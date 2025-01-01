- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
At
지정된 배열 위치에서 요소를 가져옵니다.
|
CObject* At(
Parameters
pos
[in] 배열에서 원하는 요소의 위치.
Return Value
요소의 값(성공적, NULL)이 존재하지 않는 위치의 요소를 가져오려고 했습니다.
예제:
|
//--- CArrayObj::At(int) 예제