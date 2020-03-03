NeuroCatalyst_AI: 당신의 24/7 AI 트레이딩 파트너. 시장 데이터를 안정적인 수익으로 전환하세요.

NeuroProfit Catalyst_AI는 신경망의 힘과 타협 없는 위험 관리를 결합한 차세대 전문가 어드바이저입니다. 시간을 소중히 여기고 안정성을 추구하는 분들을 위해 제작되었으며, 수십 개의 시장 매개변수 분석을 기반으로 24시간 내내 작동하여 트레이딩 프로세스를 완전히 자동화하고 정보에 입각한 결정을 내립니다. 감정에 기반한 트레이딩을 멈추고 알고리즘으로 수익 창출을 시작하세요.

NeuroCatalyst_AI란 무엇인가요?

NeuroCatalyst_AI는 또 다른 어드바이저가 아닙니다. 그 핵심에 독특한 신경망 의사 결정 로직을 지닌 고도로 발달한 자동화 시스템입니다. 여러 기술 지표의 데이터를 처리하고, 추세 강도를 평가하며, 각 거래에 대한 신뢰도를 계산하여 시장 움직임으로부터 24시간 수익을 얻을 수 있도록 합니다.

주요 이점과 독특한 특징:

🧠 AI 기반 지능: 신경망이 지표 신호를 결합하고, 시장 노이즈를 필터링하며, 각 신호에 약함에서 강함까지의 신뢰도 수준을 할당합니다.

🛡️ 적응형 자금 관리: 시스템은 신호 강도에 따라 로트 크기를 자동으로 조정합니다. 강한 신호 — 거래량 증가, 약한 신호 — 거래량 감소. 이는 위험 대비 수익 비율을 최적화합니다.

⚡ 동적 테이크 프로핏과 트레일링 스탑: 어드바이저는 가격 움직임에 적응하는 "플로팅" 테이크 프로핏과, 이익을 보호하고 거래를 손익분기점으로 이동시키는 스마트 트레일링 스탑을 사용합니다.

🛡️ 내장된 보호 메커니즘: 예치금 보호 기능, 일일 거래 제한, 유동성이 낮은 기간을 피하기 위한 거래 세션 필터, 스프레드 제어.

📊 직관적인 제어판: 모든 주요 정보가 편리한 그래픽 인터페이스에 표시됩니다: AI 신뢰도, 성능, 시장 상태, 거래 수 등.

이 어드바이저는 누구를 위한 것인가요?

초보자와 바쁜 사람들을 위해: 트레이딩 경험이 필요하지 않습니다. 설정하고 잊으세요 — 어드바이저가 자율적으로 작동합니다.

수동적 소득을 추구하는 투자자를 위해: 몇 시간씩 모니터 앞에 앉아 있지 않고 수익을 창출하고 싶은 분들을 위한 완벽한 솔루션입니다.

보수적이고 활동적인 트레이더를 위해: 설정 기능을 통해 보수적에서 공격적까지 작동 모드를 선택할 수 있습니다.

어드바이저 작동 방식 (트레이딩 전략)

어드바이저의 작업은 명확하고 논리적인 주기를 기반으로 합니다:

데이터 수집: 각 틱에서 시스템은 기술 지표(RSI, MACD, ADX, EMA 등)에서 최신 데이터를 수집합니다. AI 신호 처리: 신경망이 수신된 신호에 가중치를 부여하고 결합하며, 추세 강도를 평가하고 최종 결정(매수, 매도 또는 대기)을 생성합니다. 각 결정에는 신뢰도 수준이 할당됩니다. 위험 계산: 신뢰도 수준을 기반으로 시스템은 예치금에 대한 최적의 거래 로트 크기를 계산합니다. 거래 실행 및 관리: 확인된 스탑 로스와 테이크 프로핏 수준으로 포지션이 열리고, 이후 수익을 극대화하고 위험을 최소화하기 위한 트레일링 스탑 및 동적 테이크 프로핏 메커니즘이 활성화됩니다.

요구 사항 및 설정:

최소 예치금: $500 (안전한 운영을 위해 권장).

계정 유형: 변동 스프레드가 있는 ECN, Raw 또는 Standard.

레버리지: 1:100 이상.

거래 심볼: XAUUSD, EURUSD에 최적화되었지만 다중 통화 가능.

시간 프레임: M5 (기본값).

📘 NeuroProfit Catalyst_AI 어드바이저 훈련 사용자 매뉴얼

소개

NeuroCatalyst_AI는 현재 시장 조건에 적응하여 시간이 지남에 따라 성능을 개선할 수 있는 고유한 적응형 학습 시스템을 갖추고 있습니다. 본 설명서는 이 강력한 도구를 올바르게 활성화하고 구성하는 데 도움을 줄 것입니다.

📁 제1장: 학습 시스템 활성화

적응형 학습을 활성화하려면 하나의 입력 매개변수만 확인하면 됩니다.

