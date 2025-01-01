문서화섹션
MQL5 리ファ레ン스 표준 라이브러리 데이터 수집 CArrayObj At 

At

지정된 배열 위치에서 요소를 가져옵니다.

CObject*  At(
   int  pos      // 위치 
   )

Parameters

pos

[in] 배열에서 원하는 요소의 위치.

Return Value

요소의 값(성공적, NULL)이 존재하지 않는 위치의 요소를 가져오려고 했습니다.

예제:

//--- CArrayObj::At(int) 예제
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 요소 추가
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      CObject *result=array.At(i);
      if(result==NULL)
        {
         //--- 배열에서 읽는 중 오류 발생
         printf("요소 가져오기 오류");
         delete array;
         return;
        }
      //--- 요소 사용
      //--- . . .
     }
   delete array;
  }