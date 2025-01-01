CCloseBuffer
CCloseBuffer는 역사상 가장 가까운 바 가격에 대한 단순화된 접근을 위한 클래스입니다.
Description
CCloseBuffer 클래스는 역사상 가장 가까운 바 가격에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.
Declaration
|
class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer
Title
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
상속 계층
CCloseBuffer
그룹별 클래스 메서드
|
데이타 업데이트
|
|
virtual Refresh
|
버퍼 업데이트
|
virtual RefreshCurrent
|
현재 값 업데이트
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
CArrayDouble 클래스에서 상속된 메서드
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
CDoubleBuffer 클래스에서 상속된 메서드