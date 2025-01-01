CIndicatorBuffer
CIndicatorBuffer는 지표의 버퍼 데이터에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.
Description
CIndicatorBuffer 클래스는 기술 지표의 데이터 버퍼에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.
Declaration
class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer
Title
#include <Indicators\Indicator.mqh>
상속 계층
CIndicatorBuffer
그룹별 클래스 메서드
Attributes
버퍼의 간격띄우기를 가져오거나 설정합니다.
버퍼명을 가져오거나 설정합니다.
데이터 액세스
버퍼의 요소를 가져옵니다
데이타 업데이트
버퍼 업데이트
현재 값만 업데이트합니다
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
CArrayDouble 클래스에서 상속된 메서드
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
CDoubleBuffer 클래스에서 상속된 메서드