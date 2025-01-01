MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュール資金管理のクラス
자금 관리 클래스
이 절에는 비용 및 리스크 관리 클래스 작업에 대한 기술적 세부 정보와 MQL5 표준 라이브러리의 관련 구성 요소에 대한 설명이 포함되어 있습니다.
이러한 클래스를 사용하면 거래 전략을 만들고 테스트할 때 시간을 절약할 수 있습니다.
MQL5 표준 라이브러리(비용 및 리스크 관리 클래스 기준)는 터미널 디렉터리인 Include\Expert\Money\ 에 배치됩니다.
|
Class
|
Description
|
이 클래스는 미리 정의된 고정 로트 크기를 가진 거래를 기반으로 자금 관리 알고리즘을 구현합니다.
|
이 클래스는 미리 정의된 고정 마진을 가진 거래를 기반으로 자금 관리 알고리즘을 구현합니다.
|
이 클래스는 리스크가 미리 정의된 거래를 기반으로 자금 관리 알고리즘을 구현합니다.
|
이 클래스는 최소 허용 로트 크기로 거래를 기반으로 자금 관리 알고리즘을 구현합니다.
|
이 클래스는 이전 거래의 결과에 따라 변동 로트 크기의 거래를 기반으로 자금 관리 알고리즘을 구현합니다.