공식 가이드: 모든 매개변수와 구성을 자세히 이해하려면 여기에서 공식 설명서를 참조하십시오: Ultra Risk 사용자 가이드 Ultra Risk 철학: 속도 vs 안전 이 소프트웨어를 구매하기 전에 그 본질을 이해해야 합니다: Ultra Risk는 단 하나의 목적, 즉 최단 시간 내에 공격적인 계좌 성장을 위해 설계되었습니다. 트레이딩에서 이익은 위험에 비례합니다. 놀라운 결과를 얻기 위해 이 시스템은 수학적으로 매우 높은 수준의 위험을 감수합니다. 이것은 보수적인 자산 보존을 위한 도구가 아니라 투기 자본을 가속화하기 위한 엔진입니다.

1) 왜 이 위험을 감수합니까? 대부분의 트레이더는 위험을 피하려고 시간을 낭비합니다. Ultra Risk는 지능형 그리드 아키텍처를 통해 위험을 관리합니다: • 매수 논리: 무작위 시스템과 달리 Ultra Risk는 가격이 하락하여 "싸게 살" 때를 인내심 있게 기다립니다(Entry Drop Percent). 결코 가격을 쫓지 않고, 시장이 자신에게 오도록 둡니다.

• 적응성: 시장이 불리하게 움직여도 시스템은 무너지지 않고 확장됩니다. 적응형 그리드는 실제 변동성을 기반으로 거리를 조정하여 정적 그리드의 전형적인 조기 붕괴를 방지합니다.

• 스마트 청산: 시스템은 극단에서 거래량을 축적하여 작업의 "무게 중심"을 이동시킵니다. 이는 손익분기점을 더 가깝게 하여 청산 확률을 높이고, 견뎌낸 위험(드로우다운)에 정비례하는 이익을 추구합니다.

2) 가격 구조 우리는 이 철학을 이해하는 선각자들을 위해 접근하기 쉬운 진입 장벽을 제공합니다. 전략의 독점성을 보호하고 사용자 수를 제한하기 위해 가격은 점진적으로 인상될 것입니다. 다음 인상 전에 지금 평생 라이선스를 확보하십시오.

3) 기술 사양 다음과 같은 운영 조건이 권장됩니다: • 종목: XAUUSD(금)에 최적화되어 있습니다. 다른 통화쌍에도 적용 가능합니다.

• 타임프레임: H1.

• 레버리지: 모든 레버리지와 호환됩니다. 마진을 최적화하기 위해 1:500 이상을 권장합니다.

• VPS: 24시간 거래 관리 및 청산을 보장하기 위해 권장됩니다.