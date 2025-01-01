- AC オシレーター（ Accelerator Oscillator ）指標のシグナル
- 適応型移動平均（ Adaptive Moving Average ）指標のシグナル
- オーサムオシレーター（ Awesome Oscillator ）指標のシグナル
- ベアパワー（ Bears Power ）オシレーター指標のシグナル
- ブルパワー（ Bulls Power ）オシレーター指標のシグナル
- CCI( Commodity Channel Index、コモディティチャンネルインデックス)指標のシグナル
- デマーカー（ DeMarker ）オシレーター指標のシグナル
- 2 重指数移動平均（ Double Exponential Moving Average ）指標のシグナル
- エンベロープ（ Envelopes ）指標のシグナル
- フラクタル適応型移動平均（ Fractal Adaptive Moving Average ）指標のシグナル
- 日中時間フィルタのシグナル
- MACD オシレーターのシグナル
- 移動平均（ Moving Average ）指標のシグナル
- パラボリック SAR（ Parabolic SAR ） 指標のシグナル
- 相対力指数（ Relative Strength Index ）オシレーターのシグナル
- 相対力指数（ Relative Vigor Index ）オシレーターのシグナル
- ストキャスティックス（ Stochastic ）のシグナル
- 3 重指数平均（ Triple Exponential Average ）オシレーターのシグナル
- 3 重指数移動平均（ Triple Exponential Moving Average ）指標のシグナル
- ウィリアムパーセントレンジ（ Williams Percent Range ）オシレーターのシグナル
하루 중 시간 필터 시그널
본 모듈은 시장 모델의 효율성이 시간에 따라 변화한다는 가정에 기초합니다. 이 모듈을 사용하여 다른 모듈에서 수신한 신호를 시간 및 요일별로 필터링할 수 있습니다. 이로 인해 불리한 시간을 차단하여 생성된 시그널의 품질을 높일 수 있습니다. 모듈의 신호에 기초하여 무역 결정을 내리는 메커니즘은 별도 섹션에 설명되어 있습니다.
시그널 발생 조건
아래에서 모듈이 Expert Advisor에게 시그널을 전달할 때의 조건에 대한 설명을 볼 수 있습니다.
|
시그널 유형
|
조건 설명
|
매수
|
시그널 없음.
|
매도용
|
시그널 없음.
|
매수하는 데에 이의 없음
|
현재 날짜 및 시간이 지정된 매개 변수를 충족합니다.
|
매도하는 데에 이의 없음
|
현재 날짜 및 시간이 지정된 매개 변수를 충족합니다.
조정 가능한 매개 변수
이 모듈에는 다음과 같은 조정 가능한 매개 변수가 있습니다:
|
Parameter
|
Description
|
Weight
|
0에서 1 사이의 모듈 신호 무게입니다.
|
GoodHourOfDay
|
거래 시그널이 활성화될 하루 중 유일한 시간(0-23)입니다. 값이 -1이면 시그널이 하루 종일 활성화됩니다.
|
BadHoursOfDay
|
비트 필드. 이 필드의 각 비트는 하루 중 한 시간(0비트 - 0시간, ..., 23비트 - 23번째 시간)에 해당합니다. 비트 값이 0이면 해당 시간 동안 트레이드 시그널이 활성화됩니다. 비트 값이 1이면 해당 시간 동안 트레이드 시그널이 비활성화됩니다. 지정된 숫자는 이진수로 표시되며 비트 마스크로 사용됩니다.
비활성화된 시간은 활성화된 시간보다 우선 순위가 높습니다.
|
GoodDayOfWeek
|
거래 시그널이 활성화될 유일한 요일(0 ~ 6일, 여기서 0은 일요일)의 수입니다. 값이 -1이면 신호는 언제든지 활성화됩니다.
|
BadDaysOfWeek
|
비트 필드. 이 필드의 각 비트는 요일(0비트 - 일요일, ..., 6비트 - 토요일)에 해당합니다. 비트 값이 0이면 해당 일 동안 트레이드 시그널이 활성화됩니다. 비트 값이 1이면 해당 일 동안 트레이드 시그널이 비활성화됩니다. 지정된 숫자는 이진수로 표시되며 비트 마스크로 사용됩니다.
비활성화된 요일은 활성화된 요일보다 우선 순위가 높습니다.