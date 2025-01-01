문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayObjAssignArray 

AssignArray

배열을 다른 배열과 비교합니다.

bool  AssignArray(
   const CArrayObj*  src      // 소스에 대한 포인터
   )

Parameters

src

[in] 복사할 요소의 소스로 사용되는 CArrayObj 클래스의 인스턴스에 대한 포인터.

Return Value

성공시 true, 요소 복제 실패시 false.

Note

AssignArray를 호출할 때 수신기 배열이 비어 있지 않으면 해당 요소가 모두 제거되고 메모리 관리 플래그가 설정되어 있으면 삭제된 요소에 사용된 메모리가 해제됩니다. 수신기 배열은 소스 배열의 정확한 복사본이 됩니다. 또한 CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*)을 참조하십시오.

예제:

//--- CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*) 예제
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 소스 배열 생성
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 자유 모드 플래그 재설정
   src.FreeMode(false);
   //--- 소스 어레이 채우기
   //--- . . .
   //--- 다른 배열을 할당
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("배열 할당 오류");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- 어레이가 동일
   //--- 요소 없이 소스 배열 삭제
   delete src;
   //--- 배열 사용
   //--- . . .
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }