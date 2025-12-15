- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
47 (87.03%)
損失トレード:
7 (12.96%)
ベストトレード:
18.23 USD
最悪のトレード:
-6.95 USD
総利益:
203.45 USD (6 499 pips)
総損失:
-14.01 USD (1 016 pips)
最大連続の勝ち:
33 (144.20 USD)
最大連続利益:
144.20 USD (33)
シャープレシオ:
0.85
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.04%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
27.26
長いトレード:
15 (27.78%)
短いトレード:
39 (72.22%)
プロフィットファクター:
14.52
期待されたペイオフ:
3.51 USD
平均利益:
4.33 USD
平均損失:
-2.00 USD
最大連続の負け:
1 (-6.95 USD)
最大連続損失:
-6.95 USD (1)
月間成長:
18.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.55 USD
最大の:
6.95 USD (0.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.69% (6.95 USD)
エクイティによる:
23.60% (276.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|29
|AUDCAD.pro
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.pro
|169
|AUDCAD.pro
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.pro
|2.5K
|AUDCAD.pro
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.23 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +144.20 USD
最大連続損失: -6.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US09-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
100%
54
87%
100%
14.52
3.51
USD
USD
24%
1:500