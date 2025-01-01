지표 가속기 오실레이터 시그널

이 모듈은 가속기 오실레이터 지표의 시장 모델을 기반으로 합니다. 모듈로부터 얻은 신호에 기초하여 무역 결정을 내리는 메커니즘은 별도 섹션에 설명되어 있습니다.

시그널 발생 조건

아래에서 모듈이 Expert Advisor에게 시그널을 전달할 때의 조건에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

시그널 유형 조건 설명 매수 지표 값은 0보다 크며 분석된 막대와 이전 막대에서 상승합니다. 지표 값은 0보다 작으며 분석된 막대와 이전 막대에서 상승합니다. 매도용 지표 값은 0 이하이며 분석된 막대와 이전 막대에 해당됩니다. 지표 값은 0보다 크며 분석된 두 개의 이전 막대에 해당됩니다. 매수하는 데에 이의 없음 지표 값은 분석된 막대에서 증가합니다. 매도하는 데에 이의 없음 지표 값은 막대에서 감소합니다.

참고

Expert Advisor의 작동 모드("모든 틱" 또는 "시가 전용")에 따라 분석 막대는 현재 막대(인덱스 0) 또는 마지막으로 형성된 막대(인덱스 1)입니다.

조정 가능한 매개 변수

이 모듈에는 다음과 같은 조정 가능한 매개 변수가 있습니다: