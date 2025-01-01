문서화섹션
지정된 배열 위치에서 요소를 변경합니다.

bool  Update(
   int       pos,         // 위치
   CObject*  element      // 값
   )

Parameters

pos

[in] 배열에서 변경할 요소의 위치

element

[in] 요소의 새 값

Return Value

성공시 true, 요소 변경 불가시 false.

Note

잘못된 포인터(예: NULL)가 매개 변수로 전달되더라도 요소는 변경되지 않습니다. 메모리 관리를 사용하도록 설정하면 교체된 요소의 메모리가 할당 취소됩니다.

예제:

//--- CArrayObj::Update(int,CObject*) 예제
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 배열 요소 추가
   //--- . . .
   //--- 요소 업데이트
   if(!array.Update(0,new CObject))
     {
      printf("업데이트 오류");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }