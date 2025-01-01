- FreeMode
Detach
배열의 지정된 위치에서 요소를 제거합니다.
|
CObject* Detach(
Parameters
pos
[in] 배열에서 제거된 항목의 위치.
Return Value
성공적이면 제거된 요소에 대한 포인터, 요소 제거 불가시 Null.
Note
요소가 배열에서 제거되면 메모리 관리 플래그에 관계없이 삭제되지 않습니다. 배열 요소 포인터가 사용되면 할당을 취소해야 합니다.
예제:
|
//--- CArrayObj::Detach(int) 예제