TrendLine Pending Order Tool

이 유틸리티는 양초가 수동으로 배치한 추세선에 닿을 때 마치 더 명확한 지정가 주문인 것처럼 주문을 개시합니다. 모든 자산에 사용할 수 있습니다. 주문을 열면 터치한 라인이 제거되고 화살표가 생성됩니다. 이 경우 가격 반전 작업에 사용되며 강세 양초가 상향식 선에 닿으면 매도 주문을 열고 약세 양초가 하향식 선에 닿으면 매수 주문을 엽니다.





손절매 및 이익실현을 조정할 수 있습니다. 이 유틸리티는 매우 유용합니다. 주문을 열고 화면에서 나가도록 프로그래밍할 수 있으며, 가격이 수평과 같은 상승 및 하강 지지선과 저항선에 도달할 때 차트 패턴에 매우 기능적입니다. 그리고 수직.





최신 업데이트에서는 여러 줄을 배치할 수 있습니다.





매우 중요: Meta trader 5에는 주문이 마감되고 선을 그릴 때 이 선이 로봇의 논리와 혼동되어 원치 않는 주문을 열 수 있는 거래 내역이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 거래 내역이 표시되지 않도록 비활성화하세요. 인쇄물에서 확인하세요. 차트에 이미 표시되어 있으면 "거래 내역"을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 숨기세요.





참고: 전략 테스터를 테스트하는 것은 불가능합니다.