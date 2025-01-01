- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CreateElement
지정한 위치에 새 배열 요소를 작성합니다.
|
bool CreateElement(
Parameters
index
[in] 새 요소를 작성할 위치.
Return Value
성공적이면 true, 요소를 생성할 수 없으면 false.
Note
CArrayObj 클래스의 메서드 CreateElement(int)는 항상 false를 반환하며 어떠한 작업도 수행하지 않습니다. 필요한 경우 CreateElement(int) 메서드를 파생 클래스에서 구현해야 합니다.
예제:
|
//--- CArrayObj::CreateElement(int) 예제