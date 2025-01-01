- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
SearchLast
정렬된 배열에서 샘플과 동일한 마지막 요소를 검색합니다.
|
int SearchLast(
Parameters
element
[in] 배열에서 검색할 샘플 요소.
Return Value
찾은 요소의 위치 - 성공, -1 - 요소를 찾을 수 없음.
예제:
|
//--- CArrayObj:: SearchLast(CObject*) 예제