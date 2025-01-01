CSpreadBuffer
CSpreadBuffer는 역사상 막대의 스프레드에 대한 단순화된 액세스를 위한 클래스입니다.
Description
CSpreadBuffer 클래스는 과거의 막대의 스프레드에 대한 단순한 액세스를 제공합니다.
Declaration
class CSpreadBuffer: public CArrayInt
Title
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
그룹별 클래스 메서드
Attributes
버퍼 사이즈 설정
Settings
심볼 및 주기 설정
데이터 액세스
버퍼 요소 가져오기
데이타 업데이트
virtual Refresh
버퍼 업데이트
virtual RefreshCurrent
현재 값 업데이트
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
CArrayInt 클래스에서 상속된 메서드
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear