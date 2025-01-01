CRealVolumeBuffer
CRealVolumeBuffer는 과거의 실제 볼륨 막대에 대한 단순화된 액세스를 위한 클래스입니다.
Description
CTickVolumeBuffer 클래스는 과거의 실제 볼륨 막대에 대한 단순 액세스를 제공합니다.
Declaration
class CRealVolumeBuffer: public CArrayLong
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
상속 계층
CRealVolumeBuffer
그룹별 클래스 메서드
Attributes
버퍼 사이즈 설정
Settings
|
심볼 및 주기 설정
|
데이터 액세스
|
버퍼 요소 가져오기
|
데이타 업데이트
|
virtual Refresh
버퍼 업데이트
virtual RefreshCurrent
|
현재 값 업데이트
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
CArrayLong 클래스에서 상속된 메서드
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear