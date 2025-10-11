SqueezeMAX Pro

출시 특별 혜택 – 2026년 01월 05일까지 무료 또는 최초 100회 다운로드 한정 (선착순)

현재 이 페이지를 보고 계시다면, 아직 출시 프로모션 기간 내에 있습니다. 해당 기간이 종료되면 본 지표는 MQL5 Market에서 정상 가격으로 판매됩니다.

Mikko Breakout Indicator – MetaTrader 5용 지능형 돌파 감지 지표

외환, 지수 및 암호화폐 거래를 위해 설계된 MetaTrader 5용 전문 돌파 지표.

SqueezeMAX Pro는 객관성, 정확성 및 실제 실행 성능을 중시하는 트레이더를 위해 개발된 전문 돌파 감지 지표입니다. 리페인트가 없으며 인위적인 신호를 생성하지 않습니다.

본 지표는 실계좌, VPS 및 연속 실행 환경에 적합하며, 동적 고점과 저점을 기반으로 한 안정적인 로직을 통해 돌파 발생 시점을 정확히 포착합니다.

왜 숙련된 트레이더들이 SqueezeMAX Pro를 선택하는가

  • 차트 노이즈 및 지연된 신호 최소화
  • 실시간으로 유효한 돌파 구간 식별
  • 차트 스타일에 자동 적응
  • 캔들 종가 기준으로 신호 고정
  • CPU 사용량 최소화, VPS 환경에 최적화

외환, 지수, 주식, 암호화폐 시장에서 스캘핑부터 스윙 트레이딩까지 폭넓게 활용할 수 있습니다.

작동 로직

  • 설정된 기간 내 최고가 및 최저가 계산
  • 가격이 기간 최고가를 돌파하면 상승 돌파로 인식
  • 가격이 기간 최저가를 하향 돌파하면 하락 돌파로 인식
  • 과거 캔들을 재계산하지 않고 실시간으로 시각화

모든 신호는 캔들 마감 시점에 확정됩니다.
리페인트가 발생하지 않습니다.

지능형 자동 시각화

SqueezeMAX Pro는 지표를 다시 로드할 필요 없이 현재 차트 유형에 맞게 자동으로 표시됩니다.

모드 설명
자동 현재 차트 스타일을 자동 반영
라인 깔끔하고 직관적인 분석
전통적인 기술적 분석 표현
캔들 일본식 캔들 차트

기능 중심 색상 시스템

상태 색상 해석
상승 돌파 파란색 (clrDodgerBlue) 매수 압력 가능성
하락 돌파 빨간색 (clrRed) 매도 압력 가능성
중립 흰색 (clrWhite) 유효한 돌파 없음

아키텍처 및 성능

  • 총 14개의 전용 버퍼 사용으로 높은 효율성
  • ArrayMaximum() 및 ArrayMinimum() 네이티브 함수 사용으로 높은 정확도
  • 다중 차트 동시 실행에 최적화
  • 극히 낮은 CPU 사용량
  • Expert Advisor와 호환 가능한 안정적인 버퍼 구조

설정 가능한 파라미터

파라미터 기본값 설명
inpPeriod 20 고점 및 저점 계산 기간
inpDisplayStyle 자동 지표 표시 스타일

사용 방법

  1. MQL5 Market에서 지표 다운로드
  2. MetaTrader 5 차트에 지표 적용
  3. 전략에 맞게 파라미터 조정

신호 해석:
파란색: 기간 최고가 돌파
빨간색: 기간 최저가 하향 돌파

예시: 최근 20개 캔들의 최고가 돌파는 리스크 관리 조건 하에서 추세 지속 가능성을 시사할 수 있습니다.

권장 설정

거래 스타일 기간
스캘핑 10–15
스윙 트레이딩 20–30
장기 추세 30–50

자주 사용되는 종목:
EURUSD, GBPUSD, DAX, S&P 500, BTCUSD

제품 강점

  • 차트 유형 자동 적응
  • 캔들 마감 기준 신호 확정
  • 리페인트 없음
  • 실계좌 환경에서 높은 안정성
  • 전문적이고 최적화된 신뢰성 높은 코드

위험 고지

본 지표는 수익을 보장하지 않습니다. 금융 시장 거래는 높은 위험을 수반하며, 초기 투자금보다 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 반드시 적절한 리스크 관리 기법을 적용하고, 실거래 전 데모 계좌에서 전략을 충분히 테스트하시기 바랍니다. 개발자는 본 소프트웨어 사용으로 인해 발생한 어떠한 재정적 손실에 대해서도 책임지지 않습니다.

개발자 지원

본 지표가 도움이 되었다면:

MQL5 공식 프로필을 팔로우해 주세요:
https://www.mql5.com/pt/users/dantonjunior</a>

Market에 평가 또는 댓글을 남겨주세요.
여러분의 피드백은 프로젝트의 지속적인 개선과 독립 개발자 지원에 큰 힘이 됩니다.

기술 지원

문의: xtraders.mt5@gmail.com

© 2026 SqueezeMAX Pro – Mikko Breakout Indicator
모든 권리 보유.
본 제품은 교육 및 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
