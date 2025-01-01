Oscillator MACD 시그널

이 시그널 모듈은 오실레이터 MACD의 시장 모델을 기반으로 합니다. 모듈로부터 얻은 신호에 기초하여 무역 결정을 내리는 메커니즘은 별도 섹션에 설명되어 있습니다.

시그널 발생 조건

아래에서 모듈이 Expert Advisor에게 시그널을 전달할 때의 조건에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

시그널 유형 조건 설명 매수 리버스 — 오실레이터가 위쪽으로 회전했음(오실레이터는 분석된 막대에서 상승하고 이전 막대에서 하락함). 메인 선과 시그널 선의 교차 — 메인 라인이 분석된 바의 신호 라인 위 및 이전 신호 라인 아래에 있습니다. 영점 교차 — 메인 라인은 분석된 바에서는 0 레벨 위에 있으며 이전 바에서는 0 레벨 아래에 있습니다. 확산 — 첫 번째 분석된 오실레이터의 바닥은 이전 것보다 높고 해당 가격 바닥은 이전 것보다 낮습니다. 이중 확산 — 오실레이터는 3개의 결과 바닥을 형성하고, 각각은 이전 것보다 높으며, 가격은 3개의 상응하는 바닥을 형성하고, 각각은 이전 것보다 낮습니다. 매도용 리버스 — 오실레이터가 아래쪽으로 향했습니다(오실레이터는 분석된 막대에 떨어지며 이전 막대에 상승합니다. 메인선과 시그널 선의 교차 — 메인 라인이 분석된 막대의 시그널 라인 아래 및 이전 막대의 시그널 라인 위에 있습니다. 영점 교차 — 메인 라인은 분석된 막대에서는 영점 이하이고 이전 바에서는 영점 이상입니다. 확산 — 오실레이터의 첫 번째 분석 피크는 이전 피크보다 낮고 해당 가격 피크는 이전 피크보다 높습니다. 이중 확산 — 진동자는 세 개의 피크를 형성했고, 각각은 이전 피크보다 낮습니다. 그리고 가격은 세 개의 상응하는 피크를 형성했으며, 각각은 이전 피크보다 높습니다. 매수하는 데에 이의 없음 오실레이터의 값은 분석된 막대에서 증가합니다. 매도하는 데에 이의 없음 오실레이터 값은 분석된 막대에서 떨어집니다.

참고

Expert Advisor의 작동 모드에 따라("모든 틱" 또는 "시가 전용") 분석 막대는 현재 막대(색인 0) 또는 마지막으로 형성된 막대(인덱스 1)입니다.

조정 가능한 매개 변수

이 모듈에는 다음과 같은 조정 가능한 매개 변수가 있습니다: