MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayObjCompareArray
- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CompareArray
배열을 다른 배열과 비교합니다.
|
bool CompareArray(
Parameters
src
[in] 비교를 위한 요소 소스로 사용되는 CArrayObj 클래스의 인스턴스에 대한 포인터.
Return Value
배열이 같으면 true, 같지 않으면 -.
예제:
|
//--- CArrayObj::CompareArray(const CArrayObj*) 예제