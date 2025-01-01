문서화섹션
CRealVolumeBuffer

CRealVolumeBuffer는 과거의 실제 볼륨 막대에 대한 단순화된 액세스를 위한 클래스입니다.

CTickVolumeBuffer 클래스는 과거의 실제 볼륨 막대에 대한 단순 액세스를 제공합니다.

   class CRealVolumeBuffer: public CArrayLong

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayLong

              CRealVolumeBuffer

그룹별 클래스 메서드

Size

버퍼 사이즈 설정

SetSymbolPeriod

심볼 및 주기 설정

At

버퍼 요소 가져오기

virtual Refresh

버퍼 업데이트

virtual RefreshCurrent

현재 값 업데이트

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

CArrayLong 클래스에서 상속된 메서드

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear