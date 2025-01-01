문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayObjCompareArray 

CompareArray

배열을 다른 배열과 비교합니다.

bool  CompareArray(
   const CArrayObj*  src      // 소스에 대한 포인터
   ) const

Parameters

src

[in] 비교를 위한 요소 소스로 사용되는 CArrayObj 클래스의 인스턴스에 대한 포인터.

Return Value

배열이 같으면 true, 같지 않으면 -.

예제:

//--- CArrayObj::CompareArray(const CArrayObj*) 예제
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 소스 배열 생성
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 소스 어레이 채우기
   //--- . . .
   //--- 다른 배열과 비교
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- 배열 삭제
   delete src;
   delete array;
  }
At