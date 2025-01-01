- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Resize
배열의 새(작은) 크기를 설정합니다.
|
bool Resize(
Parameters
size
[in] 배열의 새 크기.
Return Value
성공적이면 true, 크기를 0보다 작게 설정하려는 시도가 있을 경우 false.
Note
배열의 크기를 변경하면 메모리를 최적으로 사용할 수 있습니다. 정량보다 과도한 요소는 손실됩니다. 메모리 관리 모드에 따라 손실된 요소의 메모리가 해제되거나 해제되지 않습니다.
메모리 파편화를 줄이기 위해 배열의 크기를 변경하려면 이전에 단계(int) 또는 16(기본값) 방법을 통해 주어진 단계를 사용하여 변경하십시오.
예제:
|
//--- CArrayObj::Resize(int) 예제