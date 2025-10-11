SqueezeMAX Pro
- 지표
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- 버전: 1.0
출시 특별 혜택 – 2026년 01월 05일까지 무료 또는 최초 100회 다운로드 한정 (선착순)
Mikko Breakout Indicator – MetaTrader 5용 지능형 돌파 감지 지표
외환, 지수 및 암호화폐 거래를 위해 설계된 MetaTrader 5용 전문 돌파 지표.
SqueezeMAX Pro는 객관성, 정확성 및 실제 실행 성능을 중시하는 트레이더를 위해 개발된 전문 돌파 감지 지표입니다. 리페인트가 없으며 인위적인 신호를 생성하지 않습니다.
본 지표는 실계좌, VPS 및 연속 실행 환경에 적합하며, 동적 고점과 저점을 기반으로 한 안정적인 로직을 통해 돌파 발생 시점을 정확히 포착합니다.
왜 숙련된 트레이더들이 SqueezeMAX Pro를 선택하는가
- 차트 노이즈 및 지연된 신호 최소화
- 실시간으로 유효한 돌파 구간 식별
- 차트 스타일에 자동 적응
- 캔들 종가 기준으로 신호 고정
- CPU 사용량 최소화, VPS 환경에 최적화
외환, 지수, 주식, 암호화폐 시장에서 스캘핑부터 스윙 트레이딩까지 폭넓게 활용할 수 있습니다.
작동 로직
- 설정된 기간 내 최고가 및 최저가 계산
- 가격이 기간 최고가를 돌파하면 상승 돌파로 인식
- 가격이 기간 최저가를 하향 돌파하면 하락 돌파로 인식
- 과거 캔들을 재계산하지 않고 실시간으로 시각화
모든 신호는 캔들 마감 시점에 확정됩니다.
리페인트가 발생하지 않습니다.
지능형 자동 시각화
SqueezeMAX Pro는 지표를 다시 로드할 필요 없이 현재 차트 유형에 맞게 자동으로 표시됩니다.
|모드
|설명
|자동
|현재 차트 스타일을 자동 반영
|라인
|깔끔하고 직관적인 분석
|바
|전통적인 기술적 분석 표현
|캔들
|일본식 캔들 차트
기능 중심 색상 시스템
|상태
|색상
|해석
|상승 돌파
|파란색 (clrDodgerBlue)
|매수 압력 가능성
|하락 돌파
|빨간색 (clrRed)
|매도 압력 가능성
|중립
|흰색 (clrWhite)
|유효한 돌파 없음
아키텍처 및 성능
- 총 14개의 전용 버퍼 사용으로 높은 효율성
- ArrayMaximum() 및 ArrayMinimum() 네이티브 함수 사용으로 높은 정확도
- 다중 차트 동시 실행에 최적화
- 극히 낮은 CPU 사용량
- Expert Advisor와 호환 가능한 안정적인 버퍼 구조
설정 가능한 파라미터
|파라미터
|기본값
|설명
|inpPeriod
|20
|고점 및 저점 계산 기간
|inpDisplayStyle
|자동
|지표 표시 스타일
사용 방법
- MQL5 Market에서 지표 다운로드
- MetaTrader 5 차트에 지표 적용
- 전략에 맞게 파라미터 조정
신호 해석:
파란색: 기간 최고가 돌파
빨간색: 기간 최저가 하향 돌파
예시: 최근 20개 캔들의 최고가 돌파는 리스크 관리 조건 하에서 추세 지속 가능성을 시사할 수 있습니다.
권장 설정
|거래 스타일
|기간
|스캘핑
|10–15
|스윙 트레이딩
|20–30
|장기 추세
|30–50
자주 사용되는 종목:
EURUSD, GBPUSD, DAX, S&P 500, BTCUSD
제품 강점
- 차트 유형 자동 적응
- 캔들 마감 기준 신호 확정
- 리페인트 없음
- 실계좌 환경에서 높은 안정성
- 전문적이고 최적화된 신뢰성 높은 코드
위험 고지
본 지표는 수익을 보장하지 않습니다. 금융 시장 거래는 높은 위험을 수반하며, 초기 투자금보다 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 반드시 적절한 리스크 관리 기법을 적용하고, 실거래 전 데모 계좌에서 전략을 충분히 테스트하시기 바랍니다. 개발자는 본 소프트웨어 사용으로 인해 발생한 어떠한 재정적 손실에 대해서도 책임지지 않습니다.
개발자 지원
본 지표가 도움이 되었다면:
MQL5 공식 프로필을 팔로우해 주세요:
https://www.mql5.com/pt/users/dantonjunior</a>
Market에 평가 또는 댓글을 남겨주세요.
여러분의 피드백은 프로젝트의 지속적인 개선과 독립 개발자 지원에 큰 힘이 됩니다.
기술 지원
문의: xtraders.mt5@gmail.com
© 2026 SqueezeMAX Pro – Mikko Breakout Indicator
모든 권리 보유.
본 제품은 교육 및 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.