어썸 오실레이터 지표 시그널

이 시그널 모듈은 지표 어썸 오실레이터시장 모델을 기반으로 합니다. 모듈로부터 얻은 신호에 기초하여 무역 결정을 내리는 메커니즘은 별도 섹션에 설명되어 있습니다.

시그널 발생 조건

아래에서 모듈이 Expert Advisor에게 시그널을 전달할 때의 조건에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

시그널 유형 조건 설명 매수 Saucer — 분석 막대의 지표 값이 상승하고 이전 막대의 지표 값이 떨어지는데, 이 경우 두 값 모두 0을 초과합니다. 제로 라인 교차 — 지표 값은 분석 바에서 0 이상이고, 이전 바에서는 0 미만입니다. Divergence — 첫 번째 분석된 지표의 바닥은 이전 지표보다 더 얕고, 해당 가격 바닥은 이전 지표보다 더 깊습니다. 또한 지표가 0 수준 이상으로 상승해서는 안 됩니다. 매도용 Saucer — 분석된 막대의 지표 값이 떨어지고 이전 막대의 지표 값이 상승하는데, 이 경우 두 값 모두 0보다 작습니다. 제로 라인 교차 — 지표 값은 분석 바에서 0보다 낮고, 이전 바에서는 0보다 높습니다. Divergence — 지표의 첫 번째 분석 피크는 이전 피크보다 낮고 해당 가격 피크는 이전 피크보다 높습니다. 또한 지표가 영점 이하로 떨어져서는 안 됩니다. 매수하는 데에 이의 없음 지표 값은 분석된 막대에서 증가합니다. 매도하는 데에 이의 없음 지표 값은 막대에서 감소합니다.

참고

Expert Advisor의 작동 모드에 따라("모든 틱" 또는 "시가 전용") 분석 막대는 현재 막대(색인 0) 또는 마지막으로 형성된 막대(인덱스 1)입니다.

조정 가능한 매개 변수

이 모듈에는 다음과 같은 조정 가능한 매개 변수가 있습니다: