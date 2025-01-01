이동 평균 지표 시그널

이 시그널 모듈은 이동 평균 지표의 시장 모델을 기반으로 합니다. 모듈로부터 얻은 신호에 기초하여 무역 결정을 내리는 메커니즘은 별도 섹션에 설명되어 있습니다.

시그널 발생 조건

아래에서 모듈이 Expert Advisor에게 시그널을 전달할 때의 조건에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

시그널 유형 조건 설명 매수 브레이크아웃 실패. 가격이 지표 아래로 통과(분석된 막대의 시가는 지표 위에 있고 종가는 지표 아래에 있음)했으며 지표는 상승(지표 라인에서 롤백할 경우 약세 시그널)합니다. 이동 평균 교차. 가격이 지표를 위로 통과했습니다(분석된 막대의 시가는 지표보다 낮고 종가는 지표보다 높습니다). 지표가 상승합니다(강세 시그널). 브레이크아웃 형성. 막대의 아래쪽 그림자가 지표(분석된 막대의 시가 및 종가는 지표 위에 있고 저가는 지표 아래에 있음)을 통과하고 지표가 상승합니다(지표 라인에서 롤백을 위한 약세 시그널). 매도용 브레이크아웃 실패. 가격이 지표를 위로 통과했으며(분석된 막대의 시가가 지표보다 낮고 종가가 지표보다 높음) 지표는 하락합니다(약세 신호). 이동 평균 교차. 가격이 지표를 하향(분석된 막대의 시가는 지표보다 높고 종가는 지표보다 낮음)하고 지표는 하락(강세 시그널)합니다. 브레이크아웃 형성. 바의 위쪽 그림자가 지표(분석된 바의 시가 및 종가 지표 아래에 있고, 고가가 지표 위에 있음)을 통과하고 지표는 하락합니다(지표 라인에서 롤백할 경우 약세 시그널). 매수하는 데에 이의 없음 가격이 지표보다 위에 있습니다. 매도하는 데에 이의 없음 가격이 지표보다 아래에 있습니다.

참고

Expert Advisor의 작동 모드에 따라("모든 틱" 또는 "시가 전용") 분석 막대는 현재 막대(색인 0) 또는 마지막으로 형성된 막대(인덱스 1)입니다.

조정 가능한 매개 변수

이 모듈에는 다음과 같은 조정 가능한 매개 변수가 있습니다: