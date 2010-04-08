Ultra Risk

공식 가이드: 모든 매개변수와 구성을 자세히 이해하려면 여기에서 공식 설명서를 참조하십시오: Ultra Risk 사용자 가이드

Ultra Risk 철학: 속도 vs 안전

이 소프트웨어를 구매하기 전에 그 본질을 이해해야 합니다: Ultra Risk는 단 하나의 목적, 즉 최단 시간 내에 공격적인 계좌 성장을 위해 설계되었습니다.

트레이딩에서 이익은 위험에 비례합니다. 놀라운 결과를 얻기 위해 이 시스템은 수학적으로 매우 높은 수준의 위험을 감수합니다. 이것은 보수적인 자산 보존을 위한 도구가 아니라 투기 자본을 가속화하기 위한 엔진입니다.

1) 왜 이 위험을 감수합니까?

대부분의 트레이더는 위험을 피하려고 시간을 낭비합니다. Ultra Risk는 지능형 그리드 아키텍처를 통해 위험을 관리합니다:

• 매수 논리: 무작위 시스템과 달리 Ultra Risk는 가격이 하락하여 "싸게 살" 때를 인내심 있게 기다립니다(Entry Drop Percent). 결코 가격을 쫓지 않고, 시장이 자신에게 오도록 둡니다.
• 적응성: 시장이 불리하게 움직여도 시스템은 무너지지 않고 확장됩니다. 적응형 그리드는 실제 변동성을 기반으로 거리를 조정하여 정적 그리드의 전형적인 조기 붕괴를 방지합니다.
• 스마트 청산: 시스템은 극단에서 거래량을 축적하여 작업의 "무게 중심"을 이동시킵니다. 이는 손익분기점을 더 가깝게 하여 청산 확률을 높이고, 견뎌낸 위험(드로우다운)에 정비례하는 이익을 추구합니다.

2) 가격 구조

우리는 이 철학을 이해하는 선각자들을 위해 접근하기 쉬운 진입 장벽을 제공합니다. 전략의 독점성을 보호하고 사용자 수를 제한하기 위해 가격은 점진적으로 인상될 것입니다.

다음 인상 전에 지금 평생 라이선스를 확보하십시오.

3) 기술 사양

다음과 같은 운영 조건이 권장됩니다:

• 종목: XAUUSD(금)에 최적화되어 있습니다. 다른 통화쌍에도 적용 가능합니다.
• 타임프레임: H1.
• 레버리지: 모든 레버리지와 호환됩니다. 마진을 최적화하기 위해 1:500 이상을 권장합니다.
• VPS: 24시간 거래 관리 및 청산을 보장하기 위해 권장됩니다.

4) 마지막 경고

Ultra Risk를 사용함으로써 귀하는 안전보다 수익을 추구한다는 것을 받아들이는 것입니다.

• 수학적 현실: "블랙 스완" 조건에서 예치금 전액 손실(100% 드로우다운)의 통계적 확률이 존재합니다.
• 황금률: 완전히 잃더라도 재정적 안정에 영향을 주지 않을 금액만 예치하십시오.

추천 제품
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experts
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Experts
“Smart Golden”은 골드 시장을 위해 특별히 설계된 제품으로, 스캘핑 전략을 사용합니다. 마틴게일, 그리드, 헤징과 같은 관리 방법은 사용하지 않습니다. 우리는 AI 도구(기계 학습)를 사용하여 역사적인 금 데이터를 기반으로 강력한 특징을 추출한 후, 이를 직접 "Smart Golden"에 코딩합니다. 특정 역사적 데이터(과적합) 또는 ChatGPT 예측에 대해 지속적인 훈련을 하지 않기 때문에, 과적합의 가능성을 최대한 줄일 수 있습니다. 거래 신호 현재 가격은 199 USD 입니다. 다음 가격은 299 USD 이며, 남은 수량은  5개  뿐입니다. 특징: 스캘핑 전략 마틴게일, 그리드, 헤징 등 자금 관리 방법을 사용하지 않습니다. 백테스트 최대 드로우다운 < 5% 모든 거래에는 예상치 못한 손실을 방지하기 위해 손절매가 설정되어 있습니다. 설정: 거래 대상: XAUUSD 시간 프레임: M1 최소 예치금: $200 계좌 유형: ECN/Raw/Razor 레버리지: 1
ETH High Ratio
Angel Torres
Experts
Important notice: after installing ETH High Ratio M30 you must load the optimized .set file, which is located in the Discussion or Comments section of this product. The default configuration is only a template and is not suitable for working with compound interest or for the ATR based lot size calculations. ETH High Ratio is an algorithm for ETH on the M30 timeframe, designed to target high reward to risk ratios by focusing on strong trend legs and filtering most of the intraday noise. Position
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Tower Market Sky
Moises Javier Torres Rico
Experts
Introducing   TowerFX EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the EUR/CAD pair! Developed by 2 experts creating algorithmic system in the world of trading. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. *Updated version that works better for low capital on EURCAD but for high capital the results are shown in the screenshots* *Live Signal will be available soon* *Promotional P
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Experts
Strategy Description: This EA is a trend EA. The idea is the simplest trading method of chasing up and down. It is used to cut off losses in time with mobile stop loss to make profits run. This EA mainly trades EURUSD and XAUUSD. Parameter settings: Transaction: EA will only work if Transaction=true. Lots: Single hand count, it is recommended to order 1 standard hand at 10000USD, i.e. 0.1 hand at 1000USD. Maxi_point: Maximum point difference limit. It depends on the decimal number of gold quotat
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (2)
Experts
AuriON AI System EA 지능으로 재정의된 트레이딩 시스템 중요: 구매 후 개인 맞춤형 설치 패키지와 설정 지침을 받기 위해 저에게 개인 메시지를 보내주세요. 현재 프로모션: 다음 10개 사본은 $449 에 제공되며, 이후 가격은 $599 으로 인상됩니다. I. 소개 AuriON은 알고리즘 거래, 머신러닝, 인공지능(AI)을 통합한 인지형 트레이딩 시스템입니다. 이 시스템은 Deep Neural Cognition 아키텍처를 기반으로 하며, Multilayer GPT Integration Engine 모듈을 탑재하여 GPT-4o, GPT-4.1, GPT-5 모델을 지원합니다. AuriON은 시장에 공개된 최초의 고도화된 다층형 AI 통합 트레이딩 시스템 중 하나 로, 자율적 거래 알고리즘, 상호작용형 AI 어시스턴트, 분석 환경을 하나의 구조로 통합합니다. 이 프로젝트는 기관급 품질의 솔루션으로 설계되었으며, 자동 실행, 분석 제어, 신경망 기반 기술을 결합하여 트레이더의
