias de dados temporários e a variável bars_to_copy são declarados para evitar a economia dos dados copiados.
Além disso, a função redefine variáveis anteriormente declaradas para armazenar os dados copiados, calcula o número de barras no timeframe de acordo com o preço escolhido (0-Fechamento, 1-Abertura, 2-Máxima e 3-Mínima) e uma declaração do operador switch atribui o valor dos dados previamente copiados nas variáveis de preços bars_copied. Depois o número de dados a ser copiado é calculado. Se os dados foram copiados anteriormente, a última informação da barra copiada é excluída para evitar alterações no gráfico.
Uma cópia do switch dos dados de preços é necessário para o array de tempo price_interim[]. Após isso, o resultado da cópia é verificado e um switch preenche as cópias das variáveis de dados.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func Copy Price | //+------------------------------------------------------------------+ bool func_copy_price(double &result_array[], ENUM_TIMEFRAMES period,// Timeframe datetime data_start, datetime data_stop, char price_type) // 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low { //--- int x=false; // Variable for answering int result_copy=-1; // copied data number //--- static double price_interim[]; // Temporal dynamic array for storing copied data static int bars_to_copy; // number of bars to copy static int bars_copied_0; // number of copied bars from Close start date static int bars_copied_1; // number of copied bars from Open start date static int bars_copied_2; // number of copied bars from High start date static int bars_copied_3; // number of copied bars from Low start date static int bars_copied; // number of copied bars from the common variable start date //--- variables reset due to changes in a start date if(date_change==true) { ZeroMemory(price_interim); ZeroMemory(bars_to_copy); ZeroMemory(bars_copied_0); ZeroMemory(bars_copied_1); ZeroMemory(bars_copied_2); ZeroMemory(bars_copied_3); ZeroMemory(bars_copied); } //--- get an information about the current bars number on the timeframe bars_to_copy=Bars(_Symbol,period,data_start,data_stop); //--- assign a copied function value to a common variable switch(price_type) { case 0: //--- Close bars_copied=bars_copied_0; break; case 1: //--- Open bars_copied=bars_copied_1; break; case 2: //--- High bars_copied=bars_copied_2; break; case 3: //--- Low bars_copied=bars_copied_3; break; } //--- calculate number of bars required to be copied bars_to_copy-=bars_copied; //--- if it is not the first time the data has been copied if(bars_copied!=0) { bars_copied--; bars_to_copy++; } //--- change the size of the recieving array ArrayResize(price_interim,bars_to_copy); //--- copy data to the recieving array switch(price_type) { case 0: //--- Close { result_copy=CopyClose(_Symbol,period,0,bars_to_copy,price_interim); } break; case 1: //--- Open { result_copy=CopyOpen(_Symbol,period,0,bars_to_copy,price_interim); } break; case 2: //--- High { result_copy=CopyHigh(_Symbol,period,0,bars_to_copy,price_interim); } break; case 3: //--- Low { result_copy=CopyLow(_Symbol,period,0,bars_to_copy,price_interim); } break; } //--- check the result of data copying if(result_copy!=-1) // if copying to the intermediate array is successful { ArrayCopy(result_array,price_interim,bars_copied,0,WHOLE_ARRAY); // copy the data from the temporary array to the main one x=true; // assign the positive answer to the function bars_copied+=result_copy; // increase the value of the processed data } //--- return the information about the processed data with one of the copied variables switch(price_type) { case 0: //--- Close bars_copied_0=bars_copied; break; case 1: //--- Open bars_copied_1=bars_copied; break; case 2: //--- High bars_copied_2=bars_copied; break; case 3: //--- Low bars_copied_3=bars_copied; break; } //--- return(x); }
A função de cópia de dados ou "func_copy_date". O código de função é a semelhança da unidade acima mencionada, a diferença está no tipo dos dados copiados.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func Copy Date | //+------------------------------------------------------------------+ bool func_copy_date(double &result_array[], ENUM_TIMEFRAMES period,// timeframe datetime data_start, datetime data_stop) { //--- int x=false; // variable for answer int result_copy=-1; // number of copied data static datetime time_interim[]; // temporaty dynamic array for storing the copied data static int bars_to_copy; // bars number required to be copied static int bars_copied; // copied bars with start date //--- variables reset due to the start date change if(date_change==true) { ZeroMemory(time_interim); ZeroMemory(bars_to_copy); ZeroMemory(bars_copied); } //--- bars_to_copy=Bars(_Symbol,period,data_start,data_stop); // Find out the current number of bars on the time interval bars_to_copy-=bars_copied; // Calculate the number of bars to be copied //--- if(bars_copied!=0) // If it is not the first time the data has been copied { bars_copied--; bars_to_copy++; } //--- ArrayResize(time_interim,bars_to_copy); // Change the size of the receiving array result_copy=CopyTime(_Symbol,period,0,bars_to_copy,time_interim); //--- if(result_copy!=-1) // If copying to the intermediate array is successful { ArrayCopy(result_array,time_interim,bars_copied,0,WHOLE_ARRAY); // Copy the data from the temporary array to the main one x=true; // assign the positive answer to the function bars_copied+=result_copy; // Increase the value of the processed data } //--- return(x); }
3.5. Cálculo dos tijolos
Verifica-se que partir dos parâmetros do indicador, um tamanho de tijolo pode ser definido tanto em pontos como em percentual sobre o preço vigente. Pontos é um valor fixo, mas como o cálculo percentual ocorre? Para esta finalidade, existe a função de cálculo dos tijolos chamada de "func_calc_dorstep".
Há três parâmetros de entrada: o preço vigente (para calcular o percentual sobre o preço, se o tamanho do tijolo for em percentual), o método de cálculo (pontos ou percentual) e o tamanho do passo (definida com um valor que pode ser em pontos ou percentual).
No início da função, a variável para a resposta é inicializada pelo tipo double e dependendo do método de cálculo escolhido pela declaração da condicional, if-else é atribuído em pontos. Então a variável resposta é convertida para o tipo int para manter o valor inteiro, mesmo que os cálculos resultem num valor não integral.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func Calculate Doorstep | //+------------------------------------------------------------------+ int func_calc_dorstep(double price, // price char type_doorstep,// step type double doorstep) // step { double x=0; // variable for answer if(type_doorstep==0) // If the calculation is to be performed in points { x=doorstep; } if(type_doorstep==1) // If the calculation is to be performed in percentage { x=price/_Point*doorstep/100; } return((int)x); }
3.6. A função principal - ordenação do gráfico Renko
A principal função de ordenação do gráfico Renko - "func_draw_renko". Esta função é a responsável pelos buffers grafical (buffers de indicador) e preenchimento dos cálculos dos arrays de buffers. Cálculo de buffers para armazenar as informações de cada tijolo.
Os parâmetros de entrada da função são arrays de preços e dados de construção das barras. Aqui você encontra informações sobre o tipo de passo e seu parâmetro, o filtro inverso e o parâmetro de desenho das sombras.
A função pode ser dividido em duas partes: uma parte com o número de cálculo dos tijolos e outra para cálculo de preenchimento de buffers grafical.
No início da função os buffers são resetados pelo switch, deligando caixas vazias. Mais tarde variáveis auxiliares são inseridas: variável "doorstep_now" é utilizada para o passo (usada para alterar o tamanho na etapa percentual), "point_go" armazena informações sobre a distância entre o último tijolo construído, variável "a" é utilizada para o cálculo dos tijolos, "up_price_calc" e "down_price_calc" - análise das últimas máximas e mínimas dos preços, "type_box_calc" - o último tipo de tijolo analisado (acima ou abaixo).
Ambos partes da função consistem num loop, a segunda parte completa a primeira analisando o processo em detalhes.
O primeiro loop é processado através de todos os valores copiados, o valor das "barras" é responsável por um número de dados copiados (é calculado na função "func_concolidation", a ser considerada mais adiante). Outras informações sobre o loop da função começam nos cálculos do tamanho dos tijolos. Uma vez que cada barra tem um preço diferente de fechamento, se o passo percentual é usado, ele deve ser calculado para cada barra separadamente.
A condicional se declara verificando a direção dos preços, onde o preço tem que passar um ou mais passos distantes. Após o movimento do preço com a direção determinada, a condição do movimento anterior (o último tijolo) é conferida. Isto é feito porque os parâmetros do indicador incluem o parâmetro de filtro (número de tijolos necessários para a reversão). Depois que todas as condições são conferidas o loop é iniciado, ele é processado muitas vezes conforme os tijolos representam o movimento do preço corrente.
As barras sao calculadas, os cálculos dos arrays de buffers são alterados em tamanho e eles são resetados. Depois disso, nos primeiros (utilizado durante a primeira comparação) arrays de cálculo são atribuídos valores primários.
Se o número máximo possível de barras apresentado é menor do que o maior número possível de tijolos, tijolos extras são calculados e uma mensagem sobre o valor baixo é apresentada. Isto tem por objetivo impedir a exibição errado do gráfico.
A variável de cálculo do número de tijolos é resetada e inicia o loop principal. Ao contrário do ciclo anterior, o loop principal também é responsável pelo preenchimento de cálculo dos arrays de buffer e contra reposição dos tijolos.
No final da função, os buffers grafical são preenchidos.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func Draw Renko | //+------------------------------------------------------------------+ void func_draw_renko(double &price[], // prices array double &date[], // date array int number_filter, // bricks number for reversal bool draw_shadow, // draw shadow char type_doorstep,// step type double doorstep) // step { //--- arrays reset //--- drawing buffer arrays ZeroMemory(RENKO_close); ZeroMemory(RENKO_color); ZeroMemory(RENKO_high); ZeroMemory(RENKO_low); ZeroMemory(RENKO_open); //--- additional variables int doorstep_now; // current step int point_go; // passed points //--- additional variables for bricks number calculating a=0; double up_price_calc=price[0]; double down_price_calc=price[0]; char type_box_calc=0; for(int z=0; z<bars; z++) //---> bricks calculating loop { //--- calculate step according to the current price doorstep_now=func_calc_dorstep(price[z],type_doorstep,doorstep); //--- if price rises if((price[z]-up_price_calc)/_Point>=doorstep_now) { //--- calculate points passed point_go=int((price[z]-up_price_calc)/_Point); //--- prices was rising or unknown price behavour if(type_box_calc==1 || type_box_calc==0) { for(int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { //--- add the next brick a++; //--- add value of the next brick low price down_price_calc=up_price_calc; //--- add value of the next brick up price up_price_calc=down_price_calc+(doorstep_now*_Point); //--- set the brick type (up) type_box_calc=1; } } //--- price went down if(type_box_calc==-1) { if((point_go/doorstep_now)>=number_filter) { for(int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { //--- add the next brick a++; //--- set the next brick down price down_price_calc=up_price_calc; //--- set the next brick up price up_price_calc=down_price_calc+(doorstep_now*_Point); //--- set the brick type (up) type_box_calc=1; } } } } //--- if the price moves downwards if((down_price_calc-price[z])/_Point>=doorstep_now) { //--- calculate the points passed point_go=int((down_price_calc-price[z])/_Point); //--- if the price went downwards or the direction is unknown if(type_box_calc==-1 || type_box_calc==0) { for(int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { //--- add the next brick a++; //--- set the next brick low price value up_price_calc=down_price_calc; //--- set the next brick up price value down_price_calc=up_price_calc-(doorstep_now*_Point); //--- set the britck type (up) type_box_calc=-1; } } //--- the price moved upwards if(type_box_calc==1) { if((point_go/doorstep_now)>=number_filter) { for(int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { //--- add the next brick a++; //--- set the next brick down price value up_price_calc=down_price_calc; //--- set the next brick up price value down_price_calc=up_price_calc-(doorstep_now*_Point); //--- set the brick type (up) type_box_calc=-1; } } } } } //---< bricks calculate loop //--- calculate the number of display bars int b=Bars(_Symbol,PERIOD_CURRENT); //--- resize arrays ArrayResize(up_price,b); ArrayResize(down_price,b); ArrayResize(type_box,b); ArrayResize(time_box,b); ArrayResize(shadow_up,b); ArrayResize(shadow_down,b); ArrayResize(number_id,b); //--- resize calculation buffers array ZeroMemory(up_price); ZeroMemory(down_price); ZeroMemory(type_box); ZeroMemory(time_box); ZeroMemory(shadow_up); ZeroMemory(shadow_down); ZeroMemory(number_id); //--- fill arrays with the initial values up_price[0]=price[0]; down_price[0]=price[0]; type_box[0]=0; //--- calculate odd bricks number int l=a-b; int turn_cycle=l/(b-1); int turn_rest=(int)MathMod(l,(b-1))+2; int turn_var=0; //--- message of partially displayed bricks if(a>b)Alert("More bricks than can be placed on the chart, the step is small"); a=0; //--- reset bricks claculating variable for(int z=0; z<bars; z++) //---> Main loop { //--- calculate the step according to the price doorstep_now=func_calc_dorstep(price[z],type_doorstep,doorstep); //---if the price moves upwards if((price[z]-up_price[a])/_Point>=doorstep_now) { //--- calculate the points passed point_go=int((price[z]-up_price[a])/_Point); //--- price moved upwards or its behavour is unknown if(type_box[a]==1 || type_box[a]==0) { for(int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; //--- add the next brick if((a==b && turn_var<turn_cycle) || (turn_var==turn_cycle && turn_rest==a)) { up_price[0]=up_price[a-1]; a=1; // bricks calculator reset turn_var++; // calculator of loops reset } //--- the next brick low price value down_price[a]=up_price[a-1]; //--- set the brick up price up_price[a]=down_price[a]+(doorstep_now*_Point); //--- set the up shadow value if(shadow_print==true) shadow_up[a]=price[z]; //to the upper price level else shadow_up[a]=up_price[a]; // to the up price level //--- set the low price value(to the brick price level) shadow_down[a]=down_price[a]; //--- value of the brick closing time time_box[a]=(datetime)Date[z]; //--- set the brick type (up) type_box[a]=1; //--- set the index number_id[a]=z; } } //--- the price moved downwards if(type_box[a]==-1) { if((point_go/doorstep_now)>=number_filter) { for(int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; //--- add the next brick if((a==b && turn_var<turn_cycle) || (turn_var==turn_cycle && turn_rest==a)) { up_price[0]=up_price[a-1]; a=1; // bricks counter reset turn_var++; // loops reset cycle } //--- set the next brick low price value down_price[a]=up_price[a-1]; //--- set the next brick up price up_price[a]=down_price[a]+(doorstep_now*_Point); //--- set the up shadow value if(shadow_print==true) shadow_up[a]=price[z]; // at the up price level else shadow_up[a]=up_price[a]; // the brick up price level //--- set of the down price value (the brick price level) shadow_down[a]=down_price[a]; //--- set the close time time_box[a]=(datetime)Date[z]; //--- set the up brick type_box[a]=1; //--- set index number_id[a]=z; } } } } //--- if price moves upwards if((down_price[a]-price[z])/_Point>=doorstep_now) { //--- calculate the points passed point_go=int((down_price[a]-price[z])/_Point); //--- price moved downwards or the direction is unknown if(type_box[a]==-1 || type_box[a]==0) { for(int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; //--- add the next brick if((a==b && turn_var<turn_cycle) || (turn_var==turn_cycle && turn_rest==a)) { down_price[0]=down_price[a-1]; a=1; // set the bricks counter to zero turn_var++; // reset loop counter } //--- set the next brick down price up_price[a]=down_price[a-1]; //--- set the next brick up price down_price[a]=up_price[a]-(doorstep_now*_Point); //--- set the down shadow value if(shadow_print==true) shadow_down[a]=price[z]; //--- the last lowest price level else shadow_down[a]=down_price[a]; //--- low price level //--- set the up price value shadow_up[a]=up_price[a]; //--- set the brick close time time_box[a]=set the down shadow value]; //--- set the brick type (down) type_box[a]=-1; //--- set index number_id[a]=z; } } //--- price moved upwards if(type_box[a]==1) { if((point_go/doorstep_now)>=number_filter) { for(int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; //--- add the next brick if((a==b && turn_var<turn_cycle) || (turn_var==turn_cycle && turn_rest==a)) { down_price[0]=down_price[a-1]; a=1; // reset bricks counter turn_var++; // reset loop counter } up_price[a]=down_price[a-1]; //--- set the next brick down price down_price[a]=up_price[a]-(doorstep_now*_Point); //--- set the up price value //--- set the down shadow value if(shadow_print==true) shadow_down[a]=price[z]; // at the lowest price level else shadow_down[a]=down_price[a]; // at the down price level //--- set the up price level shadow_up[a]=up_price[a]; //--- set the brick close time time_box[a]=(datetime)Date[z]; //--- set the brick type (down) type_box[a]=-1; //--- index set number_id[a]=z; } } } } } //---< Main loop //--- fill the draw buffer int y=a; for(int z=0; z<a; z++) { if(type_box[y]==1)RENKO_color[z]=0; else RENKO_color[z]=1; RENKO_open[z]=down_price[y]; RENKO_close[z]=up_price[y]; RENKO_high[z]=shadow_up[y]; RENKO_low[z]=shadow_down[y]; y--; } }
3.7. Função para criar uma "linha de tendência" e objetos gráficos tipo "retângulo"
A função "func_create_trend_line" cria uma "linha de tendência" e a "func_create_square_or_rectangle" cria objetos gráficos tipo "retângulo", são baseadas na documentação referenciada OBJ_RECTANGLE e OBJ_TREND. São usadas para criar objetos no gráfico "Renko" e para construir "ZigZag" no gráfico principal.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func Create Trend Line | //+------------------------------------------------------------------+ void func_create_trend_line(string name, double price1, double price2, datetime time1, datetime time2, int width, color color_line) { ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,time1,price1,time2,price2); //--- set the line color ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,color_line); //--- set the line display style ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID); //--- set the width of the line ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,width); //--- display in the foreground (false) or in the (true) background ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BACK,false); //--- enable (true) or disable (false) the mode of the left line display ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_LEFT,false); //--- enable (true) or disable (false) the right line display ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,false); }
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func Create Square or Rectangle | //+------------------------------------------------------------------+ void func_create_square_or_rectangle(string name, double price1, double price2, datetime time1, datetime time2, int width, color color_square, bool fill) { //--- create rectangle according to the setpoints ObjectCreate(0,name,OBJ_RECTANGLE,0,time1,price1,time2,price2); //--- set the rectangle color ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,color_square); //--- set style of rectangle color ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID); //--- set lines width ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,width); //--- activate (true) or disactivate (false) mode of rectangle colouring ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FILL,fill); //--- display in the foreground (false) or in the background (true) ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BACK,false); }
3.8. A construção "Renko" no gráfico principal
O uso de cálculos dos arrays do buffer comum para a função "func_draw_renko_main_chart" que desenha o gráfico Renko é muito compacto.
Os parâmetros de entrada incluídos são: tijolo acima e abaixo com os seus quadros, dois tipos de largura dos quadros (o primeiro é usado para o tijolo, o segundo - para o seu quadro), três opções de exibição (dos "tijolos", suas cores e quadros).
As variáveis com nomes de objetos são declaradas, então o loop com o nome gerado de cada objeto é aberto e dependendo do tipo de tijolo anterior, as funções da "linha de tendência" e dos objetos gráficos tipo "retângulo" serão lançadas. Os parâmetros são extraídos dos cálculos dos arrays do buffer .
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func Draw Renko Main Chart | //+------------------------------------------------------------------+ void func_draw_renko_main_chart(color color_square_up, color color_square_down, color color_frame_up, color color_frame_down, int width_square, int width_frame, bool square, bool fill, bool frame) { string name_square; string name_frame; for(int z=2; z<=a; z++) { name_square=IntegerToString(magic_numb)+"_Square_"+IntegerToString(z); name_frame=IntegerToString(magic_numb)+"_Frame_"+IntegerToString(z); if(type_box[z]==1) { if(square==true)func_create_square_or_rectangle(name_square,up_price[z],down_price[z],time_box[z-1],time_box[z],width_square,color_square_up,fill); if(frame==true)func_create_square_or_rectangle(name_frame,up_price[z],down_price[z],time_box[z-1],time_box[z],width_frame,color_frame_up,false); } if(type_box[z]==-1) { if(square==true)func_create_square_or_rectangle(name_square,up_price[z],down_price[z],time_box[z-1],time_box[z],width_square,color_square_down,fill); if(frame==true)func_create_square_or_rectangle(name_frame,up_price[z],down_price[z],time_box[z-1],time_box[z],width_frame,color_frame_down,false); } } }
3.9. A construção "ZigZag" no gráfico principal
A função "func_draw_zig_zag" implementa o "ZigZag" no gráfico do indicador.
Os parâmetros de entrada: a forma de desenhar (na máxima ou na mínima dos preços ou sobre os pontos do gráfico), a espessura da linha, a cor da linha acima ou abaixo.
A alteração do parâmetro "zig_zag_shadow" pode ser visto na figura 4. Se for "verdade" (true), então o indicador desenha as linhas "ZigZag" sobre os pontos de sombra (máxima e mínima dos preços), na opção "falsa" (false), as linhas do "ZigZag" são desenhadas sobre a máxima e mínima dos pontos "Renko".
Fig.4. O impacto do parâmetro "zig_zag_shadow" no EURUSD, H1, 10 pontos.
Para construir o objeto "linha de tendência" são necessários dois pontos (inicial e final), digite duas variáveis para o parâmetro de preço e duas variáveis para o parâmetro de datas. A condicional declarada define o primeiro ponto dependendo do tipo do tijolo inicial.
O loop constrói todos os objetos lançados. Como você pode ver, o loop inicia a partir da segunda análise do tijolo, pois o primeiro ponto já está definido. Em seguida, a condicional declarada verifica o tipo do tijolo (o comportamento dos preços). A variável do nome do objecto é preenchida e dependendo da alteração de movimento, o loop se divide. Por sua vez, o método de desenho pode ser dividido em duas variantes.
Se ele é exibido na mínimas e máxima dos preços, os arrays de dados Price_high[] e Price_low[] pesquisam as mínima e máxima dos pontos próximos. A pesquisa é restrita as barras próximas.
Se for ordenado nos pontos do gráfico, os dados são atribuídos a partir dos arrays dos buffers.
A função de construção da "linha de tendência" é chamada. A função termina a análise e plotagem do "ZigZag".
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func Draw Zig Zag | //+------------------------------------------------------------------+ void func_draw_zig_zag(bool price_shadow, int line_width, color line_color_up, color line_color_down) { double price_1=0; double price_2=0; datetime date_1=0; datetime date_2=0; if(type_box[1]==1)price_1=down_price[1]; if(type_box[1]==-1)price_1=up_price[1]; date_1=time_box[1]; int id=0; // Low & High array storing variable int n=0; // variable for name forming string name_line; //--- variable responsible for the "trend line" name for(int z=2; z<=a; z++) { if(type_box[z]!=type_box[z-1]) { n++; name_line=IntegerToString(magic_numb)+"_Line_"+IntegerToString(n); if(type_box[z]==1) { if(price_shadow==true) { id=number_id[z-1]; if((id-1)>0 && Price_low[id-1]<Price_low[id])id--; if(Price_low[id+1]<Price_low[id])id++; price_2=Price_low[id]; date_2=(datetime)Date[id]; } else { price_2=down_price[z-1]; date_2=time_box[z-1]; } func_create_trend_line(name_line,price_1,price_2,date_1,date_2,line_width,line_color_down); price_1=price_2; date_1=date_2; } if(type_box[z]==-1) { if(price_shadow==true) { id=number_id[z-1]; if((id-1)>0 && Price_high[id-1]>Price_high[id])id--; if(Price_high[id+1]>Price_high[id])id++; price_2=Price_high[id]; date_2=(datetime)Date[id]; } else { price_2=up_price[z-1]; date_2=time_box[z-1]; } func_create_trend_line(name_line,price_1,price_2,date_1,date_2,line_width,line_color_up); price_1=price_2; date_1=date_2; } } } }
3.10. Apagar objetos gráficos criados anteriormente
O número mágico é usado para determinar os objetos do indicador. Ele simplifica o lançamento de vários indicadores sobre o gráfico e processo de exclusão de objetos.
A função "func_delete_objects" é usada para excluir objetos. O nome (definido de acordo com os objetos: linha de tendência ou retângulo) e o número dos objetos são dois parâmetros de entrada. A função procura os objetos e os exclui com o nome já atribuído.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func Delete Objects | //+------------------------------------------------------------------+ void func_delete_objects(string name, int number) { string name_del; for(int x=0; x<=number; x++) { name_del=name+IntegerToString(x); ObjectDelete(0,name_del); } }
A função consolida todas as funções para a exclusão de todos os objetos do indicador que foram criados.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func All Delete | //+------------------------------------------------------------------+ void func_all_delete() { //--- the graphical objects calculating obj=ObjectsTotal(0,-1,-1); //--- all indicator graphical objects deleting func_delete_objects(IntegerToString(magic_numb)+"_Line_",obj); func_delete_objects(IntegerToString(magic_numb)+"_Square_",obj); func_delete_objects(IntegerToString(magic_numb)+"_Frame_",obj); //--- the chart redrawing ChartRedraw(0); }
3.11. Função para a criação de níveis
A função "func_create_levels" para a criação de nível simplifica a exibição gráfica na janela do indicador. Tem apenas dois parâmetros de entrada: número de níveis e a cor.
