Order Flow Pro
- 지표
- Kaan Caliskan
- 버전: 3.2
- 업데이트됨: 16 1월 2026
- 활성화: 10
Order Flow Pro: 합성 주문 흐름(Order Flow) 및 풋프린트 분석
Order Flow Pro는 표준 브로커 틱 데이터를 사용하여 전문적인 수준의 주문 흐름 지표를 합성하도록 설계된 포괄적인 분석 제품군입니다. 레벨 2 데이터 피드 없이도 풋프린트 차트, 볼륨 프로파일, CVD 및 VWAP를 단일 최적화 지표로 결합합니다.
주요 기능
-
풋프린트 차트 (매도 x 매수): 각 캔들 내부의 매수 및 매도 볼륨을 시각화합니다. 흡수 및 소진 레벨 분석을 가능하게 합니다.
-
틱 델타 & CVD (누적 볼륨 델타): 추세 강도를 분석하고 CVD 다이버전스를 식별합니다.
-
볼륨 프로파일: 통제 지점(POC) 및 가치 영역(VAH/VAL)을 자동으로 식별하여 유동성 집중을 표시합니다.
-
기관 VWAP: 표준 편차 밴드(±2σ)를 포함합니다.
-
불균형(Imbalance) 감지: 강력한 모멘텀 시작을 나타내는 누적 불균형(stacked imbalances)을 강조 표시합니다.
-
고급 알림 시스템: 불균형, 델타 급증 및 신호 변경에 대한 푸시 알림 및 화면 경고를 제공합니다.
-
완벽한 사용자 정의: 델타, CVD, 풋프린트 및 VWAP와 같은 기능을 설정 패널을 통해 개별적으로 켜거나 끌 수 있습니다.
기술 사양
-
데이터 소스: 브로커 틱 데이터.
-
버퍼: 과거 분석을 위한 10,000개 이상의 틱 버퍼 지원.
-
초기화: CVD 및 VWAP에 대한 일일/주간/월간 초기화 옵션.
Order Flow Standard (Free Version): https://www.mql5.com/tr/market/product/161931