MetaTrader 5 터미널의 "전문가 어드바이저" 탭을 엽니다. 차트에서 NeuroCatalyst_AI 어드바이저를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "속성"을 선택하세요. 열린 창에서 "=== AI 설정 ===" 매개변수 그룹을 찾으세요. "EnableLearning" 매개변수가 true로 설정되어 있는지 확인하십시오. 이렇게 하면 데이터 수집 및 AI 신뢰도 조정 시스템이 활성화됩니다.

중요: 학습 시스템은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 장기적으로 최상의 결과를 얻기 위해 비활성화하지 않는 것이 좋습니다.

🔄 제2장: 학습 과정 작동 방식

이 과정을 이해하면 그 가치를 인식하는 데 도움이 될 것입니다.

데이터 수집: 어드바이저가 개시한 각 거래는 내부 데이터베이스에 자동으로 기록됩니다. 기록 내용: 개시 시 AI 신뢰도, 거래 결과(수익/손실), 개시 시간.

결과 분석: 거래 종료 후, 어드바이저는 그 성공 여부를 분석합니다.

신뢰도 적응: 손실 거래 후: 어드바이저는 요구되는 최소 신뢰도 임계값( current_ai_confidence )을 높입니다. 이로써 더 "까다로워지고" 유사한 시장 조건에서 실수를 반복하는 것을 피합니다. 수익 거래 후: 어드바이저는 신뢰도 임계값을 약간 낮추어 성공적인 전략을 사용할 때 더 유연해질 수 있습니다.

성능 업데이트: 전반적인 성공 지표( recent_performance )는 지속적으로 업데이트되어 알고리즘의 현재 효율성을 보여줍니다.

분명한 예시: AI가 70%의 신뢰도로 거래를 개시했는데 손실로 마감되었다고 가정해 보겠습니다. 어드바이저는 이 논리를 맹목적으로 반복하는 대신 기준을 높일 것입니다. 다음번에 비슷한 신호가 들어오면 포지션을 열기 위해 73%의 신뢰도를 요구할 수도 있습니다.

📊 제3장: 학습 과정 모니터링

학습 시스템의 작동을 실시간으로 쉽게 추적할 수 있습니다.

차트에서: 차트의 왼쪽 상단 모서리에 어드바이저가 정보 패널을 표시합니다.

관찰해야 할 주요 지표: "AI 신뢰도": 시간이 지남에 따라 변하는 동적 값입니다. 그 증가는 어드바이저가 더욱 신중해지고 있음을 나타냅니다. "성능": 최근 성공률을 보여주는 0.0부터 1.0까지의 지수입니다. 0.5를 초과하는 값은 전반적인 수익성을 나타냅니다.

"전문가" 저널 내 메시지 예시: "손실 후 AI 신뢰도 상승: 0.728" "수익 후 AI 신뢰도 하락: 0.691"



⚙️ 제4장: 수동 튜닝 및 최적화

어드바이저는 자율적으로 학습하지만, 그 "학습 속도"에 영향을 미칠 수 있습니다.

매개변수 AI_Confidence_Min (AI 최소 신뢰도): 기본값: 0.65 — 신호의 수와 품질 사이의 좋은 균형. 보수적 트레이딩을 위해: 값을 0.72 - 0.78 로 높이세요. 어드바이저는 거래 수를 줄이지만, 가장 높은 신뢰도에서만 거래할 것입니다. 더 활발한 트레이딩을 위해: 0.60 으로 낮출 수 있습니다. 어드바이저는 더 많은 시장 기회에 반응할 것입니다.

팁: 기본값으로 시작하세요. 중대한 조정을 하기 전에 데모 계정에서 1-2개월 동안 테스트 실행을 진행하십시오.

❌ 제5장: 학습 재설정 (하드 리셋)

거래 심볼을 변경했거나 시장 조건이 극적으로 변화한 경우, 축적된 경험을 재설정해야 할 수도 있습니다.

차트에서 어드바이저를 비활성화합니다. 차트에서 제거합니다. 차트에 어드바이저를 다시 설치합니다. 축적된 모든 학습 데이터가 0으로 재설정되고 어드바이저는 "처음부터" 학습을 시작합니다.

💎 결론 및 권장사항

인내심이 핵심입니다. 즉각적인 결과를 기대하지 마십시오. 학습 시스템은 충분한 통계를 수집하고 안정화되기까지 (수주에서 2-3개월) 시간이 필요합니다.

알고리즘을 신뢰하십시오. 수동으로 트레이딩에 개입하거나 설정을 끊임없이 변경하는 유혹을 피하십시오. 이는 학습 과정을 방해합니다.

항상 데모 계정으로 시작하세요. 어드바이저가 "적응"할 수 있도록 하고, 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 그 작동 원리를 이해할 수 있도록 합니다.

NeuroCatalyst_AI는 정적인 알고리즘이 아니라 살아 움직이고 발전하는 시스템입니다. 올바르게 설정하고 학습을 허용함으로써, 당신은 앞으로 몇 년 동안 신뢰할 수 있고 지능적인 트레이딩 파트너를 얻게 될 것입니다.