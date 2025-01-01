파라볼릭 SAR 지표 시그널

이 시그널 모듈은 지표 파라볼릭 SAR의 시장 모델을 기반으로 합니다. 모듈로부터 얻은 신호에 기초하여 무역 결정을 내리는 메커니즘은 별도 섹션에 설명되어 있습니다.

시그널 발생 조건

아래에서 모듈이 Expert Advisor에게 시그널을 전달할 때의 조건에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

시그널 유형 조건 설명 매수 리버스 — 지표는 분석된 막대의 가격보다 낮고 이전 막대의 가격보다 높습니다. 매도용 리버스 — 지표는 분석된 막대의 가격보다 높고 이전 막대의 가격보다 낮습니다. 매수하는 데에 이의 없음 가격이 지표보다 위에 있습니다. 매도하는 데에 이의 없음 가격이 지표보다 아래에 있습니다.

참고

Expert Advisor의 작동 모드에 따라("모든 틱" 또는 "시가 전용") 분석 막대는 현재 막대(색인 0) 또는 마지막으로 형성된 막대(인덱스 1)입니다.

조정 가능한 매개 변수

이 모듈에는 다음과 같은 조정 가능한 매개 변수가 있습니다: