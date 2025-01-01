문서화섹션
COpenBuffer

COpenBuffer는 역사상 술집 오픈 가격에 대한 단순화된 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

COpenBuffer 클래스는 과거 바의 공개 가격에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class COpenBuffer: public CDoubleBuffer

Title

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  COpenBuffer

그룹별 클래스 메서드

데이타 업데이트

 

virtual Refresh

버퍼 업데이트

virtual RefreshCurrent

현재 값 업데이트

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

CArrayDouble 클래스에서 상속된 메서드

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

CDoubleBuffer 클래스에서 상속된 메서드

Size, At, SetSymbolPeriod