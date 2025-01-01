CTickVolumeBuffer
CTickVolumeBuffer는 과거 막대의 틱 볼륨에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.
Description
CTickVolumeBuffer 클래스는 과거 막대의 틱 볼륨에 대한 단순 액세스를 제공합니다.
Declaration
|
class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong
Title
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
상속 계층
CTickVolumeBuffer
그룹별 클래스 메서드
|
Attributes
|
|
버퍼 사이즈 설정
|
Settings
|
|
심볼 및 주기 설정
|
데이터 액세스 메서드
|
|
색인별로 버퍼 요소를 가져옵니다
|
데이타 업데이트 메서드
|
|
virtual Refresh
|
버퍼 업데이트
|
virtual RefreshCurrent
|
현재 값 업데이트
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
CArrayLong 클래스에서 상속된 메서드
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear