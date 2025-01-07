Rigonstructor

이것은 생성자입니다. 즉, 전략의 창시자입니다. 뿐만 아니라. 이것은 MetaTrader 5에 내장된 대부분의 표준 표시기에 대한 신호 표시기입니다. 표시기를 신호 화살표로 결합하세요. 예를 들어, 전략이 있고 수익성을 확인하고 메뉴에 필요한 항목을 포함하고 통계를 얻어야 합니다. 전략이 없다면 인터넷에서 활용하거나 직접 전략을 만드세요. Rigonstruktor가 이 모든 것을 도와드릴 것입니다. 이 키트에는 Forex, 스캘핑 및 바이너리 옵션에 대한 기성 전략이 포함되어 있습니다. 텍스트 지침이 포함되어 있습니다. 비디오 교육 강의가 이미 준비되어 있습니다. 지원과 도움을 위한 전보 채팅도 있습니다. 표시기를 가져와 연결하십시오. 화살을 얻으세요. 전략을 살펴보세요. 통계를 보고 결론을 도출해 보세요. 디자이너는 이에 대한 모든 것을 갖추고 있습니다. 그리고 시간 필터와 다양한 변형이 있습니다. 언제든지 지원 및 도움말 채팅을 통해 질문하고 알아볼 수 있습니다. 생성자의 버전이 업데이트되어 점점 더 많은 표시기가 추가됩니다.