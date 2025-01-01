문서화섹션
InsertArray

한 배열의 요소를 다른 배열의 지정된 위치에서 삽입합니다.

bool  InsertArray(
   const CArrayObj*  src,     // 소스에 대한 포인터
   int               pos      // 위치
   )

Parameters

src

[in] 삽입할 요소의 소스로 사용되는 CArrayObj 클래스의 인스턴스에 대한 포인터.

pos

[in] 삽입할 배열의 위치

Return Value

성공시 true, 항목 삽입 실패시 false.

Note

See: CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

예제:

//--- CArrayObj::InsertArray(const CArrayObj*,int) 예제
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 소스 배열 생성
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 자유 모드 플래그 재설정
   src.FreeMode(false);
   //--- 소스 어레이 채우기
   //--- . . .
   //--- 다른 배열 삽입
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("배열 삽입 실패");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- 요소 없이 소스 배열 삭제
   delete src;
   //--- 배열 사용
   //--- . . .
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }