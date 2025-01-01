거래 시그널 모듈

클라이언트 터미널의 표준 제공에는 "MQL5 Wizard"에 대한 일련의 이미 만들어진 거래 시그널 모듈이 포함됩니다. MQL5 Wizard에서 Expert Advisor를 생성할 때 트레이드 신호 모듈(최대 64개)을 원하는 조합으로 사용할 수 있습니다. 거래 운영에 대한 최종 결정은 포함된 모든 모듈로부터 얻은 시그널의 복잡한 분석에 기초하여 이루어집니다. 무역 결정 메커니즘에 대한 자세한 설명은 아래에 제시되어 있습니다.

표준 전달에는 다음과 같은 시그널 모듈이 포함됩니다.

시그널 모듈에 기초한 거래 의사결정 메커니즘 #

거래 의사결정 메커니즘은 다음과 같은 기본 원칙 목록으로 나타낼 수 있습니다:

각 시그널 모듈에는 시장 모듈 집합(가격과 지표 값의 확실한 조합)이 있습니다.

각 시장 모델은 1에서 100까지의 범위에 따라 달라질 수 있는 유의성을 가집니다. 유의성이 클수록 모형의 강도가 높아집니다.

각 모델은 가격 이동 방향에 대한 예측을 생성합니다.

모듈의 예측은 임베디드 모델을 검색한 결과이며 -100에서 100 사이의 숫자로 출력됩니다. 기호는 예측 이동 방향을 결정합니다(부정 기호는 가격이 하락할 것이라는 의미, 플러스 기호는 가격이 상승할 것이라는 의미). 절대값은 가장 잘 발견된 모형의 강도에 해당합니다.

각 모듈의 예측값은 설정("가중치")에 지정된 가중치 계수가 0-1인 최종 "투표"로 전송됩니다.

투표 결과는 -100 ~ 100 범위 내의 숫자이며, 여기서 부호는 예측 움직임의 방향을 결정합니다. 이 값은 모든 시그널 모듈에 대한 가중 예측의 산술 평균으로 계산됩니다. 절대값은 Expert Advisor가 거래 결정을 내리는 데 사용됩니다.

생성된 각 Expert Advisor에는 0에서 100 사이의 값과 같을 수 있는 포지션(ThresholdOpen 및 ThresholdClose)의 오프닝 및 클로징 임계값 레벨의 두 가지 조정 가능한 설정이 있습니다. 최종 시그널의 강도가 임계값 수준을 초과하면 시그널의 부호에 해당하는 트레이드 연산이 수행됩니다.

예제

다음과 같은 임계값 수준을 가진 Expert Advisor를 염두해 보십시오: ThresholdOpen=20 및 ThresholdClose=90. 두 개의 신호 모듈이 무역 운영에 대한 결정에 참여하는데, 가중치가 0.4인 MA 모듈과 가중치가 0.8인 Stochastic 모듈입니다. 획득된 거래 신호의 두 가지 변수를 분석해봅시다:

Variant 1

가격이 상승하는 MA를 넘어섰습니다. 이 사례는 MA module에서 구현된 시장 모델 중 하나에 해당합니다. 이 모델은 가격 상승을 암시합니다. 그것의 중요성은 100과 같습니다. 동시에, 확률적 오실레이터는 기각했고 가격에 따라 차이를 형성했습니다. 이 사례는 확률적 모듈에 구현된 모델 중 하나에 해당합니다. 이 모델은 가격 하락을 암시합니다. 이 모델의 가중치는 80입니다.

최종 "투표"의 결과를 계산해 봅시다. MA 모듈에서 얻은 요율은 0.4 * 100 = 40으로 계산됩니다. 확률 모듈의 값은 0.8 *(-80) = -64로 계산됩니다. 최종 값은 (40 - 64)/2 = -12의 두 비율의 산술 평균으로 계산됩니다. 투표 결과는 12와 같은 상대적인 강도로 매도 시그널입니다. 임계값 레벨(20)에 도달하지 못했습니다. 따라서 트레이드 작업이 수행되지 않습니다.

Variant 2

그 가격은 상승하는 MA를 넘어 하락세로 돌아섰습니다. 이 경우는 MA module에 구현된 모델 중 하나에 해당합니다. 이 모델은 가격 상승을 암시합니다. 그것의 중요성은 10과 같습니다. 동시에, 확률적 오실레이터는 기각했고 가격에 따라 차이를 형성했습니다. 이 사례는 확률적 모듈에 구현된 모델 중 하나에 해당합니다. 이 모델은 가격 하락을 암시합니다. 이 모델의 가중치는 80입니다.

최종 "투표"의 결과를 계산해 봅시다. MA 모듈에서 구한 요율은 0.4 * 10 = 4로 계산됩니다. 확률 모듈의 값은 0.8 *(-80) = -64로 계산됩니다. 최종 값은 (4 - 64)/2 = -30의 두 비율의 산술 평균으로 계산됩니다. 투표 결과는 30과 같은 상대적인 강도로 매도하는 시그널입니다. 임계값 레벨(20)에 도달했습니다. 따라서 결과는 숏 포지션을 오픈하는 시그널입니다.

a) 가격과 확률적 진동자(변수 1 및 2)의 차이.

b) 가격이 MA 지표를 초과(변수 1).

c) 가격이 MA 지표보다 하향(변수 2).