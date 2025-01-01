문서화섹션
MQL5 리ファ레ン스 표준 라이브러리 지표 기본 클래스 CIndicatorBuffer 

CIndicatorBuffer

CIndicatorBuffer는 지표의 버퍼 데이터에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CIndicatorBuffer 클래스는 기술 지표의 데이터 버퍼에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer

Title

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CIndicatorBuffer

그룹별 클래스 메서드

Attributes

 

Offset

버퍼의 간격띄우기를 가져오거나 설정합니다.

Name

버퍼명을 가져오거나 설정합니다.

데이터 액세스

 

At

버퍼의 요소를 가져옵니다

데이타 업데이트

 

Refresh

버퍼 업데이트

RefreshCurrent

현재 값만 업데이트합니다

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

CArrayDouble 클래스에서 상속된 메서드

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

CDoubleBuffer 클래스에서 상속된 메서드

Size, At, SetSymbolPeriod