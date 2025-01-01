문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標基本クラスCTimeBuffer 

CTimeBuffer

CTimeBuffer는 역사상 술집 개점 시간에 대한 단순화된 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CTimeBuffer 클래스는 과거의 막대의 시작 시간에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CTimeBuffer: public CArrayLong

Title

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayLong

              CTimeBuffer

그룹별 클래스 메서드

Attributes

 

Size

버퍼 사이즈 설정

Settings

 

SetSymbolPeriod

심볼 및 주기 설정

데이터 액세스 메서드

 

At

색인별로 버퍼 요소를 가져옵니다

데이타 업데이트 메서드

 

virtual Refresh

버퍼 업데이트

virtual RefreshCurrent

현재 값 업데이트

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

CArrayLong 클래스에서 상속된 메서드

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear