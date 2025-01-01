- AC オシレーター（ Accelerator Oscillator ）指標のシグナル
- 適応型移動平均（ Adaptive Moving Average ）指標のシグナル
- オーサムオシレーター（ Awesome Oscillator ）指標のシグナル
- ベアパワー（ Bears Power ）オシレーター指標のシグナル
- ブルパワー（ Bulls Power ）オシレーター指標のシグナル
- CCI( Commodity Channel Index、コモディティチャンネルインデックス)指標のシグナル
- デマーカー（ DeMarker ）オシレーター指標のシグナル
- 2 重指数移動平均（ Double Exponential Moving Average ）指標のシグナル
- エンベロープ（ Envelopes ）指標のシグナル
- フラクタル適応型移動平均（ Fractal Adaptive Moving Average ）指標のシグナル
- 日中時間フィルタのシグナル
- MACD オシレーターのシグナル
- 移動平均（ Moving Average ）指標のシグナル
- パラボリック SAR（ Parabolic SAR ） 指標のシグナル
- 相対力指数（ Relative Strength Index ）オシレーターのシグナル
- 相対力指数（ Relative Vigor Index ）オシレーターのシグナル
- ストキャスティックス（ Stochastic ）のシグナル
- 3 重指数平均（ Triple Exponential Average ）オシレーターのシグナル
- 3 重指数移動平均（ Triple Exponential Moving Average ）指標のシグナル
- ウィリアムパーセントレンジ（ Williams Percent Range ）オシレーターのシグナル
거래 시그널 모듈
클라이언트 터미널의 표준 제공에는 "MQL5 Wizard"에 대한 일련의 이미 만들어진 거래 시그널 모듈이 포함됩니다. MQL5 Wizard에서 Expert Advisor를 생성할 때 트레이드 신호 모듈(최대 64개)을 원하는 조합으로 사용할 수 있습니다. 거래 운영에 대한 최종 결정은 포함된 모든 모듈로부터 얻은 시그널의 복잡한 분석에 기초하여 이루어집니다. 무역 결정 메커니즘에 대한 자세한 설명은 아래에 제시되어 있습니다.
표준 전달에는 다음과 같은 시그널 모듈이 포함됩니다.
- 지표 가속기 오실레이터 시그널
- 적응 이동 평균 지표 시그널
- 어썸 오실레이터 지표 시그널
- 오실레이터 베어스 파워 시그널
- 오실레이터 불스 파워 시그널
- 오실레이터 상용 채널 지수 시그널
- 오실레이터 DeMarker 시그널
- 이중 지수 이동 평균 지표 시그널
- Envelopes 지표 시그널
- 프랙탈 적응형 이동평균 지표 시그널
- 하루 중 시간 필터 시그널
- Oscillator MACD 시그널
- 이동 평균 지표 시그널
- 파라볼릭 SAR 지표 시그널
- 오실레이터 상대적 강도 지수 시그널
- 오실레이터 상대적 활력 지수 시그널
- 확률적 오실레이터 시그널
- 오실레이터 삼중 지수 평균 시그널
- 삼중 지수 이동 평균 지표 시그널
- 오실레이터 윌리엄스 백분율 범위 시그널
시그널 모듈에 기초한 거래 의사결정 메커니즘 #
거래 의사결정 메커니즘은 다음과 같은 기본 원칙 목록으로 나타낼 수 있습니다:
- 각 시그널 모듈에는 시장 모듈 집합(가격과 지표 값의 확실한 조합)이 있습니다.
- 각 시장 모델은 1에서 100까지의 범위에 따라 달라질 수 있는 유의성을 가집니다. 유의성이 클수록 모형의 강도가 높아집니다.
- 각 모델은 가격 이동 방향에 대한 예측을 생성합니다.
- 모듈의 예측은 임베디드 모델을 검색한 결과이며 -100에서 100 사이의 숫자로 출력됩니다. 기호는 예측 이동 방향을 결정합니다(부정 기호는 가격이 하락할 것이라는 의미, 플러스 기호는 가격이 상승할 것이라는 의미). 절대값은 가장 잘 발견된 모형의 강도에 해당합니다.
- 각 모듈의 예측값은 설정("가중치")에 지정된 가중치 계수가 0-1인 최종 "투표"로 전송됩니다.
- 투표 결과는 -100 ~ 100 범위 내의 숫자이며, 여기서 부호는 예측 움직임의 방향을 결정합니다. 이 값은 모든 시그널 모듈에 대한 가중 예측의 산술 평균으로 계산됩니다. 절대값은 Expert Advisor가 거래 결정을 내리는 데 사용됩니다.
생성된 각 Expert Advisor에는 0에서 100 사이의 값과 같을 수 있는 포지션(ThresholdOpen 및 ThresholdClose)의 오프닝 및 클로징 임계값 레벨의 두 가지 조정 가능한 설정이 있습니다. 최종 시그널의 강도가 임계값 수준을 초과하면 시그널의 부호에 해당하는 트레이드 연산이 수행됩니다.
예제
다음과 같은 임계값 수준을 가진 Expert Advisor를 염두해 보십시오: ThresholdOpen=20 및 ThresholdClose=90. 두 개의 신호 모듈이 무역 운영에 대한 결정에 참여하는데, 가중치가 0.4인 MA 모듈과 가중치가 0.8인 Stochastic 모듈입니다. 획득된 거래 신호의 두 가지 변수를 분석해봅시다:
Variant 1
가격이 상승하는 MA를 넘어섰습니다. 이 사례는 MA module에서 구현된 시장 모델 중 하나에 해당합니다. 이 모델은 가격 상승을 암시합니다. 그것의 중요성은 100과 같습니다. 동시에, 확률적 오실레이터는 기각했고 가격에 따라 차이를 형성했습니다. 이 사례는 확률적 모듈에 구현된 모델 중 하나에 해당합니다. 이 모델은 가격 하락을 암시합니다. 이 모델의 가중치는 80입니다.
최종 "투표"의 결과를 계산해 봅시다. MA 모듈에서 얻은 요율은 0.4 * 100 = 40으로 계산됩니다. 확률 모듈의 값은 0.8 *(-80) = -64로 계산됩니다. 최종 값은 (40 - 64)/2 = -12의 두 비율의 산술 평균으로 계산됩니다. 투표 결과는 12와 같은 상대적인 강도로 매도 시그널입니다. 임계값 레벨(20)에 도달하지 못했습니다. 따라서 트레이드 작업이 수행되지 않습니다.
Variant 2
그 가격은 상승하는 MA를 넘어 하락세로 돌아섰습니다. 이 경우는 MA module에 구현된 모델 중 하나에 해당합니다. 이 모델은 가격 상승을 암시합니다. 그것의 중요성은 10과 같습니다. 동시에, 확률적 오실레이터는 기각했고 가격에 따라 차이를 형성했습니다. 이 사례는 확률적 모듈에 구현된 모델 중 하나에 해당합니다. 이 모델은 가격 하락을 암시합니다. 이 모델의 가중치는 80입니다.
최종 "투표"의 결과를 계산해 봅시다. MA 모듈에서 구한 요율은 0.4 * 10 = 4로 계산됩니다. 확률 모듈의 값은 0.8 *(-80) = -64로 계산됩니다. 최종 값은 (4 - 64)/2 = -30의 두 비율의 산술 평균으로 계산됩니다. 투표 결과는 30과 같은 상대적인 강도로 매도하는 시그널입니다. 임계값 레벨(20)에 도달했습니다. 따라서 결과는 숏 포지션을 오픈하는 시그널입니다.
a) 가격과 확률적 진동자(변수 1 및 2)의 차이.
b) 가격이 MA 지표를 초과(변수 1).
c) 가격이 MA 지표보다 하향(변수 2).