MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayObjShutdown
- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Shutdown
어레이에 대한 메모리 할당 해제(요소 제외)를 통해 어레이를 지웁니다.
bool Shutdown()
Return Value
성공적이면 true, 오류 발생시 false.
Note
메모리 관리를 사용하도록 설정하면 삭제된 요소의 메모리가 할당 취소됩니다.
예제:
//--- CArrayObj::Shutdown() 예제