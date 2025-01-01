하루 중 시간 필터 시그널

본 모듈은 시장 모델의 효율성이 시간에 따라 변화한다는 가정에 기초합니다. 이 모듈을 사용하여 다른 모듈에서 수신한 신호를 시간 및 요일별로 필터링할 수 있습니다. 이로 인해 불리한 시간을 차단하여 생성된 시그널의 품질을 높일 수 있습니다. 모듈의 신호에 기초하여 무역 결정을 내리는 메커니즘은 별도 섹션에 설명되어 있습니다.

시그널 발생 조건

아래에서 모듈이 Expert Advisor에게 시그널을 전달할 때의 조건에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

시그널 유형 조건 설명 매수 시그널 없음. 매도용 시그널 없음. 매수하는 데에 이의 없음 현재 날짜 및 시간이 지정된 매개 변수를 충족합니다. 매도하는 데에 이의 없음 현재 날짜 및 시간이 지정된 매개 변수를 충족합니다.

조정 가능한 매개 변수

이 모듈에는 다음과 같은 조정 가능한 매개 변수가 있습니다: