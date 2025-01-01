//--- CArrayObj::Detach(int) 예제

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("객체 생성 오류");

return;

}

//--- 배열 요소 추가

//--- . . .

CObject *object=array.Detach(0);

if(object==NULL)

{

printf("분리 오류");

delete array;

return;

}

//--- 요소 사용

//--- . . .

//--- 요소 삭제

delete object;

//--- 배열 삭제

delete array;

}