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Experts
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experts
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
NewMotherBot
Joni Fat
Experts
Joni Lee Second Forex Robot in the Market CAN RUN WITH ONLY $300 (recomended minimum deposit) LOT size 0.01 if <$2000 else 0.02 Introducing the “Joni Lee First Forex Robot,” a trailblazing innovation in automated forex trading. Developed by the renowned Joni Lee, this robot is the first of its kind, setting new standards in the forex market. Key Features: Can take profit (TP) and cut loss (CL) State-of-the-Art Algorithms:   Employs sophisticated algorithms to analyze market data and execute tra
PowerPro Volatility
Tan Christ Boris Boue
Experts
Révolutionnez votre trading avec PowerPro Volatility : une précision automatisée à votre service Êtes-vous prêt à transformer votre approche du trading d’indices synthétiques ? Présentation de PowerPro Volatility, la solution ultime pour ceux qui cherchent à maximiser leurs gains tout en minimisant les efforts. Grâce à   Automatisation avancée et technologie de pointe, ce robot de trading est conçu pour offrir des performances exceptionnelles sans aucune intervention humaine. Découvrez les avan
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 헤징 브레이크아웃 전문가 자문(Hedging Breakout Expert Advisor)은 헤징 전략을 통해 강력한 위험 관리를 사용하면서 시장 브레이크아웃을 활용하도록 설계된 정교한 거래 도구입니다. 이 EA는 최적의 돌파 기회를 식별하고 증가된 시장 유동성을 활용하여 거래 잠재력을 극대화하도록 세심하게 제작되었습니다. 헤징을 통한 효과적인 위험 관리와 돌파 논리를 결합함으로써 이 전문 고문은 전반적인 거래 성과를 향상하고 잠재적인 반전을 방지하는 것을 목표로 합니다. 주요 특징들: 브레이크아웃 감지 알고리즘: EA에는 주요 지지선과 저항선을 식별하는 강력한 돌파 감지 알고리즘이 탑재되어 있습니다. 과거 가격 데이터와 변동성 지표를 활용하여 잠재적인 돌파 지점을 결정합
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Experts
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
TradersMarket MACD
Luka Savic
Experts
The MACD New York Session EA is a structured, rule-based trading system designed to capture high-quality trend and momentum opportunities during the most liquid part of the trading day. It is built around the classic MACD crossover concept, enhanced with session control, volatility-based risk management, and optional price action confirmation for cleaner entries. By focusing exclusively on the New York session, the EA avoids low-liquidity noise and concentrates execution where institutional part
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experts
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experts
The BeeKeeper EA – Intelligent Market Scalper with Dynamic Trade Logic Overview BeeKeeper  is a next-generation automated trading system designed for precision, adaptability, and consistent performance across multiple market conditions. BeeKeeper integrates advanced technical logic with real-time position analysis to make smart entry and exit decisions — dynamically adapting to volatility, trend shifts, and recovery phases. Whether you’re a short-term scalper or mid-term trend rider, Met
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
Experts
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA The Catalyst EA는 MetaTrader 5 플랫폼용으로 설계된 정교한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이 EA는 특히   AUDUSD 통화쌍, H1 타임프레임   거래에 특화되어 개발되었습니다. 시장의 잠재적인 반전 및 조정 구간을 포착하여 수익 기회를 활용하는 것을 목표로 합니다. 설계의 핵심은 견고한 리스크 관리이며, 동적 랏(lot) 크기 조절 및 다층적인 거래 보호 기능을 통해 사용자의 자산을 효과적으로 관리합니다. 전략 The Catalyst EA는 여러 신뢰성 있는 기술 지표를 결합하여 다각적인 관점에서 시장 상황을 분석합니다. Parabolic SAR 를 활용하여 잠재적인 진입 및 청산 시점을 식별하며, 이는 동적 트레일링 스탑의 기반으로도 사용됩니다. Awesome Oscillator 는 시장의 모멘텀을 측정하고 잠재적 움직임의 강도를 확인하는 데 사용됩니다. RSI 필터 는 과매수 또는 과매도 상태를 평가하여, 시장의 극단적인
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – 라인 기반 대기 주문 & 다단계 리스크 프리 EA 라인을 그리세요. 리스크를 정하세요. 나머지는 봇이 처리합니다. AutoTradeBot++ 는 차트를 깔끔하게 유지하면서 고정 달러 리스크 와 자동 리스크 프리(Risk-Free) 관리를 원하는 트레이더를 위한 프로페셔널 익스퍼트 어드바이저입니다. 어디서 진입할지는 당신 이 결정하고, 어떻게 실행·관리할지는 EA 가 담당합니다. AutoTradeBot++ 는 골드 (XAUUSD) , 다우존스 (US30) , 나스닥 (US100) , 모든 FX 통화쌍 , S&P500 (US500) 전용 빌드를 제공합니다. 개발자 패널과 TesterMob 플랫폼에서 다운로드할 수 있습니다: testermob.com / market.testermob.com . 컨셉: “라인 이름”만으로 트레이딩하기 각 주문을 일일이 수동으로 넣는 대신, AutoTradeBot++ 는 차트 위의 수평 라인 을 트레이딩 지시로 사용합니다.
Dark Venus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
DARK VENUS PRO   What Makes Dark Venus Pro Special? Dark Venus Pro is a smart automated trading system that catches quick profit opportunities by following market trends. Think of it as your 24/7 trading assistant that never sleeps, never gets emotional, and executes trades with precision. Key Features 1. Trend-Based Scalping Strategy - Captures small, frequent profits by riding short-term market trends 2. Easy Setup - No complex configurations needed - install and start trading 3. Optimized f
One Man Army
Ihor Otkydach
4.5 (8)
Experts
과장도 없고, 불필요한 위험도 없습니다. 최소한의 손실로 거래하기: One Man Army는 개인 트레이더와 프롭 펌(prop firm) 트레이딩 모두를 위해 설계된 다중 통화 거래 시스템입니다. 이 시스템은 단기 및 중기 시장 조정과 반전을 포착하는 스캘핑 전략을 따르며, **지정가 대기 주문(limit order)**을 통해 거래를 수행합니다. 이 트레이딩 봇은 방향을 추측하지 않습니다. 가장 유리한 가격대에서 높은 정밀도로 진입합니다. 당신이 원하는 방식 그대로입니다. 이제 자세히 살펴봅시다. 테스트를 위해 EURCAD 통화쌍과 M15 시간대를 사용하십시오.  One Man Army는 다양한 자산과 시장 단계에서 광범위한 테스트를 거쳐 개발되었습니다. 시스템의 동작은 안정적이며 예측 가능하고, 분석이 용이합니다. 이 시스템은 통제력, 안전성, 체계적인 접근 방식 을 중시하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Experts
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
Experts
One Bar Breaout EA 시스템은 높은 이윤폭으로 인해 많은 잠재력을 지닌 획기적인 전략입니다. 그날의 가장 강력한 추세를 따라가고, 혁신적인 추적 방법을 통해 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 이를 통해 승률이 낮더라도 짧은 시간에 많은 수익을 얻을 수 있습니다. 올바르게 설정되면 몇 달 동안 수익성 있게 운영될 수 있습니다. 이는 ES(US500), NQ(NAS100)와 같은 대규모 시장이나 금, 은 등과 같은 상품에 가장 적합합니다. 기능이나 설정/백테스트에 대해 궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주세요. 구매하기 전에 저희에게 편지를 보내주실 수도 있습니다. 귀하는 다양한 설정 및 최적화 옵션을 갖춘 매우 유연한 브레이크아웃 시스템을 구매하고 있습니다. 우선 NAS100(NQ) 및 Gold에 대한 현재 최상의 설정을 포함하겠습니다. 또한 성공적인 백테스트에 대한 팁과 최적의 데이터를 얻을 수 있습니다. One Bar Breaout EA 시스템은 높은 이
KT COG Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the   KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market ac
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Experts
Quantum Pro Gold Scalper is your elite AI engine for XAUUSD on the H4 timeframe — built to hunt only the highest‑quality moves on gold with ruthless discipline and razor‑sharp risk control. USE IT ONLY 30MIN OR 4H TIMEFRAME ON GOLD USE THE SET IN THE COMMENTS SECTION FOR BEST RESULT! Meet Quantum Pro — The Gold Specialist Hello, traders! Quantum Pro Gold Scalper is a next‑generation Expert Advisor built exclusively for GOLD (XAUUSD) on the 4‑hour chart, designed for traders who care more abou
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experts
Professional trading expert specially designed to trade Bitcoin on the MetaTrader 5 platform, relying on the strength of the Bollinger Bands indicator to exploit market volatility with high accuracy.  Main advantages: - Works efficiently on a 15-minute timeframe (M15). - Smart entry when the price penetrates the limits of Bollinger. - A dashboard showing the current balance, open position P/L , and the P/L of today's trades. - Works in a highly volatile environment such as BTCUSD without th
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experts
A fully automated trading system based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Sell-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle. The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligation
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.95 (38)
Experts
VolumeHedger EA [ 라이브 시그널 ]  ,  [ 내 채널 ]   ,  [ 세트 파일 ]  ,   [ 블로그 ]   , [ AI 사용 ]  ,  [ PDF Guide ] 권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트 계좌; 프랍펌(FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질을 통해 이미 그의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA와 함께 커스텀 인디케이터를 사용하여 진입 전략을 정의할 수 있기 때문에, 더 이상 추가 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 마틴게일 전략에 헤징과 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 트레이딩 알고리즘으로, 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다. 추세 방향을 예측하려 하지 않고, 거래량을 분석하여 지능적인 전략으로 진입합니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 Forex, Gold, 주식, Crypto와 같은 상품에서 효과적인 성과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이나 안정적인 추세가 있는 종목에서 더욱 뛰어난
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
제작자의 제품 더 보기
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.9 (20)
Experts
즉시 사용할 수 있는 설정 파일: AUDUSD, BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, XAUUSD, VOLATILITY 75 INDEX,... 실시간 신호 : 여기를 클릭 새로운 set 파일이 내 채널에 지속적으로 추가됩니다 : MT5 Set Files 가격이 곧 인상됩니다. Scalper Deriv를 소개합니다: 스캘핑 경험을 한 단계 업그레이드하세요. 스캘핑에서 열정을 찾고 최대한의 자본을 활용하고자 하는 트레이더입니까? 계정 잔액이 $20, $200, $2000, $20000 또는 심지어 $200000이든, 우리는 당신을 위한 완벽한 해결책을 가지고 있습니다! Scalper Deriv , 초기 투자 규모에 관계없이 귀하의 트레이딩 전략을 향상시키고 시장 기회를 활용하도록 설계된 전문가 어드바이저(EA)를 소개합니다. 핵심 특징 혁신적인 경험 : 수년간의 EA 경험과 지식을 바탕으로 제작된 Scalper Deriv은 금융 시장에서 스캘핑
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
바로 사용할 수 있는 설정: EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD, Volatility 10 Index, Volatility 75 Index, Boom 1000 Index,... 새로운 세트 파일은 내 채널에 지속적으로 추가됩니다 : MT5 Set Files 가격이 곧 인상됩니다. Grid Volatility로 변동성을 마스터하세요! Grid Volatility 는 변동성 시장에서 거래하기 위해 그리드 전략과 급등 캔들 감지를 결합한 고급 Expert Advisor입니다. 이 EA는 시장 상황 변화에 따라 수익을 극대화하고, 포지션 크기를 자동으로 관리하여 위험을 최소화하도록 최적화되었습니다. 더 많은 Expert Advisor를 여기에서 확인하세요: 모든 EA 보기 주요 혜택 - 변동성 높은 시장에 최적화: 강력한 그리드 전략을 사용하여 시장 변동성을 활용하세요. - 자동 포지션 크기 조정 (선택 사항): 이 기능이 활성화된 경우 계좌 잔고에 따라 포지션 크기를
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
가격이 곧 인상됩니다. Gold AI Robot – XAUUSD(금)를 위한 고급 트레이딩 로봇, AI 및 되돌림 감지 기능 탑재 AI 필터와 핵심 되돌림 분석으로 금 시장에서 정밀한 기회를 포착합니다. Gold AI Robot은 XAUUSD(금) H1 타임프레임에서 작동합니다. 가격 움직임을 분석하여 중요한 되돌림을 탐지하고, 단계적으로 포지션을 진입하며, 전반적인 리스크 관리를 통해 거래 성과를 최적화합니다. 인공지능 기반의 신호 필터 단계적 진입을 위한 핵심 되돌림 감지 누적 손실 제어를 위한 전체 스톱로스 모든 포지션에 적용되는 전체 테이크프라핏 AutoLot을 통한 자동 로트 크기 조정 자본 및 리스크 기반의 동적 볼륨 관리 이 EA는 AI 필터를 통해 유효한 되돌림 깊이를 탐지하며, 첫 번째 수준에서 초기 포지션을 진입하고 새로운 신호가 확인되면 추가 포지션을 진입합니다. 전체 테이크프라핏 기능은 계좌 잔고를 기준으로 목표 수익을 계산하여 모든 포지션에 적용합니다. 총
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Experts
보너스 : EA 1개를 무료로 드립니다 (계정 2개용) – 구매 후 저에게 연락하세요 Bitcoin MT5 Bot으로 비트코인 거래를 자동화하세요! 비트코인 거래를 위해 특별히 설계된 Expert Advisor로 암호화폐 시장의 기회를 잡으세요. Bitcoin MT5 Bot 은 MetaTrader 5 플랫폼에서 비트코인 거래를 위해 최적화된 고급 Expert Advisor (EA)입니다. 여러 시간대에 걸쳐 추세 및 과매수/과매도 수준을 분석하여 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 수익 기회를 극대화하기 위해 추세 전략 및 리스크 관리를 사용합니다. 주요 혜택 자동 리스크 관리: 계좌 잔액 및 시장 상황에 따라 포지션 크기를 조정하여 자본을 안전하게 보호합니다. 분 단위 스캔: 매 분마다 지속적인 분석을 통해 비트코인 가격의 빠른 변동을 포착합니다. 적응성: 다양한 시간대와 전략에 쉽게 조정 가능하며, 완전한 사용자 정의가 가능합니다. 기술적 특성 추세, 과매수 및 과매도 분석: 비트코
Stop Guardian
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
유틸리티
Stop Guardian 소개: 트레일링 스톱과 수익 청산으로 리스크 관리를 향상시키세요. Stop Guardian 은 수익을 기반으로 한 자동 포지션 청산 시스템과 트레일링 스톱을 결합하여, 트레이딩 전략에서 리스크 관리를 최적화하도록 설계된 Expert Advisor (EA)입니다. 주요 기능 자동 리스크 관리 : 트레일링 스톱을 사용하여 열린 포지션을 자동으로 조정하여 수익을 보호하고 손실을 최소화합니다. 사용자 정의 가능한 설정 : 전략에 맞춰 트레일링 스톱의 매개변수(Trailing Start 및 Trailing Step)를 조정할 수 있습니다. 자동 포지션 청산 : *Profit To Close All Positions*라는 매개변수를 통해, 계정의 총 수익이 설정된 값에 도달하면 EA가 자동으로 모든 열린 포지션을 청산합니다. 이 기능은 수익을 안전하게 보호합니다. 거래 식별 : 특정 거래만 관리하고 조정하기 위해 매직 넘버(Magic)를 사용합니다. 사용자
FREE
Plant and Harvest Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
보너스 : EA 1개를 무료로 드립니다 (계정 2개용) – 구매 후 저에게 연락하세요 Plant and Harvest Pro: 자동 거래에서 심고 수확하는 힘 각 포지션이 이익을 수확하기 위해 심은 씨앗처럼, 거래가 인생의 자연스러운 사이클과 비슷해지기를 원하십니까? Plant and Harvest Pro 를 소개합니다. 이 Expert Advisor는 시장을 당신의 개인적인 경작지로 바꿔줍니다. 스마트 플랜팅 Plant and Harvest Pro는 시장에서 포지션을 "심는" (오픈) 가장 좋은 순간을 식별하도록 설계되었습니다. 트렌드와 캔들 분석에 기반한 고급 알고리즘을 활용하여 각 포지션이 신중하게 계산된 정확한 투자임을 보장합니다. 이익 수확 조건이 최적화되면, EA는 효율적으로 이익을 "수확"하는 작업을 수행합니다. 수익을 극대화하는 데 중점을 둔 Plant and Harvest Pro는 로트 크기를 자동으로 조정하고 전략적인 포지션 종료를 실행하여 각 거래에서 항상 최고
Money Mind BTC
Antonio Simon Del Vecchio
4.77 (22)
Experts
Money Mind BTC — BTCUSD H1 (v13.00) 글로벌 리스크 관리 및 적응형 동작을 갖춘 자동화 시스템 Money Mind BTC 13.00은 BTCUSD 거래를 위해 설계된 전문가용 어드바이저입니다. 완전한 리스크 제어와 자동 적응 논리를 갖추고 있으며, 안정적인 작동, 유연한 설정, 그리고 시장 상황에 따라 동작을 조정하는 글로벌 관리 구조를 결합했습니다. 주요 특징 심볼: BTCUSD 권장 타임프레임: H1 조정 가능한 감도를 가진 내부 필터 적응형 간격으로 점진적 진입 거래 방향 설정 가능 (매수 전용, 매도 전용, 양방향) 고정, 산술 또는 기하학적 로트 크기 잔액 비율에 따른 글로벌 테이크 프로핏 및 스톱 로스 계좌 잔액 증가 시 자동 로트 스케일링 최대 오픈 포지션 수 제한 새로운 포지션 오픈 전 내부 리스크 검증 버전 13.00의 새로운 기능 새로운 진입 감도 구조 (레벨 1–5) 시장 조건에 따른 동적 포지션 간 거리 시스템 반응을 조정하기 위한 새
Grid Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
보너스 : EA 1개를 무료로 드립니다 (계정 2개용) – 구매 후 저에게 연락하세요 Grid Deriv 는 극단적인 가격 움직임을 활용하기 위해 설계된 자동 그리드 트레이딩 시스템입니다. Bollinger Bands를 기반으로 초기 진입을 하고, 가격이 크게 벗어났을 때 반대 방향으로 순차적으로 포지션을 추가하여, 변동성 확장 후 평균 회귀 전략을 따릅니다. 주요 기능: Bollinger Band 돌파 시 초기 진입. 초기 방향의 반대 방향으로 순차적 추가 진입. 전체 수익 또는 손실에 따른 자동 포지션 종료. 로트 스케일링 모드: Fixed, Linear, 또는 X2 (기하급수적 증가). 시간 필터 및 Bollinger 설정 지원. 핵심 파라미터: Initial lot size (0 = minimum lot): 그리드의 첫 번째 주문에 사용되는 로트 크기 (0은 심볼의 최소 로트 사용). Lot mode: 새로운 진입마다 적용되는 로트 증가 방식 (Fixed, Linear
SmartGold AI
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
보너스 : EA 1개를 무료로 드립니다 (계정 2개용) – 구매 후 저에게 연락하세요 SmartGold AI – 폭발적인 돌파를 감지하는 적응형 인공지능 SmartGold AI는 통합 구간 이후의 가격 돌파를 감지하는 데 특화된 전문가 어드바이저(EA)입니다. 지능적이고 자동화된 시스템을 사용하여 돌파 확률이 높은 압축 구간을 식별하고, 움직임 방향으로 포지션을 엽니다. 진입 후에는 동적으로 조정되는 테이크프로핏, 전체 손절 설정 또는 첫 번째 진입에 대한 트레일링 스탑으로 출구를 관리합니다. XAUUSD (골드) 의 M5 타임프레임에 최적화되어 있습니다. 주요 특징 지능적으로 식별된 좁은 통합 후 돌파 논리에 기반 구매 및 판매 모두 지원, 필터는 설정 가능 비율 기반 SL 및 TP를 통한 글로벌 리스크 관리 첫 번째 진입에 대한 트레일링 스탑 시스템 전체 이익 목표 달성 시 모든 포지션 종료 통제된 방식의 포지션 스케일링 가능 뉴스 필터 및 거래 시간 설정 가능 (선택 사항)
Market Sniper Pro
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
구매 후 댓글을 남기시면 사용자 매뉴얼을 받으실 수 있습니다. Market Sniper Pro 는 브레이크아웃 트레이딩과 포지션의 적응형 관리에 맞춰 설계된 전문적인 Expert Advisor 입니다. 브레이크아웃 감지, ATR 기반 단계적 진입, 글로벌 리스크 관리가 결합되어 체계적이고 규율 있는 접근 방식을 제공합니다. 주요 특징 설정 가능한 로트 크기 및 잔고 기반 자동 스케일링 사용자 정의 가능한 lookback 및 buffer 를 활용한 브레이크아웃 진입 로직 ATR 추정 간격과 최소 pips 기준을 통한 단계적 진입 잔고 비율 기준으로 설정되는 글로벌 Take Profit 및 Stop Loss 스프레드, 거래 시간 및 뉴스 이벤트 필터 핵심 통계를 제공하는 선택적 차트 디스플레이 전략 EA 는 최근 고점 및 저점의 브레이크아웃을 감지하고 buffer 를 적용하여 신호를 필터링합니다. 브레이크아웃 이후 가격이 되돌림을 보일 경우, 시스템은 ATR 추정 간격과 최소 pips
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변