AssignArray
배열을 다른 배열과 비교합니다.
bool AssignArray(
Parameters
src
[in] 복사할 요소의 소스로 사용되는 CArrayObj 클래스의 인스턴스에 대한 포인터.
Return Value
성공시 true, 요소 복제 실패시 false.
Note
AssignArray를 호출할 때 수신기 배열이 비어 있지 않으면 해당 요소가 모두 제거되고 메모리 관리 플래그가 설정되어 있으면 삭제된 요소에 사용된 메모리가 해제됩니다. 수신기 배열은 소스 배열의 정확한 복사본이 됩니다. 또한 CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*)을 참조하십시오.
예제:
//--- CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*) 예제