COpenBuffer
COpenBuffer는 역사상 술집 오픈 가격에 대한 단순화된 액세스를 위한 클래스입니다.
Description
Declaration
class COpenBuffer: public CDoubleBuffer
Title
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
상속 계층
COpenBuffer
그룹별 클래스 메서드
데이타 업데이트
virtual Refresh
버퍼 업데이트
virtual RefreshCurrent
현재 값 업데이트
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
CArrayDouble 클래스에서 상속된 메서드
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
CDoubleBuffer 클래스에서 상속된 메서드