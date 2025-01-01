- FreeMode
Update
지정된 배열 위치에서 요소를 변경합니다.
|
bool Update(
Parameters
pos
[in] 배열에서 변경할 요소의 위치
element
[in] 요소의 새 값
Return Value
성공시 true, 요소 변경 불가시 false.
Note
잘못된 포인터(예: NULL)가 매개 변수로 전달되더라도 요소는 변경되지 않습니다. 메모리 관리를 사용하도록 설정하면 교체된 요소의 메모리가 할당 취소됩니다.
예제:
|
//--- CArrayObj::Update(int,CObject*) 예제