CHighBuffer
CHighBuffer는 역사상 가장 비싼 술집을 간단하게 이용할 수 있는 클래스입니다.
Description
CHighBuffer 클래스는 역사상 가장 높은 바 가격에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.
Declaration
class CHighBuffer: public CDoubleBuffer
Title
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
상속 계층
CHighBuffer
그룹별 클래스 메서드
데이타 업데이트
virtual Refresh
버퍼 업데이트
virtual RefreshCurrent
현재 값 업데이트
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
CArrayDouble 클래스에서 상속된 메서드
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
CDoubleBuffer 클래스에서 상속된 메서드