O corpo da função IndicatorSetInteger é usada para definir o número de níveis apresentados, em seguida o preço e a cor são definidos para cada nível.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func Create Levels | //+------------------------------------------------------------------+ void func_create_levels(int level_number, color level_color) { //--- set the number of levels in the indicator window IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,level_number); which brick is taken to draw levels int k=0; if(a>level_number)k=a-level_number; //--- set levels prices for(int z=0;(z<=level_number && k<=a); z++,k++) { IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,z,up_price[k]); IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,z,level_color); } }
3.12. A função de consolidação
A função "func_consolidation" foi criada para consolidar todas as funções.
A função chama todas as funções executadas.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func Consolidation | //+------------------------------------------------------------------+ void func_concolidation() { //--- deleting all the graphical objects of the indicator func_all_delete(); //--- the current date date_stop=TimeCurrent(); //--- the initial date changing due to the restricted buffer size if((bars=Bars(_Symbol,time_frame,date_start,date_stop))>ArraySize(Price)) { date_start=func_calc_date_start(date_start,date_stop); Alert("The initial date was changed due to the lack of the chart size"); date_change=true; //--- calculation of bars on the taken timeframe bars=Bars(_Symbol,time_frame,date_start,date_stop); } //--- bool result_copy_price=func_copy_price(Price,time_frame,date_start,date_stop,type_price); bool result_copy_date=func_copy_date(Date,time_frame,date_start,date_stop); //--- change the date parameter if(result_copy_price=true && result_copy_date==true)date_change=false; //--- if(zig_zag_shadow==true) { func_copy_price(Price_high,time_frame,date_start,date_stop,2); func_copy_price(Price_low,time_frame,date_start,date_stop,3); } //--- func_draw_renko(Price,Date,filter_number,shadow_print,type_step,step); if(zig_zag==true)func_draw_zig_zag(zig_zag_shadow,zig_zag_width,zig_zag_color_up,zig_zag_color_down); //--- func_draw_renko_main_chart(square_color_up,square_color_down,frame_color_up,frame_color_down,square_width,frame_width,square_draw,square_fill,frame_draw); func_create_levels(levels_number,levels_color); //--- redraw the chart ChartRedraw(0); }
3.13. Funções OnCalculate() e OnChartEvent()
Antes de prosseguir para a função OnCalculate(), vamos dar uma olhada na função "func_new_bar" que analisa a nova barra.
É a função simplificada descrita em IsNewBar.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Func New Bar | //+------------------------------------------------------------------+ bool func_new_bar(ENUM_TIMEFRAMES period_time) { //--- static datetime old_times; // array for storing old values bool res=false; // analysis result variable datetime new_time[1]; // new bar time //--- int copied=CopyTime(_Symbol,period_time,0,1,new_time); // copy the time of the new bar into the new_time box //--- if(copied>0) // все ок. data have been copied { if(old_times!=new_time[0]) // if the bar's old time is not equal to new one { if(old_times!=0) res=true; // if it is not the first launch, true = new bar old_times=new_time[0]; // store the bar's time } } //--- return(res); }
A função OnCalculate() inicia a consolidação de todas as funções se uma nova barra foi iniciada durante a atualização do gráfico.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- if(func_new_bar(time_redraw)==true) { func_concolidation(); } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); }
A função OnChartEvent() exclui todos os objetos gráficos com a tecla "C", com a tecla "R" é redesenhado o gráfico (a função de consolidação).
//+------------------------------------------------------------------+ //| OnChartEvent | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, // event ID const long& lparam, // long type event parameter const double& dparam, // double type event parameter const string& sparam) // string type event parameter { //--- Keyboard button pressing event if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN) { if(lparam==82) //--- "R" key has been pressed { //--- call of the consolidation function func_concolidation(); } if(lparam==67) //--- "C" key has been pressed { //--- deletion of all objects of the indicator func_all_delete(); } } }
3.14. Função OnDeinit()
Finalmente, a função OnDeinit(). Esta função inicia a exclusão de todos os objetos gráficos do indicador.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- delete all graphical objects of the indicator func_all_delete(); }
4. Usando o gráfico Renko na prática
O gráfico Renko é construído de acordo com a estratégia de movimentos dos preços.
Vamos começar com a estratégia mais popular: vender quando o tijolo ascendente começa a se mover para baixo e comprar no caso oposto.
Isto é mostrado na Fig. 5:
Fig.5. Gráfico Renko Padrão (EURUSD H4, 20 points)
A fig. 5 mostra seis pontos (A, B, C, D, E, F) da entrada no mercado.
No ponto "A" ocorre mudanças do movimento de tijolos ascendentes para baixo.
Nos pontos (B, C, D) temos a reversão dos tijolos ocorrida com o movimento dos preços. No entanto, no ponto "E" dois tijolos foram criados com um movimento descendente e com as sombras abaixo no mesmo nível.
Neste caso, a entrada seria possível entre os pontos "E" e "F", porém não foi uma entrada bem sucedida, pois o preço moveu-se na direção oposta, a situação analógica ocorre no ponto "F": onde um movimento cria dois tijolos também com as sombras no mesmo nível. Embora com um movimento forte o preço não mudou sua direção.
A implicação é que a entrada mais favorável para o mercado é quando ocorre a reversão do tijolo (olhar para as sombras) num único movimento. Se dois tijolos são criados de uma vez, esta entrada pode ser insegura.
O "ZigZag" ordenado na fig.6 pode ser usado na análise gráfica, está mostrando alguns exemplos: temos as linhas de "suporte ", de "resistência" e a figura "cabeça e ombros" definindo o modelo.
Fig.6. Análise gráfica (GBPUSD H4, 20 points)
A análise gráfica de "canal Eqüidistante" é mostrada na figura. 7.
O indicador está definido para analisar o timeframe H1 e o gráfico é exibido no timeframe H4.
Essas configurações permitem o acompanhamento de sinais nos vários intervalos de tempo simultaneamente, o que significa que o indicador pode ser usado por dois timeframe de valores diferentes.
Fig.7. Analise do "canal Eqüidistante", USDCHF H4 com configurações do H1, 20 pontos
Fig. 8 representa mais um exemplo de diferentes prazos no gráfico.
O tempo gráfico mostra as possíveis reversões no fechamento, o gráfico de quatro horas exclui sinais inúteis, o gráfico diário aprova a longa duração dos movimentos de tendências.
Fig.8. Indicador Renko no GBPUSD, H1, H4 and D1
Mais um exemplo do indicador está na Figura 9. A regra diz: construir uma linha ascendente entre os tijolos na cor vermelha mais próximos com pelo menos um tijolo azul entre eles e vender depois que um tijolo é exibido abaixo da linha.
E o oposto: construir a linha descendente entre os tijolos na cor azul mais próximos com pelo menos um tijolo vermelho entre eles e comprar depois que um tijolo é exibido acima da linha.
As cores são mencionadas de acordo com a Fig. 9. Setas vermelhas e azuis marcam os locais de desenho da linha e as setas grandes marcam os sinais de compra e venda.
Fig.9. Um exemplo do GBPUSD, H4, indicador de 25 pontos
Conclusão
O gráfico Renko é interessante para os iniciantes e traders profissionais. Muitos anos se passaram e ele ainda é usado nos mercados.
Neste artigo eu quis chamar a sua atenção para este modelo e melhorar a análise do gráfico Renko. Tentei mostrar o método detalhado da construção do gráfico Renko.
Terei todo o prazer de considerar novas idéias e melhorias para o indicador e, talvez, implementá-las no futuro. Existem várias formas de implementação do indicador, você pode encontrar seus métodos de execução também.
Obrigado pelo seu interesse! Desejo-lhe sucesso nos negócios e nas novas implementações de estratégias de negociação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/792
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
O indicador está funcionando perfeitamente. Mas não consigo mudar a cor dos níveis para None (clrNONE / -1), mesmo alterando direto no código. Acho que a função seria essa:
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,z,level_color)
Altera na linha 41 para uma das cores do link https://www.mql5.com/pt/docs/constants/objectconstants/webcolors.
Olá cara：
Baixei seu indicador, mas parece que ele não funciona bem. Você pode ver na imagem o que estava acontecendo.
Executei esse indicador no MT5 da Roboforex, mas ele não pode ser exibido como a imagem que você enviou, quero dizer, quero ver a caixa renko no gráfico de um período de tempo exatamente assim.
Você pode me dizer como fazer para que esse indicador funcione normalmente? Muito obrigado.
Talvez os dados antigos estejam conectados de alguma forma. Você pode tentar fechar o gráfico, abrir e adicionar um indicador. Se isso não funcionar, escreva como você o executa.
Boa tarde. Uma dica para quem não visualiza o gráfico renko quando arrasta o indicador para a janela gráfica. Tente apertar a tecla "R" do teclado. No meu funcionou. Abraços.
Valeu, amigo! Funcionou aqui, obrigado!
Oups :( Acabei de perceber que o indicador repintou :(