어레이에 대한 메모리 할당 해제(요소 제외)를 통해 어레이를 지웁니다.

bool  Shutdown()

Return Value

성공적이면 true, 오류 발생시 false.

Note

메모리 관리를 사용하도록 설정하면 삭제된 요소의 메모리가 할당 취소됩니다.

예제:

//--- CArrayObj::Shutdown() 예제
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 배열 요소 추가
   //--- . . .
   //--- 배열 셧다운
   if(!array.Shutdown())
     {
      printf("셧다운 오류");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }